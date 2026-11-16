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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk da vazgeçti

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda 5 futbolcuyla yolların ayrılabileceği öne sürülürken, Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili de yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk da vazgeçti

Galatasaray'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda gündem ayrılacak isimler.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk da vazgeçti-2
Kadroya yapılacak takviyeler üzerinde duran sarı-kırmızılı yönetimin, takımdan gönderilebilecek oyuncularla ilgili de değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Bu doğrultuda 5 futbolcunun ayrılık ihtimali üzerinde duruluyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk da vazgeçti-3
İKİ FUTBOLCUYLA OCAK AYINDA VEDA PLANI

Galatasaray'da Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Söz konusu 5 futbolcunun bu sezon henüz gol veya asist katkısı sağlayamadığı belirtilirken, ayrılığa en yakın isimlerin sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Ugochukwu ve Bitshiabu olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk da vazgeçti-4

Sarı-kırmızılı yönetimin iki oyuncuyla ocak ayında yolları ayırmayı planladığı, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın ise uygun teklifler gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına kolaylık sağlanacağı ifade edildi.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk da vazgeçti-5

LEROY SANE İÇİN MLS İDDİASI

Galatasaray'da geleceği tartışılan isimlerden Leroy Sane hakkında da yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Alman futbolcunun son dönemde yedek kalmasından rahatsız olduğu ve bu nedenle takımdaki durumunu değerlendirmeye başladığı iddia edildi.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk da vazgeçti-6

Sane'nin temsilcilerinin Stuttgart maçı öncesinde İstanbul'da görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca 30 yaşındaki kanat oyuncusuna ABD Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden ilgi olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk da vazgeçti-7

Alman futbolcunun mevcut maaşına yakın bir teklif alması halinde MLS'e transfer olmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

Galatasaray yönetiminin ise Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan hakkındaki kararını gelecek tekliflere göre şekillendireceği, Ugochukwu ve Bitshiabu ile ocak ayında yolları ayırmayı hedeflediği belirtildi.

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