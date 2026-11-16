ONS ALTIN SAAT 18.20 İTİBARIYLA 3 BİN 865 DOLARDA

Yurt içinde gram ve çeyrek fiyatlarını doğrudan etkileyen ons altın (uluslararası piyasalarda altının 31,1 gramlık standart birimi), haftaya kayıpla başladı. Anadolu Ajansının (AA) aktardığı verilere göre geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybeden ons altın, bugün saat 18.20 itibarıyla 3 bin 865 dolardan işlem görüyor. Yılbaşında yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, o günden bu yana değerinin neredeyse üçte birini kaybetmiş durumda ve Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,13 azalışla 6 milyon 313 bin lira oldu.

Fiyatları aşağı çeken en büyük etken, yeniden canlanan enflasyon endişeleri ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önde gelen merkez bankalarının faiz artıracağına yönelik beklentiler. Analistler, Orta Doğu'daki gelişmeler ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasının değerli metallerin yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Düşüşten gümüş, platin ve paladyum da payını aldı; gümüşün ons fiyatı yüzde 2'yi aşan kayıpla 47 dolar bandına indi.