HER ŞEY BU SORUYLA BAŞLADI

Sorunlar, emirden önce saat 15.12'de (TSİ 23.12) baş gösterdi.

Chicago, Indianapolis ve diğer bölgelerin hava sahasında pilotlar ve kontrolörler parazit ve yayın sorunları bildirdi.

Kansas City Merkezi'ndeki kontrolör "Frekansta çıtırtı sesi duyuyor musunuz?" diye sordu.

Pilot da "Evet, o paraziti duyuyoruz. İlk bağlandığımızda takılı kalmış bir mikrofon olduğunu düşündük" diye cevap verdi.

11 Eylül 2001’den bu yana verilen en kapsamlı yere indirme emri sırasında havalimanları uçaklarla doldu, on binlerce yolcu mahsur kaldı