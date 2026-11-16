"Bekâr Gezelim" şarkısıyla hafızalara kazınan Grup Laçin'den acı haber! Ali Abacı vefat etti
“Bekâr Gezelim” şarkısıyla bir döneme damga vuran Grup Laçin’in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçıdan gelen acı haberi, grup arkadaşı Teoman Dalcı duyurdu.
Türk halk müziğinde hem sesi hem de bağlamasıyla iz bırakan Ali Abacı hayata veda etti.
Bir dönem Grup Laçin'in solistliğini üstlenen sanatçının vefatını duyuran Teoman Dalcı, birlikte geçirdikleri yılları anarak üzüntüsünü dile getirdi.
"CANIMIZ KARDEŞİMİZ ALİ ABACI'YI KAYBETTİK"
Dalcı, acı haberi şu sözlerle paylaştı:
"Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı'yı kaybettik. Devri daim, mekânı cennet olsun. Çok üzgünüz."
Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Abacı'nın ölüm nedenine ilişkin açıklamada ayrıntı verilmedi. Evli ve iki çocuk babası olan sanatçı, bugün Ankara'da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
SAHNEDE SOLİST, KOROLARDA ŞEFTİ
Kayserili sanatçı Ali Abacı, müzik yaşamı boyunca yalnızca sahne çalışmalarıyla değil, eğitimci kimliğiyle de öne çıktı.
1985 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Korosu sınavlarına katılan Abacı, çeşitli korolarda enstrümanist olarak görev yaptı. Ankara Kulübü Türk Halk Müziği Korosu ve ODTÜ Türk Halk Müziği Korosu'nda koro şefliğini üstlendi.
2003-2014 yılları arasında Grup Laçin'de bağlama sanatçısı ve solist olarak yer alan Abacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi kurumlarında da usta öğretici olarak çalıştı.
BİR DÖNEMİN DİLLERDEN DÜŞMEYEN ŞARKISIYDI
1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998'de yayımladığı "Bekâr Gezelim" albümü ve aynı adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı. Klibi Büyükada'da çekilen parça, televizyon ekranlarında sık sık yayımlanarak dönemin unutulmazları arasına girdi.
Grup, 2019 yılında "Bekâr Gezelim"i yeniden yorumlayarak dinleyicileriyle buluşturdu. Tavşanlı yöresine ait "Samsak Döveci" türküsünün 2013 tarihli Grup Laçin yorumu da yıllar sonra sosyal medyada yeniden ilgi gördü.
GRUP LAÇİN'DEN BİR ACI HABER DAHA
Grup Laçin, Mart 2024'te akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'i kaybetmişti. Grubun müzik yolculuğunda uzun yıllar yer alan Ali Abacı'nın vefatıyla, aynı sahneyi paylaşan isimlerden biri daha hayata veda etti.