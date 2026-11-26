Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gol yağmuru!
UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Konferans Ligi'nde ise 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ederken Trabzonspor da CSKA Sofya deplasmanından aynı skorla galip ayrıldı. Milan, Juventus, Ajax ve Brighton farklı galibiyetleriyle gecenin öne çıkan takımları arasında yer aldı.
Avrupa futbolunda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecanı yaşandı. İki organizasyonda toplam 36 karşılaşma oynanırken Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor, haftayı üçer puanla tamamladı.
BEŞİKTAŞ BATUM'DA KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etti. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, bu sonuçla organizasyondaki puanını 10'a yükseltti.
MILAN VE JUVENTUS'TAN FARKLI GALİBİYET
İtalyan temsilcisi Milan, Yunanistan deplasmanında ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı Olympiakos karşılaşmasını 4-2 kazandı. Juventus ise sahasında ağırladığı Omonia Nicosia'yı 4-1 mağlup etti.
Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar da ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Sparta Prag deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
BENFICA'YA ÇEKYA'DA AĞIR YENİLGİ
Portekiz temsilcisi Benfica, Viktoria Plzen deplasmanında 4-0 mağlup oldu. Alman ekibi Bayer Leverkusen ise Hırvatistan'da karşılaştığı Dinamo Zagreb'i 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
TRABZONSPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya'ya konuk olan Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı. Muhammed Salah ve Noah Saviolo'nun golleriyle Bulgaristan deplasmanından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, puanını 9'a yükseltti.
ATALANTA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
İtalyan temsilcisi Atalanta, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Borac Banja Luka karşılaşmasını 3-2 kazandı. Monaco ise İskoçya deplasmanında Hearts'ı aynı skorla mağlup etti.
AJAX, BRIGHTON VE BRAGA'DAN DÖRDER GOL
Hollanda temsilcisi Ajax, Thun'u 4-0 mağlup ederken Brighton, Universitatea Craiova karşısında aynı skorla kazandı. Portekiz temsilcisi Braga da Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu 4-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı.
8 TAKIM DÖRDER GOL ATTI
Avrupa Ligi'nde Milan, Viktoria Plzen, Juventus ve AZ Alkmaar; Konferans Ligi'nde ise Aarhus, Brighton, Ajax ve Braga, rakip fileleri dörder kez havalandırdı.