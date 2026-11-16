UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evine silahlı saldırı! Saldırı sonrası dikkat çeken telefon

Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evine düzenlenen silahlı saldırının arkasından haraç iddiası çıktı. ATV Haber'in ulaştığı görüntülerde, eski menajerin evini kurşunlayan saldırganların kaçış anları yer aldı. Şüphelilerin, saldırı sonrasında eski menajeri arayarak Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü. Sütşurup'un kız kardeşinin otomobilinin kundaklanmasıyla da ilişkilendirilen soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evine silahlı saldırı! Saldırı sonrası dikkat çeken telefon

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evine yönelik silahlı saldırının arkasından haraç iddiası çıktı. ATV Haber'in ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırının ardından kaçan iki şüphelinin kayda geçtiği belirtildi.

İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren çetenin hedefinde, Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup bulunuyordu.

Video Oynatma İkonu Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evi kurşunlandı

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ESKİ MENAJERİN EVİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, 8 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre, iki saldırgan Mustafa Sandal'ın bir süredir birlikte çalışmadığı eski menajerinin yaşadığı binaya girdi. Şüpheliler, dairenin kapısına kadar ilerleyerek silahla ateş açtı.

Saldırı sırasında eski menajer evde bulunmazken oğlu evdeydi. Silah seslerinin ardından babasını arayan genç, yaşananları haber verdi.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı belirtildi.

Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. (Foto: ATV Haber)Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. (Foto: ATV Haber)

SALDIRIDAN SONRA TELEFONLA ARAYIP HARAÇ İSTEDİLER

İddiaya göre şüpheliler, silahlı saldırının ardından Mustafa Sandal'ın eski menajerini telefonla aradı.

Saldırganların, eski menajerden Mustafa Sandal'a ulaşmasını ve Sandal aracılığıyla kayınpederi Cihan Sütşurup'a para taleplerini iletmesini istediği öne sürüldü.

ATV Haber'in aktardığına göre şüpheliler, eski menajere şu sözlerle seslendi:

"Patronun Mustafa Sandal'a ulaş, o da kayınpederine söylesin bizim kestiğimiz cezayı ödesinler."

Kapıya ateş açan iki şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. (Foto: ATV Haber)Kapıya ateş açan iki şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. (Foto: ATV Haber)

KAYINPEDERİNİN KIZ KARDEŞİNİN OTOMOBİLİ DE KUNDAKLANDI

Haberde, aynı çetenin daha önce Cihan Sütşurup'tan haraç istediği, talebin reddedilmesinin ardından Sütşurup'un kız kardeşine ait lüks otomobilin gece saatlerinde kundaklandığı ileri sürüldü.

ATV Haber, eski menajerin evinin kurşunlanmasıyla otomobilin kundaklanmasının aynı çeteyle bağlantılı olduğunu aktardı.

Saldırının arkasında Mustafa Sandal'ın kayınpederine yönelik haraç talebi olduğu öne sürüldü. (Foto: ATV Haber)Saldırının arkasında Mustafa Sandal'ın kayınpederine yönelik haraç talebi olduğu öne sürüldü. (Foto: ATV Haber)

POLİSTEN OPERASYON: 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silahlı saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan 3 şüphelinin daha önce bir cinayet ve iş yeri kurşunlama olaylarına da karıştıkları tespit edildi.

Pastanede 3 milyon TL'lik rüşvet trafiği: Esenyurt Belediyesi'nde 3 tutuklama daha!
SONRAKİ HABER

Esenyurt Belediyesi'nde 3 tutuklama daha!
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler