Avrupa futbolunda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecanı yaşandı. İki organizasyonda toplam 36 karşılaşma oynanırken Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor, haftayı üçer puanla tamamladı.

BEŞİKTAŞ BATUM'DA KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etti. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, bu sonuçla organizasyondaki puanını 10'a yükseltti.