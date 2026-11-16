Karadeniz ısınıyor... Ukrayna Kırım Köprüsü'nü vurdu! Rusya'ya 1.336 İHA'lık akın... Moskova'dan "misilleme" açıklaması

Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Kerç Köprüsü'nü vurdu.



Rusya'nın atadığı Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, köprünün vurulduğunu doğrulayarak kara yolu trafiğine kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Aynı saatlerde Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerinde 1.336 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ileri sürdü.Saldırılar nedeniyle Kırım'a giden tren seferleri aksarken, Rusya'nın güneyindeki enerji ve sanayi tesislerinde de yangınlar bildirildi.

Ukrayna ordusu, Kırım Köprüsü'ne 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.





RUSYA'DAN MİSİLLEME: DEMİRYOLU VE GEMİLER VURULDU



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın demiryolu altyapısı tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın demiryolu altyapısına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Çornomosk Limanı'na askeri yük taşıyan bir gemi ile 'Zaporijya' tren istasyonunda bir lokomotif vuruldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığına işaret edildi.