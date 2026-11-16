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Altın fiyatları son 1 yılın en düşük seviyesinde! İslam Memiş uyardı: "Kimsenin kazanamadığı süreç"

16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17:40 itibarıyla gram altın serbest piyasada 6 bin 291 lira, çeyrek altın ise 10 bin 387 lira seviyesinde işlem görürken ons altın yılbaşındaki zirvesinden üçte bir oranında geriledi. Enflasyon ve Fed beklentilerinin baskısı sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2027 yılı için yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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Altın Fiyatlarında Dalgalanma Devam Ediyor

Yılbaşındaki tarihi zirvesinden bu yana ciddi bir değer kaybı yaşayan altın, bugün (16 Kasım 2026 Pazartesi) dalgalı bir seyir izledi. Serbest piyasada gram altın 6 bin 291 lira, çeyrek altın ise 10 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Küçük yatırımcının "Düşüş devam eder mi?" sorusuna yanıt aradığı bu günlerde, fiyatlar üzerindeki asıl baskı küresel cepheden geliyor.

Ons Altın Değer Kaybıyla Haftaya Başladı

ONS ALTIN SAAT 18.20 İTİBARIYLA 3 BİN 865 DOLARDA

Yurt içinde gram ve çeyrek fiyatlarını doğrudan etkileyen ons altın (uluslararası piyasalarda altının 31,1 gramlık standart birimi), haftaya kayıpla başladı. Anadolu Ajansının (AA) aktardığı verilere göre geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybeden ons altın, bugün saat 18.20 itibarıyla 3 bin 865 dolardan işlem görüyor. Yılbaşında yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, o günden bu yana değerinin neredeyse üçte birini kaybetmiş durumda ve Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,13 azalışla 6 milyon 313 bin lira oldu.

Fiyatları aşağı çeken en büyük etken, yeniden canlanan enflasyon endişeleri ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önde gelen merkez bankalarının faiz artıracağına yönelik beklentiler. Analistler, Orta Doğu'daki gelişmeler ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasının değerli metallerin yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Düşüşten gümüş, platin ve paladyum da payını aldı; gümüşün ons fiyatı yüzde 2'yi aşan kayıpla 47 dolar bandına indi.

Serbest Piyasa ve Bankalarda Güncel Altın Fiyatları

SERBEST PİYASA VE BANKA KURLARI

Yurt içinde saat 17.40 itibarıyla serbest piyasada ve bankalarda oluşan altın ile gümüş rakamları şöyle:

SERBEST PİYASA • ALTIN
ALTIN FİYATLARI
16 Kasım, Saat 17.40 itibarıyla · 1/2
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
Gram Altın (Spot)
6.290 TL
6.291 TL
%+0,05
Çeyrek Altın
10.303 TL
10.387 TL
%+0,54
Yarım Altın
20.632 TL
20.768 TL
%+0,66
Tam Altın
40.368 TL
41.166 TL
%-0,48
Cumhuriyet Altını
41.137 TL
41.383 TL
%+0,66
SERBEST PİYASA • ALTIN
ALTIN FİYATLARI
16 Kasım, Saat 17.40 itibarıyla · 2/2
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
Ata Altın
41.630 TL
42.682 TL
%-0,48
Reşat Altını
41.169 TL
41.416 TL
%+0,74
22 Ayar Bilezik (Gram)
5.764 TL
5.815 TL
%+0,48
Has Altın
6.259 TL
6.260 TL
%+0,08
Altın (ONS)
3.885 $
3.886 $
%+0,07
Gümüş Fiyatları Sert Düşüşte
SERBEST PİYASA • GÜMÜŞ
GÜMÜŞ FİYATLARI
16 Kasım, Saat 17.40 itibarıyla
GÜMÜŞ TÜRÜ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
Gümüş (TL/Gram)
76,49 TL
76,60 TL
%-3,28
Gümüş ($/ONS)
47,22 $
47,27 $
%-3,81
Gümüş (€/ONS)
42,90 €
42,96 €
%-3,65
Banka Kurlarında Gram Altın Fiyatları
BANKA KURLARI • GRAM ALTIN
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
16 Kasım, Saat 17.40 itibarıyla
BANKA
ALIŞ
SATIŞ
MAKAS
Denizbank
6.188 TL
6.364 TL
%-1,10
Vakıfbank
6.175 TL
6.304 TL
%-1,74

Not: Makas oranı, bankaların alış ile satış fiyatları arasındaki farkı ifade ediyor.

