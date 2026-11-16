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Terörsüz bölgede "Rojhilat" tümseği! PJAK uyarılara rağmen "lejyonerlik" peşinde... Bahçeli ne dedi, İran ne yaptı?

Terörsüz Türkiye'nin bölgeye olan etkileri Irak ve Suriye'de görülürken, İran'da PJAK ayak diremeyi sürdürüyor. İran'a karşı ABD ve İsrail'den "siyasi garanti" isteyen, MOSSAD ve CIA'in lejyonerliğini yapan PJAK'ın "Rojhilat İttifakı" planı Ankara duvarına tosladı. Başkan Erdoğan'ın Barzanileri ve Talabanileri PJAK konusunda uyardığı bilinirken, MHP lideri Bahçeli'den de "Silah bırakmalılar" çıkışı geldi. Diğer yandan İran, tüm uyarılara rağmen silah bırakmayan ve saldırı hazırlığı içinde olan PJAK militanlarını vurduğunu açıkladı.

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Terörsüz bölgede "Rojhilat" tümseği! PJAK uyarılara rağmen "lejyonerlik" peşinde... Bahçeli ne dedi, İran ne yaptı?

Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli sacayaklarından biri de bölgeyi terörsüz hale getirmek. Bunun en somut yansımaları Suriye ve Irak'ta kayıtlara geçti.

PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG, Suriye ordusuna entegre oldu. Yıllardır terör işgali altında olan Suriye toprakları Şam'ın yönetimine geçti. Irak'ta da saha hareketlendi. Metina, Karakoçak, Mahmur ve Sincar'daki terör kampları boşaltıldı.

2 binden fazla PKK/YBŞ'li Irak ordusuna entegre oldu.

Terörsüz bölgede "Rojhilat" tümseği! PJAK uyarılara rağmen "lejyonerlik" peşinde... Bahçeli ne dedi, İran ne yaptı?-2


Örgütün İran kolu PJAK ise ayak diremeyi sürdürüyor.

"SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ"

PJAK'ın sözde Eş Başkanı Emir Kerimi geçtiğimiz yıl, PKK'nın silah bırakma kararına uymayacaklarını duyurmuştu.

Kerimi, "Silah bırakma kararı PKK'nın kararıdır. Biz PJAK olarak silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz, bunu açıkça söylüyoruz. PJAK, PKK ile aynı ideoloji ve yönetim sistemini takip ediyor ve Öcalan'ı kendi lideri olarak görüyor. PJAK'ın kararı farklıdır. PKK'nın fesih kararı bizim için geçerli değildir" demişti.

PJAK ve bölgedeki silahlı 5 Kürt grubunun (İran KDP'si, Komala, PAK) kurduğu sözde ʺRojhilatʺ ittifakı Ankara'nın duvarına tosladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)PJAK ve bölgedeki silahlı 5 Kürt grubunun (İran KDP'si, Komala, PAK) kurduğu sözde ʺRojhilatʺ ittifakı Ankara'nın duvarına tosladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


PJAK, MOSSAD'IN GÜDÜMÜNDE... SÖZDE ROJHİLAT İTTİFAKI "ANKARA" DUVARINA TOSLADI

PKK'nın silah bırakma kararına uymayacaklarını duyuran PJAK, ABD ve İsrail'den İran'a karşı savaşa girmek için "siyasi garanti" istiyor.

Bölgede daha önce MOSSAD ve CIA'in desteğiyle kurulmak istenen sözde Rojhilat İttifakı "Ankara" duvarına toslamıştı.

Terörsüz bölgede "Rojhilat" tümseği! PJAK uyarılara rağmen "lejyonerlik" peşinde... Bahçeli ne dedi, İran ne yaptı?-3

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Barzanileri hem de Talabanilere "Lejyonerlik yapmayın" uyarısında bulunmuştu.

Terörsüz bölgede "Rojhilat" tümseği! PJAK uyarılara rağmen "lejyonerlik" peşinde... Bahçeli ne dedi, İran ne yaptı?-4


BAHÇELİ: PJAK SİLAHLARINI BIRAKMALI

Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay PJAK'a silah bırakması yönünde çağrı yaptı.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin eylül ayında Ankara ziyaretinde yaptığı "PJAK" açıklamasını örnek gösteren Bahçeli, "PJAK silahlarını bırakmalı, bölgesel barış için adım atılmalı" dedi.

Terörsüz bölgede "Rojhilat" tümseği! PJAK uyarılara rağmen "lejyonerlik" peşinde... Bahçeli ne dedi, İran ne yaptı?-5



İRAN: SALDIRI PLANLAYAN PJAK'LILARI VURDUK

PJAK'a yapılan "Silah bırak" çağrılarının gölgesinde İran Devrim Muhafızları PJAK'ı vurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, bir grup PJAK'lının İran topraklarına girerek saldırılar düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.

Operasyonun sınır yakınlarında yaşanan bir çatışmanın ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

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