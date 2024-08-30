Arda’lı Real’e dişli rakipler

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar dün çekildi. Organizasyonda birinci maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocük 2025'te sona erecek. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren takımlar Play-Off'ta yer alacak. Dünkü kura çekimine Ronaldo da katıldı. Kuraya 1. torbadan katılan Arda Turan'ın forma giydiği Real Madrid, Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart ve Brest ile karşılaşacak, Yine 1. torbada yer alan Paris Saint Germain M.City, Bayern Münih, A.Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona ve Stuttgart ile aynı grupta yer alacak. Barcelona ise B.Münih, Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızıl Yıldız, Brest ve Monaco ile karşılaşacak.

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