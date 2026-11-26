Bakan Kurum, Türkiye'nin millî menfaatlerini müzakere masasında sonuna kadar savunduğunu belirtti. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

"KUSURA BAKMAYIN, BİZ KİMSENİN NOTERLİĞİNİ YAPAMAYIZ"

Bazı kesimlerin "Brüksel ne dediyse o yapılmalıdır" yönündeki yorumlarına da tepki gösteren Kurum "Kusura bakmayın, biz kimsenin noterliğini yapamayız. Türkiye bu zirvede kimsenin sözcüsü olmadı, kimsenin piyonu da olmadı, olamaz. Bu çok net. Geçen de söyledim, biz kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Milli menfaatlerimiz ve bu ülkenin bir duruşu var. Ne yani gidip AB'nin dayatmasına boyun mu eğseydik? Ne yapsaydık, AB'nin her söylediği işle ilgili aracılık mı yapsaydık, onun piyonu mu olsaydık? Biz AB'ye şirin gözükeceğiz diye diğer ülkelerin taleplerini, bilhassa o gelişmekte olan ülkelerin taleplerini, ihtiyaçlarını görmezden gelemezdik. Belki bu size doğru gelebilir. Sadece AB değil 196 ülkenin menfaatini gözetecek bir metin ortaya çıkardık. Ama birileri 'hayır, sadece bizim dediğimiz olacak' dedi. Biz buna izin vermedik, veremeyiz. Olay bu kadar net ve açıktır" dedi.

"COP31'DE ÇATI KARARLARIN ÇIKMAMASI KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA YILLARDIR BİRİKEN YAPISAL TIKANIKLIĞIN AÇIK BİR TEZAHÜRÜDÜR"

Bakan Kurum, COP31 Zirvesi ve Örtü Karar uzlaşmazlığı üzerinden gelen eleştirilere de bir kez daha yanıt verdi:

"COP ile ilgili konuşanlar COP tarihine bir baksınlar. Bugüne kadar COP31 Zirvesi'nde sadece üçünde Örtü Karar çıkmış. Bakın o savunduğunuz kararlar sadece üçünde çıkmış. Glasgow'da, Şarm El-Şeyh'te, Belem'de alınan bu kararların hiçbiri de uygulamaya yönelik değil. Eğer gerçeği biliyorsanız bunu da ifade edin. COP31'de ise Örtü Karar metni üzerinde mutabakat sağlanmamış olsa da 46 uygulama kararı kabul edildi. Niye onlardan bahsetmiyorsunuz? Uyum fonundan adil geçişe, kayıp ve zarar finansmanından yine pek çok başlıkta iklim taahhütlerinin hayata geçirilebilmesi adına son derece önemli kazanımlar elde edildi. Bunları Antalya Kararları olarak iklim kriziyle mücadelede tarihe yazdık. Tarih önünde bir kez daha vurgulamak isterim ki COP31'de Çatı Karar'ları (Örtü Karar) çıkmaması küresel karar alma mekanizmalarında yıllardır biriken yapısal tıkanıklığın açık bir tezahürüdür. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem ortak evimiz dünyamızın yarınlarını hem de devletimizin âli menfaatlerini koruyarak daha adil bir dünya mücadelesinde bir kez daha tarihin doğru tarafında durduk."

"ÖZEL'İN BATI BASININDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ ESAS ALAN YAKLAŞIMINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in COP31 Zirvesi'ne yönelik eleştirilerine tepkisini komisyonda da dile getirdi:

