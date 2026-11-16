AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.



Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bekir Bozdağ, MYK toplantısının katılımcısı olmuştur. MYK'mızdaki gündem maddeleri konusunda tecrübelerinden yararlanacağız, kendisine hoş geldiniz diyorum.

Kardeş Filistin devletinin 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz.



COP31'DE GÜNDEM İKLİM ADALETİ VE YEŞİL ENERJİ

COP Çerçeve Sözleşmesi Antalya'da çok başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Bakanımız Murat Kurum'u ve ekibini tebrik ediyoruz. Panellerin çeşitli etkinliklerin yapıldığı organizasyondu. Bin yıllık tahribata uğradığı bir dönemdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız iklim adaletinin sağlanması ve yeşil kalkınmanın önemli olduğunu belirtiyor. Sıfır atık projesi artık BM projesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Rusya Ukrayna savaşından ABD İran arasındaki savaşa Gazze'de gelinen son noktaya kadar geniş bir yelpazede diplomatik teması oldu. NATO zirvesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız gündem oluşturdu.

Sayın Cumhurbaşkanımız Fon olayının sonuna kadar gidileceğini belirtti. Fon meselesinde mücadelemiz sürüyor. Olayın bütün boyutlarını ortaya çıkaracağız. Sonuç alıcı bir yaklaşım yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kurulan fon koordinasyon kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Dolandırıcılarla yatırımcılar hassas bir şekilde ayrılıyor. Kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı bir tavırdayız. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli maddelerimizden biri.

Bu dolandırıcıların ortaya çıkması, mal varlıklarına el konulmasıdır. Dolandırıcılarla, meşru yatırımcılar ayrımına dikkat ediyoruz. Sermaya piyasaların ilişkin yeni yol haritası için eylem planı hazırlanıyor. Gereğinin yapılması konusunda adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi. DDK her türlü bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip. Yargı süreçleri hassas biçimde yürütülmektedir.

Bir daha böyle bir şeyin tekerrür etmemesi için alınması gereken tedbirler var. İstişare süreci yürütülerek, bundan sonra sermaye piyasalarını güçlü kılmak için neler yapılması gerektiğini kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz.

Ne himaye ne de siyasi lince müsaade ederiz. İhmali, kusuru veya kastı olanlar muhakkak hesap verecektir. Bu meselesinin hiçbir boyutu faili meçhul kalmayacaktır.

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