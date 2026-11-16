Bulgaristan açıklarında “BETUL 8” faciası: Romanya’dan Mısır’a buğday taşırken battı... 12 Türk mürettebat kurtarıldı
Romanya’nın Tulcea limanından Mısır’a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyan Somali bayraklı “BETUL 8” adlı yük gemisi, Bulgaristan açıklarında meydana gelen patlama sonucu battı. Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşan acil yardım çağrısının ardından 8'i Türkiye 4'ü Azerbaycan vatandaşı 12 mürettebatın kurtarıldığı belirlendi. Kaliakra Burnu’nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda yaşanan olay sonrası Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’dan gemiler ile Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait helikopter ve uçaklar bölgeye sevk edildi. Patlamanın deniz mayını veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.
Karadeniz'in serin sularında ilerleyen yük gemisinden gelen acil yardım çağrısı, 3 ülkeyi 12 denizci için zamana karşı yarışa soktu. Türk denizcilerden iyi haber geldi.
12'Sİ DE KURTARILDI
Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre, Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine acil yardım çağrısı gönderdi.
Çağrının ardından Bulgaristan açıklarında batan gemideki 12 Türk mürettebatın kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarıyla 8'i Türkiye 4'ü Azerbaycan vatandaşı 12 denizcinin tamamı kurtarıldı.
PATLAMA İDDİASI
Bulgaristan medyası ise 1988 yapımı geminin patlamanın ardından battığını iddia etti.
3 ÜLKE SEFERBER
Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olayın ardından kapsamlı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye Bulgaristan'dan 2, Romanya ve Türkiye'den ise 1'er gemi sevk edildi. Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait 2 Cougar helikopteri ve 1 Su-25 uçağı da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.
MAYIN MI İHA SALDIRISI MI
Geminin batmasına yol açan patlamanın nedeni araştırılıyor.
Yetkililer, patlamanın deniz mayını veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
ROTASI MISIR'DI
Romanya'nın Tulcea limanından Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyan geminin, Marşal Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı olduğu ve aynı şirket tarafından işletildiği belirtildi.