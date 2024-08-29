Kalyon Enerji Paralimpik’e sponsor oldu

Sürdürülebilir enerjinin sınırsız enerjisinden aldığı güçle değer üreten Kalyon Enerji ve güneş enerjisi teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmaları ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında ses getiren çalışmalara imza atan Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) Ana Sponsoru oldu.

Bu stratejik ortaklık, Türkiye'nin paralimpik sporcularına verilen desteği artırmayı ve uluslararası arenada başarılarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata da, "Kalyon Holding ailesi olarak Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımızın yanında olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.