Diyanet 27 Kasım 2026 Cuma hutbesini yayımladı: "Yetimlerin elinden tutan cennette yan yana olacak"
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 27 Kasım 2026 tarihi için yayımlanan Cuma hutbesinde, yetim ve öksüz çocukların emanetine sahip çıkma çağrısı yapıldı. Gazze’den Doğu Türkistan’a uzanan mazlum coğrafyalardaki yetimlerin yanı sıra şehit ailelerinin de anıldığı hutbede, yetim hakkını yemenin ve onlara kötü davranmanın ağır manevi sonuçları ayet ve hadislerle aktarıldı.
Her çocuk anne ve babasının sevgisiyle büyümeyi hayal etse de bazıları daha hayatın baharında öksüz ve yetim kalarak bu hasretle tanışıyor.
Kimi vatan uğruna canını feda eden şehitlerin geride bıraktığı birer emanet, kimi hastalık ya da kaza nedeniyle ailesini kaybeden bir can, kimi de savaş ve zulüm coğrafyalarının masum mağduru olarak hayatına devam etmeye çalışıyor.
27 Kasım 2026 Cuma günü camilerde okunacak mesajda, bu çocukların hayatındaki şefkat boşluğunun toplumun merhametiyle nasıl doldurulması gerektiği ele alınıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 27 Kasım 2026 tarihi için yayımlanan "Yetim" başlıklı Cuma hutbesinde, yetim ve öksüz çocukların yalnızca maddi değil, manevi bir rehberliğe de ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiliyor. Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmaların ve elim kazaların yetim bıraktığı çocuklara sahip çıkmanın her bireyin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanıyor. Hutbede bu toplumsal görev,
…Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir...
ayetiyle hatırlatılıyor (Bakara, 2/220).
YETİMİN ELİNDEN TUTANA CENNET MÜJDESİ
Yetim bir çocuğa yuvasını açmanın, onu sofrasına ortak etmenin ve eğitimine destek olmanın haneye bereket getireceği ifade edilen hutbede, bu sorumluluğu üstlenenleri bekleyen manevi karşılık da aktarılıyor.
Buna göre bir yetimin bakım ve himayesini yüklenen, eğitimine destek veren, sevincini ve hüznünü paylaşan kişinin Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile cennette yan yana olacağı belirtiliyor (Buhârî, Talâk, 25).
Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bu konudaki müjdesi ise hutbede doğrudan şu sözlerle yer alıyor:
Müslümanlar arasında kim bir yetimi, yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde himaye ederse Allah onu mutlaka cennete koyar…
YETİM HAKKINA DOKUNMANIN AĞIR UYARISI
İslam'ın yetimlere merhameti emrederken, onların haklarını ihlal etmeye karşı da çok sert sınırlar çizdiği vurgulanıyor. Yetimin hakkını yemenin insanı helake sürükleyen büyük günahlardan biri olduğu belirtilirken (Müslim, Îmân, 145), yetimin malına göz dikmenin de cehennem ateşi anlamına gelen "nâr-ı cahîm" olduğu ifade ediliyor (Nisâ, 4/10).
Aile ve toplum içindeki tutuma dair bir diğer uyarıda ise yetimin hor görüldüğü, kalbinin kırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı bir hanenin en hayırsız hane olduğu hatırlatılıyor (İbn Mâce, Edeb, 6).
İNCİ VE SEDEF BENZETMESİYLE GELEN ÇAĞRI
Hutbenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise geleneksel kültürdeki "dürr-i yetîm" kavramı oluşturuyor. Sedef içinde tek başına büyüyen ve benzeri zor bulunan inci tanesine bu ismin verildiği hatırlatılarak, incinin sedefin koruyuculuğunda kat kat sarılıp paha biçilmez bir cevhere dönüştüğü anlatılıyor. Topluma düşen görevin de her biri birer inci olan yetimlerin sedefi olmak ve onlara güvenli bir aile ortamı hazırlamak olduğu vurgulanıyor.
Hutbenin sonunda ayrıca, bu ay içerisinde Malatya ve Eskişehir'de yaşanan kazalarda şehit olan Mehmetçikler ve tüm şehitler için rahmet, kederli aileleri ve yakınları için ise sabır dileniyor.
27 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ: YETİM
Muhterem Müslümanlar! Her çocuk, anne ve babasının sevgisiyle büyümeyi arzular. Ancak bazı çocuklar var ki daha hayatın baharındayken öksüz ve yetim kalır, anne ve baba hasretiyle tanışır. Bu yavrularımızın kimisi, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı birer emanettir. Kimisi, hastalık veya kaza sebebiyle ailesinden mahrum kalmış bir candır. Kimisi de Gazze'de, Doğu Türkistan'da ya da dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulüm ve savaşların mağduru masum çocuklardır.
Aziz Müminler! Her yetim; hayatın her anında kendisine uzanacak bir şefkat eline, hâlini anlayacak samimi bir gönüle ve geleceğe ümitle bakmasını sağlayacak bir rehberliğe ihtiyaç duyar. "…Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir..." ayet-i kerimesiyle bu hususta toplumun her bir ferdine sorumluluğun düştüğü ne güzel ifade edilmiştir. Dolayısıyla anne veya babanın yokluğuyla açılan şefkat boşluğu, toplumun merhametiyle doldurulmalıdır.
Kardeşlerim! Yüce dinimiz İslam, yetimlerle ilgili bizlere şunları öğretmiştir: Bir yetimin ihtiyacını gözeten, onun elinden tutan kişi, rahmet kapılarını aralar. Bir yetime yuvasını açan, onu bağrına basan ve sofrasına ortak eden kişinin hanesi bereketlenir. Bir yetimin bakım ve himayesini yüklenen, eğitimine destek veren, sevincini ve hüznünü paylaşan, Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile cennette yan yana olur.
Aziz Kardeşlerim! Yüce Kitabımız ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in yetim hukukuyla ilgili ikazları yolumuza ışık tutmaktadır: Yetimin hakkını yemek, insanı helake sürükleyen büyük günahlardandır. Yetimin malına göz dikmek nâr-ı cahîmdir. Yetimin hor görüldüğü, kalbinin kırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı bir hane, en hayırsız hanedir.
Değerli Müminler! Yetimlerle ilgili sorumluluklarımızı hatırlatan şu inceliği sizlerle paylaşmak isterim. Sedef içinde tek başına büyüyen, benzeri zor bulunan inci tanesine, kültürümüzde "dürr-i yetîm" denmiştir. İnci, sedefin koruyuculuğunda büyür; sedef, onu kat kat sararak zamanla paha biçilmez bir cevhere dönüştürür. Bugün bize düşen, her biri birer inci olan yetimlerimizin sedefi olmaktır. Allah Resûlü (s.a.s)'in, "Müslümanlar arasında kim bir yetimi, yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde himaye ederse Allah onu mutlaka cennete koyar…" müjdesine nail olmak için gayret göstermektir. Yetimlerin yaralarını şefkatle sarmak, onlara güvenli bir aile ortamı hazırlamaktır. İşte o zaman sadece yetimlerin değil her birimizin yüzü gülecek, dünyamız mamur, ahiretimiz mesrur olacaktır.
Kıymetli Müslümanlar! Bu ay içerisinde Malatya ve Eskişehir'de elim kazalar sonucunda şehadet şerbetini içen Mehmetçiklerimize ve tüm şehitlerimize Cenâb-ı Hak'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.