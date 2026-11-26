Her yetim; hayatın her anında kendisine uzanacak bir şefkat eline, hâlini anlayacak samimi bir gönüle ve geleceğe ümitle bakmasını sağlayacak bir rehberliğe ihtiyaç duyar.

Buna göre bir yetimin bakım ve himayesini yüklenen, eğitimine destek veren, sevincini ve hüznünü paylaşan kişinin Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile cennette yan yana olacağı belirtiliyor (Buhârî, Talâk, 25).

Yetim bir çocuğa yuvasını açmanın, onu sofrasına ortak etmenin ve eğitimine destek olmanın haneye bereket getireceği ifade edilen hutbede, bu sorumluluğu üstlenenleri bekleyen manevi karşılık da aktarılıyor.

Hutbede ayrıca yetimlerin incitildiği ve hor görüldüğü evlerin hayırdan yoksun kalacağına dikkat çekildi.

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bu konudaki müjdesi ise hutbede doğrudan şu sözlerle yer alıyor:

Müslümanlar arasında kim bir yetimi, yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde himaye ederse Allah onu mutlaka cennete koyar…

YETİM HAKKINA DOKUNMANIN AĞIR UYARISI

İslam'ın yetimlere merhameti emrederken, onların haklarını ihlal etmeye karşı da çok sert sınırlar çizdiği vurgulanıyor. Yetimin hakkını yemenin insanı helake sürükleyen büyük günahlardan biri olduğu belirtilirken (Müslim, Îmân, 145), yetimin malına göz dikmenin de cehennem ateşi anlamına gelen "nâr-ı cahîm" olduğu ifade ediliyor (Nisâ, 4/10).

Aile ve toplum içindeki tutuma dair bir diğer uyarıda ise yetimin hor görüldüğü, kalbinin kırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı bir hanenin en hayırsız hane olduğu hatırlatılıyor (İbn Mâce, Edeb, 6).

İNCİ VE SEDEF BENZETMESİYLE GELEN ÇAĞRI

Hutbenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise geleneksel kültürdeki "dürr-i yetîm" kavramı oluşturuyor. Sedef içinde tek başına büyüyen ve benzeri zor bulunan inci tanesine bu ismin verildiği hatırlatılarak, incinin sedefin koruyuculuğunda kat kat sarılıp paha biçilmez bir cevhere dönüştüğü anlatılıyor. Topluma düşen görevin de her biri birer inci olan yetimlerin sedefi olmak ve onlara güvenli bir aile ortamı hazırlamak olduğu vurgulanıyor.