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Kalyon Enerji Paralimpik'e sponsor oldu

Kalyon Holding Ceo’su Murtaza Ata,“Sporcularımızın yanında olmaktan mutluyuz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Kalyon Enerji Paralimpik’e sponsor oldu

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Sürdürülebilir enerjinin sınırsız enerjisinden aldığı güçle değer üreten Kalyon Enerji ve güneş enerjisi teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmaları ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında ses getiren çalışmalara imza atan Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) Ana Sponsoru oldu.

Bu stratejik ortaklık, Türkiye'nin paralimpik sporcularına verilen desteği artırmayı ve uluslararası arenada başarılarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata da, "Kalyon Holding ailesi olarak Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımızın yanında olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalyon Enerji ve Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin ana sponsoru olduKalyon Enerji ve Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin ana sponsoru oldu
Kalyon Enerji ve Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru oldu

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