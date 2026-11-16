Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yapacağı ziyareti duyurdu. Trump'ın Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi marjında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.

TRUMP'TAN KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ Küresel çapta dikkat çeken görüşmeye ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Bu doğrultuda Trump da söz konusu görüşmeyi doğrulayarak bir başka açıklamada bulundu. Trump, Çin ziyareti kapsamında Şi Cinping ve Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Trump görüşmede, nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna konusunun ele alınacağını belirterek, "Ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de bir araya gelebilirim" ifadesini kullandı.