Türk halk müziğinde hem sesi hem de bağlamasıyla iz bırakan Ali Abacı hayata veda etti.

Usta müzisyen Ali Abacı hayatını kaybetti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"CANIMIZ KARDEŞİMİZ ALİ ABACI'YI KAYBETTİK"

Dalcı, acı haberi şu sözlerle paylaştı:

"Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı'yı kaybettik. Devri daim, mekânı cennet olsun. Çok üzgünüz."

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Abacı'nın ölüm nedenine ilişkin açıklamada ayrıntı verilmedi. Evli ve iki çocuk babası olan sanatçı, bugün Ankara'da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.