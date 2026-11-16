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Trump, Putin ve Şi Cinping Çin'de buluşacak: Trump'tan Kim Jong-un ile görüşme sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Trump, zirvede nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna konularının ele alınacağını belirtirken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de görüşebileceğinin sinyalini verdi.

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Trump, Putin ve Şi Cinping Çin'de buluşacak: Trump'tan Kim Jong-un ile görüşme sinyali

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yapacağı ziyareti duyurdu. Trump'ın Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi marjında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.

TRUMP'TAN KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Küresel çapta dikkat çeken görüşmeye ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Bu doğrultuda Trump da söz konusu görüşmeyi doğrulayarak bir başka açıklamada bulundu.

Trump, Çin ziyareti kapsamında Şi Cinping ve Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Trump, Çin ziyareti kapsamında Şi Cinping ve Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Trump görüşmede, nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna konusunun ele alınacağını belirterek, "Ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de bir araya gelebilirim" ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Bir diğer açıklama ise Rusya'dan geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak üçlü görüşmeye değindi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump ve Putin ile yapılması planlanan üçlü zirvenin ev sahipliğini üstlenecek.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump ve Putin ile yapılması planlanan üçlü zirvenin ev sahipliğini üstlenecek.

Uşakov, "Bu formatta ilk kez bir araya gelecekler. Görüşmenin önemi ve sembolik anlamı son derece büyük." dedi. Üçlü zirvenin Çin liderinin devlet konutunda yapılacağını aktaran Uşakov, liderlerin uluslararası gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağını ifade etti.

ORTAK BİLDİRİ BEKLENTİSİ

Uşakov, zirvenin ardından ortak bildiri yayımlanmasını beklediklerini belirterek, metin üzerinde yoğun diplomatik çalışmalar yürütüldüğünü, uzlaşma sağlanamaması halinde ise liderlerin ayrı ayrı açıklama yapacağını kaydetti.

Putin'in Çin'deki temaslarında Ukrayna savaşı ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.Putin'in Çin'deki temaslarında Ukrayna savaşı ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

ÖZEL TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ

Üçlü zirvenin yanı sıra Putin ile Trump arasında ikili görüşme düzenlenmesi için de hazırlıkların sürdüğünü bildiren Uşakov, iki liderin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD ve Rusya'nın önerilerini ele alacağını söyledi.

Görüşmenin gündemindeki bazı konularda mutabakat sağlandığını aktaran Uşakov, toplantının yeri ve saatinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Üçlü zirvede nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor.Üçlü zirvede nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Putin'in 18 Kasım'da Şi ile de görüşeceğini aktaran Uşakov, Ukrayna meselesi, Rusya'nın ABD ile son temasları ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gündemde olacağını kaydetti.

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