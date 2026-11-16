Başkent Ankara'da toplu taşıma tarifelerinde yaşanan artışlar vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Mart 2019'da 2,50 TL olan tam bilet ücreti, Ağustos 2026 itibarıyla 40 TL'ye çıktı. Aradan geçen 7 yılı aşkın sürede toplu taşıma ücretlerinde yüzde 1500 oranında devasa bir artış yaşanırken, bilet fiyatı başlangıç seviyesinin 16 katına ulaştı.

Mansur Yavaş. (Foto: Takvim Foto Arşivi) AKTARMA ÜCRETİ VE AYLIK ULAŞIM MALİYETİ Ücretsiz aktarma uygulamasının sona ermesi ve aktarma ücretinin 20 TL olarak belirlenmesi günlük masrafları katladı. Ankara'da işe giderken iki, dönüşte de iki toplu taşıma aracı kullanan bir vatandaşın günlük ulaşım gideri 120 TL'ye ulaşıyor. Bu tutar, 26 iş günü üzerinden hesaplandığında aylık 3 bin 120 TL'lik bir maliyete karşılık geliyor. Diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında başkentteki fiyat makası dikkat çekiyor: Sakarya: Tam bilet 20 TL, öğrenci 10 TL (Aktarmalar ücretsiz)

Tam bilet 20 TL, öğrenci 10 TL (Aktarmalar ücretsiz) Aydın: Tam bilet 30 TL, öğrenci 15 TL (Aktarmalar ücretsiz)

Tam bilet 30 TL, öğrenci 15 TL (Aktarmalar ücretsiz) Ordu: Tam bilet 32,50 TL, öğrenci 19 TL (Aktarmalar ücretsiz)

Tam bilet 32,50 TL, öğrenci 19 TL (Aktarmalar ücretsiz) Ankara: Tam bilet 40 TL, öğrenci 20 TL, aktarma ücreti ise 20 TL.