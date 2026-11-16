Trump, Putin ve Şi Cinping Çin'de buluşacak: Trump'tan Kim Jong-un ile görüşme sinyali
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Trump, zirvede nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna konularının ele alınacağını belirtirken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de görüşebileceğinin sinyalini verdi.
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yapacağı ziyareti duyurdu. Trump'ın Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi marjında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.
TRUMP'TAN KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ
Küresel çapta dikkat çeken görüşmeye ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Bu doğrultuda Trump da söz konusu görüşmeyi doğrulayarak bir başka açıklamada bulundu.
Trump görüşmede, nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna konusunun ele alınacağını belirterek, "Ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de bir araya gelebilirim" ifadesini kullandı.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Bir diğer açıklama ise Rusya'dan geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak üçlü görüşmeye değindi.
Uşakov, "Bu formatta ilk kez bir araya gelecekler. Görüşmenin önemi ve sembolik anlamı son derece büyük." dedi. Üçlü zirvenin Çin liderinin devlet konutunda yapılacağını aktaran Uşakov, liderlerin uluslararası gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağını ifade etti.
ORTAK BİLDİRİ BEKLENTİSİ
Uşakov, zirvenin ardından ortak bildiri yayımlanmasını beklediklerini belirterek, metin üzerinde yoğun diplomatik çalışmalar yürütüldüğünü, uzlaşma sağlanamaması halinde ise liderlerin ayrı ayrı açıklama yapacağını kaydetti.
ÖZEL TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ
Üçlü zirvenin yanı sıra Putin ile Trump arasında ikili görüşme düzenlenmesi için de hazırlıkların sürdüğünü bildiren Uşakov, iki liderin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD ve Rusya'nın önerilerini ele alacağını söyledi.
Görüşmenin gündemindeki bazı konularda mutabakat sağlandığını aktaran Uşakov, toplantının yeri ve saatinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Putin'in 18 Kasım'da Şi ile de görüşeceğini aktaran Uşakov, Ukrayna meselesi, Rusya'nın ABD ile son temasları ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gündemde olacağını kaydetti.