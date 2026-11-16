Şüpheli Nazife Aktaş, " tiyatro " kelimesini 15 Temmuz darbe girişimine yönelik değil, " AK Parti Grup Başkanvekilinin sözlü müdahalelerine karşı sarf ettiğini" iddia ederek kendisini savundu. Gencay Özcan da benzer şekilde suçlamalardan sıyrılmaya çalıştı.

Ancak dosya içeriği ve mevcut delilleri bir bütün olarak değerlendiren savcılık, şüphelilerin şikayete konu sözleri sarf ederek 15 Temmuz darbe girişimi için "tiyatro" ifadesini kullandığını ve atılı suçu işlediklerine dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunduğuna kanaat getirdi.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik ʺtiyatroʺ diyerek tepki çeken ifadeler kullanan CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)