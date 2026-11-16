Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise çok maksatlı amfibi gemisi Gamal Abdel Nasser ile birlikte, M. Fahmy, El Fateh, Fouad Zekry, El Farouk ve Al-Arish gemileri yer aldı. (Foto: AA) TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN DENİZ VE HAVADAKİ GÖSTERİLERİ GÖZ DOLDURDU Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Meltem hücümbotu, 2 SH70 Helikopter, 3 AH 1W taarruz helikopter, ve 3 TB-3 insansız hava aracı'nın iştirak ettiği tatbikat kusursuz olarak icra edildi. Hava vasıtaları, SAT timi, Amfibi Hücum Timi ve 1'inci Sınıf Dalgıç Timleri'nin katılım sağladığı tatbikat bir hafta boyunca çeşitli senaryolar üzerine devam etti.

Tatbikatta, Bayraktar TB3'te yer aldı. (Foto: AA)



Tatbikata Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise çok maksatlı amfibi gemi Gamal Abdel Nasser ile birlikte, M. Fahmy, El Fateh, Fouad Zekry, El Farouk ve Al-Arish gemileri de katıldı.



Tatbikatın gözlemci gününde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy iştirak etti.



MISIR İLE TÜRKİYE ARASINDA GEMİ PROJESİ

Tatbikatın gözlemci gününde açıklamalarda bulunan Tatlıoğlu, Mısır ile müşterek gemi inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Tatlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Türk Deniz Kuvvetleri olarak yalnızca milli platformlarımızı değil, bu platformlarda kullanılan milli güdümlü mermilerimizi, torpidolarımızı ve deniz mayınlarımızı kendimiz üretiyor ve kullanıyoruz. Mısır Deniz Kuvvetleri ile söz konusu silah sistemlerinin müşterek kullanımı üzerinde de çalışmalar yürütüyoruz. Deniz alanındaki savunma sanayii işbirliğimizi, daha ileri bir aşamaya taşıyarak MİLGEM Projesi kapsamında, Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğine benzer şekilde Mısır ile de müşterek gemi inşa faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımın, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri, daha kapsamlı ve kalıcı bir ortaklık düzeyine taşıyacağına inanıyoruz."