İslam Memiş: 2027 Yılı Piyasalar İçin Zorlu Olacak

PİYASALARDA 2027 ALARMI: İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCIYA KRİTİK UYARI

Değerli metallerdeki bu tablo, küresel piyasalardaki genel belirsizlikten bağımsız değil. A Para kanalında sabah saatlerinde yayınlanan canlı yayında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki oynaklığın 2027 yılını da zorlaştıracağına dikkat çekti.

ABD'deki siyasi atmosferin ve sert söylemlerin piyasaları doğrudan etkilediğini belirten Memiş, yatırımcıları bekleyen süreci şu sözlerle değerlendirdi:

Trump faktörü piyasalardaki manipülasyon piyasasının devamını işaret ediyor. Muhtemelen yine 2027 yılında yatırımcılar için zorlu bir yıl olacak. Finansal piyasalarda muhtemelen yine kimsenin kazanamadığı bir sürece hazırlık yapıyorlar. Söylemlerin bu kadar değişken olması, piyasaların sürekli manipüle edilmesi bir noktada riskli. Yatırımcıların da 2026 yılında olduğu gibi 2027 yılında da kazanamayacağı bir ortam ortaya çıkıyor.

Video Oynatma İkonu İslam Memiş 2027 piyasa beklentisini açıkladı
Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Pompa Fiyatlarına Yansıdı

Emtia tarafında petrol fiyatlarındaki sert düşüşlere de değinen Memiş, Londra'da ocak vadeli Brent petrolün varilinin yüzde 2,9 azalışla 93,04 dolardan işlem gördüğü bu dönemde gerilemenin pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdığını ve merkez bankalarının elini bir miktar rahatlattığını söyledi. Ancak bu etkinin kısa ömürlü kalabileceği uyarısında bulundu:

Petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Belki merkez bankalarının ellerini rahatlatmasına neden oldu ama bu etkiler bu söylemlerle birlikte kısa vadeli kalabilir. O yüzden emtia tarafında dikkat etmekte fayda var. Umarım 100 dolar seviyesinin altında kalır; 2027 yılının yıllık bazda ortalaması 88 dolar civarı telaffuz ediliyor. Bu da iyi bir şey.

Trump’ın Açıklamaları ve Piyasalara Etkileri

Ara seçimlerde Demokratların tekrar çoğunluğu kazanmasının ardından bir süre daha yumuşak tonda açıklamalar yapan Trump'ın bu hafta yeniden şahin bir dile döndüğünü hatırlatan Memiş, jeopolitik gerilimlerin piyasalarda istikrarı engellediğini vurguladı. Memiş, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu:

Yatırımcıların portföyü çeşitlendirmesi, vade sınırlaması burada önemli olacaktır. Ben 2027 yılını tekrar finansal piyasalarda paradan para kazanma yılı olarak görmediğimi ifade etmek isterim. Ona göre planlama yapmak daha sağlıklı olacaktır.

Döviz ve Tahvil Piyasasında Günün Rakamları

DÖVİZ, PARİTE VE TAHVİLDE GÜNÜN RAKAMLARI

AA'nın 16 Kasım verilerine göre piyasalardaki diğer önemli göstergeler ise şöyle gerçekleşti:

TCMB Efektif Dolar Kuru: Alışta 50,2684 lira, satışta 50,4698 lira olarak açıklandı (önceki efektif kur alışta 50,1574 lira, satışta 50,3584 liraydı).

Uluslararası Pariteler (Saat 18.20 İtibarıyla): Avro/dolar paritesi 1,1016, sterlin/dolar paritesi 1,3197 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

Tahvil Piyasası: Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,09, bileşik getirisi ise yüzde 39,34 oldu.

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