15 Temmuz'a "tiyatro" diyen Yeni Partili üyelere dava: 2 yıla kadar hapis talebi... Nazife Aktaş çark etti
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz hain darbe girişimi ve aziz şehitlere yönelik "tiyatro" diyerek skandal ifadeler kullanan Yeni Partili meclis üyeleri Nazife Aktaş ve Gencay Özcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki şüpheli hakkında "Suçu ve Suçluyu Övmek" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen Yeni Partili iki meclis üyesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Fetullahçı ihanet şebekesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışmasının 10'uncu yıldönümü öncesinde Bahçelievler Belediye Meclisi'nde tansiyon yükselmişti.
Gerçekleştirilen oturumda, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik "tiyatro" diyen dönemin CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özcan hakkında re'sen soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan iki isim savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TİYATRO SÖZÜNDEN ÇARK ETTİ
Sabah gazetesinden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Gencay Özcan ve Nazife Aktaş suçlamaları reddetti.
Şüpheli Nazife Aktaş, "tiyatro" kelimesini 15 Temmuz darbe girişimine yönelik değil, "AK Parti Grup Başkanvekilinin sözlü müdahalelerine karşı sarf ettiğini" iddia ederek kendisini savundu. Gencay Özcan da benzer şekilde suçlamalardan sıyrılmaya çalıştı.
Ancak dosya içeriği ve mevcut delilleri bir bütün olarak değerlendiren savcılık, şüphelilerin şikayete konu sözleri sarf ederek 15 Temmuz darbe girişimi için "tiyatro" ifadesini kullandığını ve atılı suçu işlediklerine dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunduğuna kanaat getirdi.
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede şüpheliler hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övmek Suçu'ndan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Hazırlanan iddianamede, TCK 53/1 kapsamında şüphelilerin belli haklardan yoksun bırakılması talep edildi.
İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
İBB ve Bahçelievler Belediye Meclis Üyeleri Nazife Aktaş ile Gencay Özcan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmışlardı.