UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Kara para soruşturmasında Ömer Sarıgül’den ek ifade... 15 zanlı ile birlikte adliyede

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para soruşturmasında tutuklanan Ömer Sarıgül, ek ifade talebinin ardından savcılıkça adliyeye çağrıldı. Bugün İstanbul Adalet Sarayı’nda dinlenecek olan Ömer Sarıgül’ün de etkin pişmanlık kapsamında ifade veren ağabeyi Emir Sarıgül gibi itirafçı olmak istediği değerlendiriliyor. Emir Sarıgül itirafında babası Mustafa Sarıgül’ün ruhsat ve imar işlemleri karşılığında para ve taşınmaz aldığını iddia ederken, Ömer Sarıgül inkar yoluna gitmişti. Dosya kapsamında 13 Kasım’da gözaltına alınan 15 zanlı da adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kara para soruşturmasında Ömer Sarıgül’den ek ifade... 15 zanlı ile birlikte adliyede

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül, ek ifade verme talebi üzerine savcılık tarafından çağrıldığı İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün ek ifade verecek.

İTİRAFÇI MI OLACAK

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ömer Sarıgül'ün etkin pişmanlık veya itirafçılık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmış yazılı ifadesi henüz bulunmuyor. Bununla birlikte adli kaynaklarda, tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Sarıgül'ün tıpkı ağabeyi Emir Sarıgül gibi itirafçı olmak istediği yönünde değerlendirmeler yer alıyor.

Ömer Sarıgülün savcılık ifadesi ortaya çıktı! Bilmiyorum görmedim savunması... Emir Sarıgüle yüklendi: İyi şeyler duymadımÖmer Sarıgülün savcılık ifadesi ortaya çıktı! Bilmiyorum görmedim savunması... Emir Sarıgüle yüklendi: İyi şeyler duymadım

SUÇU BABAYA ATTI AMA KURTULAMADI

Ömer Sarıgül, tutuklanmasının ardından verdiği önceki savcılık ve emniyet ifadelerinde babası Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ticari ilişkisinin olmadığını, ağabeyi Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır görüşmediğini öne sürmüştü.

Oğul Sarıgül, 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale, tekne devri ve yurt dışına para çıkarılması konularıyla ilgisinin bulunmadığını iddia etmiş, annesi Aylin Kotil'in bu süreçlerden uzak olduğunu savunmuştu.

Dosyada sorulan para hareketleri ve tekne devri konusunda Ömer Sarıgül, önceki ifadesinde şu beyanlarda bulunmuştu:

"Benim 80 milyon euroluk sözleşmeyle, 100 milyon euroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül'ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün emniyette öğrendim."

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Emir Sarıgülden sonra Ömer Sarıgül de itirafçı oluyorSarıgül soruşturmasında yeni dalga! Emir Sarıgülden sonra Ömer Sarıgül de itirafçı oluyor

ALMANYA BAĞLANTILI ŞİRKET İDDİALARI

Turizm işiyle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu aktaran Ömer Sarıgül, kendisine sorulan Kai Precat, March Bariswly ve Sinan Çampınar isimlerinden yalnızca Çampınar'ı tanıdığını belirtmişti.

Sinan Çampınar ile 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıştığını anlatan Ömer Sarıgül, "Sinan'la tanışırken babam bana Sinan Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi" dedi.

Çampınar'ın Almanya'da yaşaması nedeniyle sonrasında neredeyse hiç görüşmediklerini ileri süren Ömer Sarıgül, tanışmalarından kısa süre sonra Çampınar'ın kardeşi Diyar Çampınar ile Türkiye'ye geldiğini aktardı.

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı! Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyum atandıSarıgül soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı! Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyum atandı
Sarıgül soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı! Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı

Diyar Çampınar ile kendisine ait Kabataş'taki kafede tanıştığını kaydeden Sarıgül, görüşmenin Münih'te benzer işletme açılması fikrine dönüştüğünü bildirdi.

Diyar Çampınar'ın Almanya'dan iş yeri seçenekleri göndermesi üzerine Münih'e gittiğini ve şirket kurmak amacıyla noterde ön sözleşme imzaladıklarını ifade eden Ömer Sarıgül, "Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı" şeklinde konuştu.