"Kendisi bugüne kadar şahsımla ilgili birçok asılsız iddiada bulundu. Her birine gereken cevabı verdim. Ancak bu defa mesele şahsımı aşan bir milli meseledir. Sayın Özel'in COP31'e ilişkin açıklamalarını, Türkiye'nin müzakere masasında savunduğu tezleri görmezden gelen, Batı basınındaki değerlendirmeleri esas alan bu yaklaşımını kesinlikle kabul etmiyorum. Türkiye'nin dış politikasını yabancı gazetelerin manşetleri üzerinden değerlendirmek ana muhalefet makamının taşıdığı sorumlulukla asla bağdaşmaz. Biz Antalya'da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik, çok net söylüyorum. Devletimizin haysiyetini, milletimizin hukukunu ve milli menfaatlerimizi sonuna kadar savunduk. Başta Özgür Özel olmak üzere her kim ne söylerse söylesin bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı gayretle çalışacağız, mücadele edeceğiz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HİÇBİR AVRUPA ÜLKESİNDEN ÇÖP İTHAL ETMİYOR, ETMEYECEK DE…"

Bakan Kurum, milletvekillerinden gelen "Türkiye bugüne kadar ne kadar çöp ithal etti?" sorusuna cevap verdi:

"Biz çöp ithal etmiyoruz. Bütün Türkiye duysun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir Avrupa ülkesinden çöp ithal etmiyor, etmeyecek de. Mevzuatımız bu hususta son derece keskindir. Ülkemize bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde yahut geri dönüştürülemeyen çöp girmesi kesin surette yasaktır. Karışık türdeki plastik atıkların ithalat kapısı da bütünüyle kapalıdır. Türkiye'ye yalnızca sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi karşılamak amacıyla temiz, kaynağında ayrıştırılmış nitelikli atıkların lisanslı firmalarca getirilmesine izin veriliyor. Sınır ve gümrük denetimlerini ilgili Ticaret Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içerisinde yürütüyoruz. Standartlarımızın altında kalan, Bakanlığımızca uygun verilmeyen hiçbir sevkiyat ülkemize alınmıyor ve anında geldiği ülkeye geri gönderiliyor. Uygun bulunan hammaddelerin gümrük kapısından geri dönüşüm tesisine ulaşana kadar geçen her süre, her dakika anlık Mobil Takip Sistemimizle takip ediliyor. Hiçbir şehrimizin toprağında kaçak atığa ya da çevre kirliliğine göz yummamız söz konusu dahi olamaz. Kural dışına çıkan her kim olursa olsun anında yaptırım uyguluyoruz ve faaliyetten men ediyoruz."

"SON 5 YILDA TESİSLERDE 43 BİN ÇEVRE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bir milletvekilinin plastik kirliliğine yönelik denetimlere ilişkin sorusuna da cevap veren Bakan Kurum, "Son 5 yılda atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinde toplam 43 bin denetim gerçekleştirdik. 2 bin 866 denetimde 2 milyar 300 milyon lirayı aşan idari para cezası uyguladık ve 323 tesisi de işletmeden men ettik. Yalnızca 1 Temmuz'dan itibaren Gaziantep, Adana ve Mersin'imizde 358 tesisi denetledik. Kuralları ihlal eden 43 tesise 100 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladık. 19 tesis hakkında da faaliyet durdurma kararı aldık. Bizim nezdimizde sanayi üretimi ne kadar kıymetliyse insanımızın sağlığı ve Anadolu toprağımızın temizliği ondan katbekat üstündür. Sınırlarımızda ve sahada bu tavizsiz denetimi yürütürken mücadelemizin ikinci halkası olarak kendi ambalaj atıklarımızı ekonomiye kazandıracak Depozito Yönetim Sistemimiz DOA'yı hızla büyütüyoruz. Milletimizin de yakın ilgisiyle DOA kapsamında şu ana kadar 890 milyon ambalajı geri dönüştürdük. Bunları artıracağız ki o ithalatı kısıtlayalım. Bu sistemi devreye alacağız ki yerli, milli malzemelerimizle üretim yapalım. Sistemimizin ulusal entegrasyon dönemi 1 Temmuz 2028 itibarıyla tamamlanacak. Bu süreçte ülke genelinde en az 50 bin iade noktasına ulaşacağız ve yıllık toplam 25 milyar ambalajı toplayacağız" diye konuştu.