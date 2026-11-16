Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ESKİ MENAJERİN EVİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, 8 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre, iki saldırgan Mustafa Sandal'ın bir süredir birlikte çalışmadığı eski menajerinin yaşadığı binaya girdi. Şüpheliler, dairenin kapısına kadar ilerleyerek silahla ateş açtı.

Saldırı sırasında eski menajer evde bulunmazken oğlu evdeydi. Silah seslerinin ardından babasını arayan genç, yaşananları haber verdi.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı belirtildi.