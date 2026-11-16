Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray , "Doğa bizim yaşamımızın bir parçası, vazgeçilmezimizdir." dedi.

Yeşilçam 'daki çalışma temposunu anlatan Şoray, sabahın erken saatlerinde sete gitmenin kendisinde yorgunluk değil heyecan yarattığını ifade etti.

"Gelecek için, yavrularımız için, çocuklarımız için, gençler için biz de bu konuda endişeliyiz. Doğa bizim yaşamımızın bir parçası, vazgeçilmezimizdir. O temiz hava, camı açtığımız zaman içimize çektiğimiz oksijen, ağaçlar, yeşillik, orman... Bütün dünyadaki canlıların yaşaması için gerekli olan şeyler. İnşallah bu konferansta verilen kararlar hayata geçer. İnşallah bizler de üstümüze düşen görevleri yaparız."

Şoray, iklim krizinin dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Coşkulu Antalya Film Festivali günlerini hiç unutmadığını ifade eden Şoray, "Sıcacıktır Antalya halkı. Küresel iklim krizinin konferansının bu güzel şehirde yapılmış olması çok memnuniyet verici." dedi.

Moderatör Birol Güven idaresindeki söyleşide Şoray, Antalya'nın sinemaya ve sanata her zaman destek verdiğini belirtti.

Yeşilçam'ın Sultanı, yıllar önceki set heyecanını ve unutamadığı anılarını paylaştı. (Foto: AA)

"Yeşilçam zamanında sabahın yedisi sokağa çıktığım an o soğuk rüzgarın yüzüme vuruşu... Hiç kendimi uykusuz, yataktan yeni kalkmış hissetmezdim." diye konuşan Şoray, her sabah yaşadığı bu heyecanın yıllarca sürdüğünü söyledi.

YEŞİLÇAM: "YOKLUKLAR İÇİNDE MUCİZELER YARATAN SİNEMA"

Yeşilçam'ı "yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sanat dalı" olarak tanımlayan Şoray, yokluğun setlerde yaratıcılığı doğurduğunu söyledi.

Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı "Baraj" filminde yaşadığı bir anıyı paylaşan Şoray, şöyle devam etti:

"Filmde pembe elbise giymiştim. Pembe küpelerim vardı. Sahneler devamlı olunca ertesi gün aynı kıyafetle devam ediliyor. Ertesi gün küpe yok. Yardımcım küpeyi kaybetmiş. Bir küpeli bir küpesiz olmaz, seyirciye saygısızlık olurdu. Ne yapacağız?

Elbisemin eteğinden kumaş kestiler. Tel yaptılar. Tele onu geçirdiler. Ondan sonra nasıl yaptılarsa onu kulağıma küpe yaptılar. Yani böyle mucizeler yaratırdık setlerde.

Zaten mucize sineması diyebiliriz. Bütün yokluklara rağmen önemli olan o projeye inanmak. Bütün kalplerin aynı anda çarpması, aynı heyecanla, umutla, sevgiyle, aşkla o şeye devam ettik. Bütün yaptığımız filmler inanın aşkla yapılan filmler."