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Sözde bedava özde zam: Ankara'da toplu taşımaya 7 yılda yüzde 1500 artış! Yavaş'ın vaatleri yeniden gündemde

Ankara'da toplu taşıma ücretleri 2019'dan Ağustos 2026'ya kadar yüzde 1500 artarak 2,50 TL'den 40 TL'ye yükseldi. Aktarma ücretinin 20 TL olarak uygulandığı başkentte, günlük dört araç kullanan bir vatandaşın aylık ulaşım faturası 3 bin 120 TL'ye ulaşıyor.

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Sözde bedava özde zam: Ankara'da toplu taşımaya 7 yılda yüzde 1500 artış! Yavaş'ın vaatleri yeniden gündemde

Başkent Ankara'da toplu taşıma tarifelerinde yaşanan artışlar vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Mart 2019'da 2,50 TL olan tam bilet ücreti, Ağustos 2026 itibarıyla 40 TL'ye çıktı. Aradan geçen 7 yılı aşkın sürede toplu taşıma ücretlerinde yüzde 1500 oranında devasa bir artış yaşanırken, bilet fiyatı başlangıç seviyesinin 16 katına ulaştı.

Mansur Yavaş. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Mansur Yavaş. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

AKTARMA ÜCRETİ VE AYLIK ULAŞIM MALİYETİ

Ücretsiz aktarma uygulamasının sona ermesi ve aktarma ücretinin 20 TL olarak belirlenmesi günlük masrafları katladı.

Ankara'da işe giderken iki, dönüşte de iki toplu taşıma aracı kullanan bir vatandaşın günlük ulaşım gideri 120 TL'ye ulaşıyor. Bu tutar, 26 iş günü üzerinden hesaplandığında aylık 3 bin 120 TL'lik bir maliyete karşılık geliyor.

Diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında başkentteki fiyat makası dikkat çekiyor:

  • Sakarya: Tam bilet 20 TL, öğrenci 10 TL (Aktarmalar ücretsiz)
  • Aydın: Tam bilet 30 TL, öğrenci 15 TL (Aktarmalar ücretsiz)
  • Ordu: Tam bilet 32,50 TL, öğrenci 19 TL (Aktarmalar ücretsiz)
  • Ankara: Tam bilet 40 TL, öğrenci 20 TL, aktarma ücreti ise 20 TL.

Sözde bedava özde zam: Ankara'da toplu taşımaya 7 yılda yüzde 1500 artış! Yavaş'ın vaatleri yeniden gündemde-3

YILLARA GÖRE ANKARA TOPLU TAŞIMA TARİFESİ
Ankara'da tam bilet ücretinin yıllara göre değişimi şu şekilde gerçekleşti:
Tarih
Tam Bilet Ücreti
Mart 2019
2,50 TL
Eylül 2019
3,25 TL
Ocak 2022
4,50 TL
Mart 2022
6,50 TL
Temmuz 2023
15,00 TL
Temmuz 2024
21,00 TL
Kasım 2024
26,00 TL
Aralık 2025
35,00 TL
Ağustos 2026
40,00 TL

MANSUR YAVAŞ'IN AÇIKLAMALARI VE VAATLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ücret artışlarıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçmişteki açıklamaları ve hayata geçmeyen vaatleri yeniden tartışma konusu oldu. Yavaş'ın 22 Kasım 2025'teki bütçe görüşmelerinde sarf ettiği "Ankara halkını bedava taşıyarak trafik sorununu çözeceğim" ifadeleri kamuoyunda yeniden hatırlatıldı.

Asgari ücretlilere aylık 52 bilet desteği ile Dışkapı, Cebeci ve Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz ulaşım sağlayacak hatlara ilişkin vaatler de henüz hayata geçirilmedi.

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