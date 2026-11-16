"YENİ" husumet! "CHP'yi geri alacağım" diyen Özgür Özel'e yaylım ateşi... "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz"
YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı eski ve yeni CHP'lileri birbirine düşürdü. Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına "işgalci" deyip "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini geri alacağız” ifadelerini kullandı. Buna mukabil CHP'den Özel'e peş peşe çok sert tepkiler geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz" diyerek Özel'e yüklendi. Gürsel Tekin "CHP, yakıtı bitenlerin gelip yakıt ikmali yapacağı bir istasyon değildir" derken, Deniz Demir "Ne CHP satılıktır ne de Türkiye!" paylaşımında bulundu.
CHP'yi bölerek kurulan YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'na Özgür Özel'in "blok liste" dayatması ve yamalı bohçaya dönen 160 kişilik PM listesi damgasını vurdu.
İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından fezlekeleri bulunan Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat gibi isimlerin PM'ye girmesi ise "şaibeye tam gaz devam" dedirtti.
KILIÇDAROĞLU'NA "İŞGALCİ" DEDİ: CHP'Yİ GERİ ALACAĞIZ
Öte yandan Özgür Özel, kurultay sandığı başında yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına "işgalci" dedi.
Bununla da yetinmeyip CHP'yi geri alacaklarını söyledi.
Bu sözler CHP-YENİ Parti hattında ipleri gerdi.
ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME: YAKITI BİTENLERDEN
CHP'den Özgür Özel'e peş peşe çok sert tepkiler geldi.
CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "CHP, yakıtı bitenlerin gelip yakıt ikmali yapacağı bir istasyon değildir. CHP, birkaç kişinin siyasi hesabından çok daha büyük bir baba ocağıdır" diyerek Özel'e yanıt verdi.
DENİZ DEMİR: NE CHP SATILIKTIR NE DE TÜRKİYE
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir ise "Ne CHP satılıktır ne de Türkiye!" paylaşımında bulundu.
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise TBMM'de basın toplantısı düzenleyip Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.
"OMURGASI OLMAYANIN GÖLGESİ DE OLMAZ"
Öztrak, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini geri alacağız' sözlerine ilişkin, "Hariçten gazel okumuş. Çok açık söyleyeyim; omurgası olmayanın gölgesi de olmaz. Dolayısıyla bu sözlere cevap vermeye değmez" ifadelerini kullandı.