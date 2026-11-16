Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evine silahlı saldırı! Saldırı sonrası dikkat çeken telefon
Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evine düzenlenen silahlı saldırının arkasından haraç iddiası çıktı. ATV Haber'in ulaştığı görüntülerde, eski menajerin evini kurşunlayan saldırganların kaçış anları yer aldı. Şüphelilerin, saldırı sonrasında eski menajeri arayarak Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü. Sütşurup'un kız kardeşinin otomobilinin kundaklanmasıyla da ilişkilendirilen soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evine yönelik silahlı saldırının arkasından haraç iddiası çıktı. ATV Haber'in ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırının ardından kaçan iki şüphelinin kayda geçtiği belirtildi.
İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren çetenin hedefinde, Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup bulunuyordu.Mustafa Sandal'ın eski menajerinin evi kurşunlandı
ESKİ MENAJERİN EVİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Olay, 8 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre, iki saldırgan Mustafa Sandal'ın bir süredir birlikte çalışmadığı eski menajerinin yaşadığı binaya girdi. Şüpheliler, dairenin kapısına kadar ilerleyerek silahla ateş açtı.
Saldırı sırasında eski menajer evde bulunmazken oğlu evdeydi. Silah seslerinin ardından babasını arayan genç, yaşananları haber verdi.
Saldırganların olay yerinden kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı belirtildi.
SALDIRIDAN SONRA TELEFONLA ARAYIP HARAÇ İSTEDİLER
İddiaya göre şüpheliler, silahlı saldırının ardından Mustafa Sandal'ın eski menajerini telefonla aradı.
Saldırganların, eski menajerden Mustafa Sandal'a ulaşmasını ve Sandal aracılığıyla kayınpederi Cihan Sütşurup'a para taleplerini iletmesini istediği öne sürüldü.
ATV Haber'in aktardığına göre şüpheliler, eski menajere şu sözlerle seslendi:
"Patronun Mustafa Sandal'a ulaş, o da kayınpederine söylesin bizim kestiğimiz cezayı ödesinler."
KAYINPEDERİNİN KIZ KARDEŞİNİN OTOMOBİLİ DE KUNDAKLANDI
Haberde, aynı çetenin daha önce Cihan Sütşurup'tan haraç istediği, talebin reddedilmesinin ardından Sütşurup'un kız kardeşine ait lüks otomobilin gece saatlerinde kundaklandığı ileri sürüldü.
ATV Haber, eski menajerin evinin kurşunlanmasıyla otomobilin kundaklanmasının aynı çeteyle bağlantılı olduğunu aktardı.
POLİSTEN OPERASYON: 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Silahlı saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yürütülen çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan 3 şüphelinin daha önce bir cinayet ve iş yeri kurşunlama olaylarına da karıştıkları tespit edildi.