ROTASI MISIR'DI

Romanya'nın Tulcea limanından Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyan geminin, Marşal Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı olduğu ve aynı şirket tarafından işletildiği belirtildi.

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’dan toplam 4 gemi ile Bulgaristan’a ait 2 helikopter ve 1 uçak bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.