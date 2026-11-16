ALMANYA BAĞLANTILI ŞİRKET İDDİALARI

Turizm işiyle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu aktaran Ömer Sarıgül, kendisine sorulan Kai Precat, March Bariswly ve Sinan Çampınar isimlerinden yalnızca Çampınar'ı tanıdığını belirtmişti.

Sinan Çampınar ile 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıştığını anlatan Ömer Sarıgül, "Sinan'la tanışırken babam bana Sinan Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi" dedi.

Çampınar'ın Almanya'da yaşaması nedeniyle sonrasında neredeyse hiç görüşmediklerini ileri süren Ömer Sarıgül, tanışmalarından kısa süre sonra Çampınar'ın kardeşi Diyar Çampınar ile Türkiye'ye geldiğini aktardı.

Diyar Çampınar ile kendisine ait Kabataş'taki kafede tanıştığını kaydeden Sarıgül, görüşmenin Münih'te benzer işletme açılması fikrine dönüştüğünü bildirdi.

Diyar Çampınar'ın Almanya'dan iş yeri seçenekleri göndermesi üzerine Münih'e gittiğini ve şirket kurmak amacıyla noterde ön sözleşme imzaladıklarını ifade eden Ömer Sarıgül, "Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı" şeklinde konuştu.

Ortaklık fikri içine sinmediği için kuruluş işlemlerini tamamlamadığını ve iki kardeşle ilişkisini kestiğini savunan Sarıgül, daha sonra Sinan Çampınar'ın avukatından kendisi ve annesi Aylin Kotil adına şirket açılışlarının tamamlandığına ve şirket adına banka hesabı açıldığına ilişkin e-posta geldiğini belirtti.

Bunun üzerine avukatları aracılığıyla Almanya'daki avukat Osman İsfen'e ulaştığını anlatan Sarıgül, adına şirket ya da banka hesabı açılmadığı yönünde cevap verildiğini, ardından Sinan Çampınar ile ibra ve sulh sözleşmesi yaptıklarını dile getirdi.

LOCADA YEMEK PARASI BABANIN KASASINDAN

Babasının bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş'ın ilgilendiğini söyleyen Ömer Sarıgül, Aslanbaş ile arasında çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri bulunduğunu kaydetti.

Sarıgül, bu para transferlerinin bir bölümünün Galatasaray stadındaki locasında ağırladığı misafirlerin yemek ücretlerine, bir bölümünün kredi ödemelerine ilişkin olduğunu ve babasından destek istediği için paraların Aslanbaş tarafından gönderildiğini savundu.

İTİRAFÇI EMİR'E SALLADI

Ağabeyi Emir Sarıgül'ün ne iş yaptığını dahi bilmediğini öne süren Ömer Sarıgül, "Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım" dedi.

Ağabeyinin ticari ilişkileri ve sosyal hayatına ilişkin olumsuz iddiaların kulağına geldiğini söyleyen Sarıgül, bunları duyum olarak aktardı.

'BABAMIN SERVETİNİN KAYNAĞINI BİLMİYORUM'

Babasının kendisine ticari faaliyetlerini anlatmadığını belirten Sarıgül, "Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

EMİR SARIGÜL İTİRAFINDA PATLATTI

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde büyük projelerin ruhsat ve imar işlemleri karşılığında milyonlarca dolar nakit, lüks daire ve villa aldığını iddia etti.

Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 3 parçada 600 bin dolar civarında para verdiği yönünde iddialarda bulundu.

15 ŞÜPHELİ BUGÜN HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan, aynı kara para aklama soruşturması kapsamında 13 Kasım'da gözaltına alınan 15 şüpheli bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.