UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Hollanda arasındaki kritik mücadele oynanıyor.

Grup liderliği ve sıralama açısından büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde Hollanda 11 puanla ilk sırada yer alırken, Almanya ve Yunanistan 8'er puana sahip. Grubun son sırasında bulunan Sırbistan'ın ise puanı bulunmuyor.

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İLK 11'LER

Almanya: Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlovic, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz

Hollanda: Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville

ALMANYA KAYBEDERSE ÜÇÜNCÜ OLACAK

Almanya için Hollanda karşılaşması gruptaki konumunu belirleyecek. Almanlar, mücadeleden mağlubiyetle ayrılması halinde grubu üçüncü sırada tamamlayacak. Ev sahibi ekip, beraberlik veya galibiyet alması durumunda ise Yunanistan ile İskoçya arasında oynanan karşılaşmanın sonucunu takip edecek.

HOLLANDA'YA 1 PUAN YETİYOR

Grubun zirvesinde bulunan Hollanda ise Almanya karşısında avantajını korumayı hedefliyor. 11 puanla lider durumda bulunan Portakallar, karşılaşmadan en az 1 puan çıkarması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın grubu ilk sırada bitirecek.

Almanya'nın galip gelmesi halinde ise iki takımın puanları 11'de eşitlenecek. Bu senaryoda grup sıralamasında diğer sonuçlar ve eşitlik bozma kriterleri belirleyici olacak. Almanya'nın yenilgisi durumunda ise Hollanda puanını 14'e yükselterek liderliğini kesinleştirecek.

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