Galatasaray 'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.



İKİ FUTBOLCUYLA OCAK AYINDA VEDA PLANI

Galatasaray'da Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Söz konusu 5 futbolcunun bu sezon henüz gol veya asist katkısı sağlayamadığı belirtilirken, ayrılığa en yakın isimlerin sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Ugochukwu ve Bitshiabu olduğu aktarıldı.