Altın fiyatları son 1 yılın en düşük seviyesinde! İslam Memiş uyardı: "Kimsenin kazanamadığı süreç"
16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17:40 itibarıyla gram altın serbest piyasada 6 bin 291 lira, çeyrek altın ise 10 bin 387 lira seviyesinde işlem görürken ons altın yılbaşındaki zirvesinden üçte bir oranında geriledi. Enflasyon ve Fed beklentilerinin baskısı sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2027 yılı için yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.
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