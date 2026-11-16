Türkiye ve Mısır'ın ortak gemi hamlesi İsrail medyasında manşetlerde: Yeni bir stratejik tehdit mi?
Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı'nda Mısır ile müşterek gemi inşa etmeyi hedeflediklerini duyurdu. TCG Anadolu'nun da katıldığı ortak tatbikatın ardından Türkiye-Mısır yakınlaşması İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail merkezli Mako, gelişmeyi "Yeni bir stratejik tehdit mi?" sorusuyla gündeme taşıdı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı'nda Ankara ile Kahire arasında müşterek gemi inşa faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ GÖZ DOLDURDU
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı başarı ile gerçekleştirildi. Tatbikat programı çerçevesinde sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli savunma sistemleri göz doldurdu.
TCG ANADOLU DA KATILDI
Tatbikat 4 Kasım'da başladı. 8 Kasım'da İskenderiye açıklarında Doğu Akdeniz'de Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin gururu çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu'dan yapılan gösteri ve sergilenen savunma sistemleri adeta dosta güven düşmana korku saldı.
Dostluk Denizi/ Bahr El Sadaka-2026 Tatbikatı, Mısır ve Türk Kuvvetleri arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışılabilirliğin arttırılması maksadıyla Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında Doğu Akdeniz'de icra edildi.
TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN DENİZ VE HAVADAKİ GÖSTERİLERİ GÖZ DOLDURDU
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Meltem hücümbotu, 2 SH70 Helikopter, 3 AH 1W taarruz helikopter, ve 3 TB-3 insansız hava aracı'nın iştirak ettiği tatbikat kusursuz olarak icra edildi. Hava vasıtaları, SAT timi, Amfibi Hücum Timi ve 1'inci Sınıf Dalgıç Timleri'nin katılım sağladığı tatbikat bir hafta boyunca çeşitli senaryolar üzerine devam etti.
Tatbikata Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise çok maksatlı amfibi gemi Gamal Abdel Nasser ile birlikte, M. Fahmy, El Fateh, Fouad Zekry, El Farouk ve Al-Arish gemileri de katıldı.
Tatbikatın gözlemci gününde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy iştirak etti.
MISIR İLE TÜRKİYE ARASINDA GEMİ PROJESİ
Tatbikatın gözlemci gününde açıklamalarda bulunan Tatlıoğlu, Mısır ile müşterek gemi inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Tatlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türk Deniz Kuvvetleri olarak yalnızca milli platformlarımızı değil, bu platformlarda kullanılan milli güdümlü mermilerimizi, torpidolarımızı ve deniz mayınlarımızı kendimiz üretiyor ve kullanıyoruz. Mısır Deniz Kuvvetleri ile söz konusu silah sistemlerinin müşterek kullanımı üzerinde de çalışmalar yürütüyoruz. Deniz alanındaki savunma sanayii işbirliğimizi, daha ileri bir aşamaya taşıyarak MİLGEM Projesi kapsamında, Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğine benzer şekilde Mısır ile de müşterek gemi inşa faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımın, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri, daha kapsamlı ve kalıcı bir ortaklık düzeyine taşıyacağına inanıyoruz."
İŞ BİRLİĞİ İSRAİL MEDYASINDA
Türkiye'nin Mısır ile gemi inşa etme projesini açıklaması İsrail basınında paniğe neden oldu. Mako adlı internet sitesi haberi, "Yeni bir stratejik tehdit mi?" değerlendirmesiyle okuyucularına duyurdu. Haberde Mısır ordusunun son yıllardaki büyümesine vurgu yapılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı rolüne dikkat çekildi. Haberde, İsrail'in Orta Doğu'da gerçekleştirdiği katliamları dile getirmekten çekinmeyen Başkan Erdoğan'ın Tel Aviv yönetimine karşı bir ses olduğu belirtildi.