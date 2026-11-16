ABD havacılığında 11 Eylül sonrası en büyük kaos: Frekanslar kesildi, havalimanları kilitlendi, bütün uçuşlar durduruldu
ABD semaları telekomünikasyon arızası kaynaklı 4 saatlik kesintiye sahne oldu. Chicago ve Indianapolis başta olmak üzere birçok bölgede frekansların kaybolması üzerine bütün kalkışlar yasaklandı. Park yeri kalmayan havalimanlarında uçaklar alternatif meydanlara yönlendirilirken havayolu şirketleri gece operasyonlarını kapattı. Yere indirme emrinin kaldırılmasının ardından uçuşların yüzde 35’inden fazlasının iptal edildiği, havayollarının operasyonları sıfırdan toparlamak zorunda kaldığı bildirildi. Uygulama 11 Eylül 2001’den bu yana en ağır karar olarak kayıtlara geçti.
ABD'de cuma günü hava trafiği aniden durdu.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrolünün telekomünikasyon altyapısındaki aksaklıklar nedeniyle ülke genelinde bütün kalkışları yasakladı.
The Wall Street Journal'ın haberine göre bu karar, 11 Eylül 2001'deki uçak eyleminden bu yana ülke çapında verilen en ağır yere indirme emri oldu.
Havalimanlarında kaos çıktı, on binlerce yolcu mahsur kaldı ve seyahat aksaklıkları hafta sonu boyunca sürdü.
Yaşananlar, Amerika'nın hava trafik kontrol altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi.
HER ŞEY BU SORUYLA BAŞLADI
Sorunlar, emirden önce saat 15.12'de (TSİ 23.12) baş gösterdi.
Chicago, Indianapolis ve diğer bölgelerin hava sahasında pilotlar ve kontrolörler parazit ve yayın sorunları bildirdi.
Kansas City Merkezi'ndeki kontrolör "Frekansta çıtırtı sesi duyuyor musunuz?" diye sordu.
Pilot da "Evet, o paraziti duyuyoruz. İlk bağlandığımızda takılı kalmış bir mikrofon olduğunu düşündük" diye cevap verdi.
'FREKANS YOK BÜTÜN KALKIŞLAR İPTAL'
Saat 15.47'de (TSİ 23.47) iletişim sorunları yayıldı ve kontrolörler kendi havalimanlarında trafiği durdurmaya başladı.
Chicago O'Hare Havalimanı kulesinden şu anons geldi:
"Frekanstaki hiçbir uçağı kaldıramıyoruz. Yaklaşma radar merkezi bütün frekanslarını kaybetti, bu yüzden şu anda kimse kalkış yapmayacak."
Saat 15.54'te (TSİ 23.54) FAA, ülke genelinde yere indirme emri verdi.
Kansas City Merkezi'nden yapılan anons şöyleydi:
"Yere indirme emri artık bütün merkezler ve bütün varış noktaları için ülke çapında geçerlidir. Yaygın frekans kesintileri nedeniyle yeni bir duyuruya kadar sürecek."
'PARK YERİ KALMADI'
Kalkışlar durunca havalimanları uçakla doldu.
Bazı uçaklar boş kapı ve park yeri bulmak için başka havalimanlarına yönlendirildi.
Havayolu kontrol odalarıyla kokpitler arasında ACARS sistemi üzerinden giden mesajlar, yaşanan sıkıntıyı ortaya koydu.
American Airlines'ın 2438 sefer sayılı uçağından "San Diego'da park yeri kalmadı, alternatif olarak Ontario ya da belki LAX gerekecek" mesajı gönderildi.
'HERKESİ UÇAKTAN İNDİRİN'
Saat 19.00'da (TSİ 03.00) havayolları gece için faaliyetlerini kapatmaya başladı.
Envoy'un işlettiği American Eagle uçaklarına şu mesaj gitti:
"Yönetimden haber aldık, şirket bu gece için operasyonu kapatıyor. Hala indirmediyseniz herkesi uçaktan indirin. Önümüzdeki bir saat içinde iptaller gelecek."
EMİR KALKTI ÇİLE BİTMEDİ
Yere indirme emri saat 20.19'da (TSİ cumartesi 04.19) kaldırıldı.
Fakat cuma günkü uçuşların yüzde 35'inden fazlası iptal edilmişti.
Uçaklar, pilotlar ve kabin ekipleri olmaları gereken yerde değildi.
Pilotların ve kabin memurlarının birçoğu kanuni çalışma süresi sınırını doldurmuştu. Bu nedenle havayolları operasyonlarını sıfırdan toparlamak zorunda kaldı.
United Airlines'ın 659 sefer sayılı uçağına gönderilen mesajda şöyle denildi:
"Hala benimle misiniz bilmiyorum ama iyi haberim var. Yere indirme emrinin yakında sona ermesi bekleniyor. FAA daha önce uçuşların kontrollü ve kademeli olarak serbest bırakılacağını söylemişti. Uçuşların çok ağır başlamasını bekliyorum. Ama umut var."
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