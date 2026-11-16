"YENİ" husumet! "CHP'yi geri alacağım" diyen Özgür Özel'e yaylım ateşi... "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir ʺNe CHP satılıktır ne de Türkiye!ʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





DENİZ DEMİR: NE CHP SATILIKTIR NE DE TÜRKİYE



CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir ise "Ne CHP satılıktır ne de Türkiye!" paylaşımında bulundu.



CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise TBMM'de basın toplantısı düzenleyip Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.