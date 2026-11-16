Arda Güler ile gole çok yaklaştık. Arda'nın bu pozisyonda yaptıkları neydi öyle! Vay be Arda, gözlerimizin pasını sildin yine! Maç boyunca gerçekten çok net pozisyonlara girdik. İlk yarıda İsmail Yüksek'in, ikinci yarıda bomboş pozisyonda Arda Güler'in şutları gol olmalıydı. Maçı son ana kadar istememiz çok güzel. Hatta bu saldırgan futbolumuz 90'da bize golü de getirdi. Duran toptan Abdülkerim Bardakcı ile nefis bir gol bulduk.

Fransa'ya karşı deplasmanda yürekli futbolumuz bizi gelecek günler adına çok umutlandırdı. 10'dan fazla şut attık Fransa kalesine. Maç genelinde başa baş, dişe diş bir oyunumuz vardı sahada. Mpappe'ye karşı çok iyi savaştık. Bir pozisyon var ki, ders diye okutulur. Mbappe bir pozisyonda önünü açıp etkili bur vuruş yaptı, Merih Demiral bir kaleci gibi bu şutun önüne yaptı ve golü önledi. Yine maç boyunca Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde hamleleri alkış aldı. Abdülkerim müthiş futbolunu bir de golle süsledi. Fransa son bölümde Kroupi ile bir gol daha bulup maçı kazandı. A Ligi'ndeki ölüm grubunda (ölüm grubu diyorum, çünkü en zor grupta mücadele ettik) 6 maçta sıfır çektik.

A Ligi'ndeki performansımıza bir de bardağın dolu tarafından bakalım. Kusursuz bir takım olan Fransa'yı evimizde elimizden kaçırdık. Dün de Fransa'ya karşı aslanlar gibi top oynadık. Maçı bir an bile bırakmadan savaştık, çok istedik. Dünkü maçta puanı hak ettik aslında. Ama futbolun adaleti yok işte. Rakiplerimiz hep şanslıydı, biz talihsizdik. Bu Milli Takım'da hayat var arkadaş! Bu Milli Takım'ın önü çok açık… Sergen Yalçın'ın bu oyunu geliştireceğine ve millilerimize seviye atlatacağına yürekten inanıyorum. Sabır göstereceğiz, bu takımı destekleyeceğiz. Çünkü bu takım bizim takımımız!

REHA KAPSAL - HAK ETMEDİK UEFA Uluslar Ligi'nde son maçımız rakip markette piyasa değeri en yüksek takım Fransa'ydı ve deplasmandaydık. Tabii ki bu takıma karşı formasyon ve de planımız doğal olarak farklı olacaktı. Oyun başlangıç felsefemiz topu rakibe bırakıp daha derin bir savunma yapıp 5-4-1 gibi karşılayıp daha sonra kazandığımız toplarla 3-4-2-1 dizilişe dönüp hücum geçişi gerçekleştirmekti. Duran toplardan gol bulmak birinci önceliğimizdi zaten başarılı performanslarımızı hep bu oyun anlayışı üzerinden gerçekleştirdik. İlk yarı gayet başarılı bir performans ve akıl ortaya koyduk. Hatta İsmail ile çok net bir pozisyondan yararlanamadık.