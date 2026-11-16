UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Yunanistan ile Sırbistan kozlarını paylaşacak.

Gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek karşılaşmanın sonucu, Türkiye'nin yoluna play-off'ta devam edip etmeyeceğini de belirleyecek.

Ay-yıldızlıların A Ligi'nde kalma şansını sürdürebilmesi için Yunanistan'ın sahadan belirli bir skorla galip ayrılması gerekiyor.

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İLK 11'LER

Yunanistan: Mandas, Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Androutsos, Zafeiris, Pavlidis, Karetsas, Tzolis, Douvikas.

Sırbistan: Petrovic, Erakovic, Milenkovic, Babic, Bukinac, Maksimovic, Lukic, Nedeljkovic, Sergej Milinkovic Savic, Mitrovic, Jovic.

GRUPTA PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde 11 puanlı Hollanda grubun zirvesinde yer alırken Yunanistan ve Almanya 8'er puana sahip. Henüz puanla tanışamayan Sırbistan ise son sırada bulunuyor. Yunanistan'ın Sırbistan karşısında alacağı sonuç, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki geleceği açısından da belirleyici olacak.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF HESABI

A Milli Futbol Takımı'nın play-off oynayabilmesi için Yunanistan'ın Sırbistan'ı gol yemeden 4 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Yunanistan'ın 4-0'lık galibiyeti, ay-yıldızlıların play-off hakkı kazanmasını sağlayacak.

Mücadelenin daha az farkla tamamlanması veya Sırbistan'ın gol bulması durumunda ise Türkiye için B Ligi'ne düşme senaryosu gerçekleşecek.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek karşılaşmanın sonucuna göre Milliler ya A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak ya da bir sonraki dönemde B Ligi'nde mücadele edecek.

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