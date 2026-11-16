





Örgütün İran kolu PJAK ise ayak diremeyi sürdürüyor.

"SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ"

PJAK'ın sözde Eş Başkanı Emir Kerimi geçtiğimiz yıl, PKK'nın silah bırakma kararına uymayacaklarını duyurmuştu.

Kerimi, "Silah bırakma kararı PKK'nın kararıdır. Biz PJAK olarak silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz, bunu açıkça söylüyoruz. PJAK, PKK ile aynı ideoloji ve yönetim sistemini takip ediyor ve Öcalan'ı kendi lideri olarak görüyor. PJAK'ın kararı farklıdır. PKK'nın fesih kararı bizim için geçerli değildir" demişti.