Ortaklık fikri içine sinmediği için kuruluş işlemlerini tamamlamadığını ve iki kardeşle ilişkisini kestiğini savunan Sarıgül, daha sonra Sinan Çampınar'ın avukatından kendisi ve annesi Aylin Kotil adına şirket açılışlarının tamamlandığına ve şirket adına banka hesabı açıldığına ilişkin e-posta geldiğini belirtti.

Bunun üzerine avukatları aracılığıyla Almanya'daki avukat Osman İsfen'e ulaştığını anlatan Sarıgül, adına şirket ya da banka hesabı açılmadığı yönünde cevap verildiğini, ardından Sinan Çampınar ile ibra ve sulh sözleşmesi yaptıklarını dile getirdi.

CHP Mustafa Sarıgüle dokundu... Özelin kucağına bombayı bıraktılar: Hem Ekrem diyor hem başka seçenek arıyorCHP Mustafa Sarıgüle dokundu... Özelin kucağına bombayı bıraktılar: Hem Ekrem diyor hem başka seçenek arıyor

LOCADA YEMEK PARASI BABANIN KASASINDAN

Babasının bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş'ın ilgilendiğini söyleyen Ömer Sarıgül, Aslanbaş ile arasında çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri bulunduğunu kaydetti.

Sarıgül, bu para transferlerinin bir bölümünün Galatasaray stadındaki locasında ağırladığı misafirlerin yemek ücretlerine, bir bölümünün kredi ödemelerine ilişkin olduğunu ve babasından destek istediği için paraların Aslanbaş tarafından gönderildiğini savundu.

Özgür Özelden Mustafa Sarıgüle Özkan Yalım tarifesi! Balıkçıda ekstra 250 bin dolar... Yine VIP araç rüşvetiÖzgür Özelden Mustafa Sarıgüle Özkan Yalım tarifesi! Balıkçıda ekstra 250 bin dolar... Yine VIP araç rüşveti

İTİRAFÇI EMİR'E SALLADI

Ağabeyi Emir Sarıgül'ün ne iş yaptığını dahi bilmediğini öne süren Ömer Sarıgül, "Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım" dedi.

Ağabeyinin ticari ilişkileri ve sosyal hayatına ilişkin olumsuz iddiaların kulağına geldiğini söyleyen Sarıgül, bunları duyum olarak aktardı.

Emir Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı! 350 bin dolarlık itiraf: Babam Özel’in arabasına bıraktıEmir Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı! 350 bin dolarlık itiraf: Babam Özel’in arabasına bıraktı

'BABAMIN SERVETİNİN KAYNAĞINI BİLMİYORUM'

Babasının kendisine ticari faaliyetlerini anlatmadığını belirten Sarıgül, "Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgülün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvimde: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payıMustafa Sarıgülün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvimde: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı

EMİR SARIGÜL İTİRAFINDA PATLATTI

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde büyük projelerin ruhsat ve imar işlemleri karşılığında milyonlarca dolar nakit, lüks daire ve villa aldığını iddia etti.

Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 3 parçada 600 bin dolar civarında para verdiği yönünde iddialarda bulundu.

Sarıgüllerin kara kutusu itirafçı oldu! Toplanan paraları altına çevirip özel jetle kaçırdılarSarıgüllerin kara kutusu itirafçı oldu! Toplanan paraları altına çevirip özel jetle kaçırdılar

15 ŞÜPHELİ BUGÜN HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan, aynı kara para aklama soruşturması kapsamında 13 Kasım'da gözaltına alınan 15 şüpheli bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Özgür Özel'den "YENİ" neşter! Ağbaba- Ali Mahir tandemini yardı... Ekremcileri sırtından attı: Mansur Yavaş kaçak dövüşüyor
SONRAKİ HABER

Özel kendi adaylığı için neşteri vurdu!

 COP31 rekora koşuyor! Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirve Dubai'nin katılımcı sayısına yaklaştı
ÖNCEKİ HABER

Türkiye COP31'de rekorun eşiğinde

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler