Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde Öğretmenler Günü'ne tesadüf etmiştir. Öğretmenlik; birçok becerinin yanında kişisel meziyetler gerektiren, bireyi ve toplumu etkileme gücüne sahip, eğitim ve öğretim sürecinin planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynayan, sosyal, psikolojik, kültürel ve bilimsel yönü olan, özveriye dayalı bir meslektir.

Yeni nesillerin daha nitelikli ve donanımlı olmaları da kuşkusuz onları yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile doğru orantılıdır. Bilgiye erişimin çok daha kolay olduğu günümüzde öğretmenler, doğru bilgiyi ayırt etme, eleştirel düşünme ve etik değerlere sahip olma becerisini de kazandıran en değerli rehberlerdir.

Elbette ki bu durum sadece hizmet kesimiyle sınırlı değildir. Toplumdaki huzur ve sosyal barış ortamının sağlanmasında, bireylerin sosyalleşip toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerler sisteminin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrolü oynarlar.

Eğitim ve öğretim süreçlerinin en başaktörü olan öğretmenler, bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık bilinci kazandırmak konusunda en önemli görevi icra ederler. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Geleceğin eğitimcisini, mühendisini, sağlıkçısını, hukukçusunu, askerini, polisini, sanatçısını, velhasıl toplumun her kesiminde hizmet veren iş gücünü yetiştiren öğretmenlerdir.

GENÇLERE ÇAĞRI

Bir ülkede kaynakların dağılımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği yönünde kendilerine fırsat eşitliği içerisinde sunmak hem bir sorumluluk hem de bir zorunluluktur. İçinde bulunduğumuz çağda yeni yetişen genç kuşaklarımızın geleceklerini başka ülkelerde aramalarını hiçbir zaman istemedik. Gelecekte de istemeyeceğiz. Bu toprakların en büyük gücü, en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir.

Bizim temel görevimiz; enerjisi ve yenilikçi ruhu ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayallerini, yeteneklerini, ideallerini başka ülkelerin sınırlarında değil, kendi vatanlarında gerçeğe dönüştürebilecekleri iklimi inşa etmektir.

Çok değerli sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır. Bu, hangi görüş açısından olursa olsun siyaset üstü bir meseledir, hep de böyle kalmalıdır.

Sevgili gençlerimiz, sizlere de seslenmek istiyorum; sağdan soldan esen rüzgârların, kısa vadeli heyecanların etkisine kapılmayın. Başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın. Size söz veriyoruz; çareyi uzaklarda aramadığınız, çarenin bizzat kendisi olduğu bir ülke için çalışacağız. Sizinle birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimizde istediğimiz her sonuca ulaşmış olacağız.

Dün olduğu gibi bugün de Türk gençliğinin heyecanına, enerjisine ve sarsılmaz iradesine talibiz. Her bir gencimizin gönlüne ve yüreğine içtenlikle talibiz.

Kıymetli milletvekilleri, partimizin ilk grup toplantısında yağmur stratejisi olarak isimlendirdiğimiz siyasetteki yeni haritamızı açıkladık, bu konuda ayrıca basına bazı açıklamalarda bulunduk. Yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan 3Y yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik.

Stratejinin yürütme, yasama ve yargı ile ilgili kısımları malumunuz; bununla beraber 7 başlık hâlinde ülkemizdeki meselelere dikkat çektik. Hâlihazırda bu meselelerin aşılması gereğine işaret ettik. Dünya, bölge ve ülkemiz bağlamında bakıldığında devletimizin uzun vadeli hedefler belirleyebilmesi, milleti bu hedefler etrafında toplayabilmesi, aldığı stratejik kararları uygulayabilmesi için rasyonel politikalar üretmesi gerekir.

Bu bakımdan siyasi, idari, hukuki, kültürel anlamda reformları hayata geçirmek ülkemizi güçlü bir devlet konumuna yükseltecektir. Bahsettiğimiz hususlar içerisinde adaletin tesisi çok temel bir meseledir. Ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım yaklaşımımız hukuk içerisinde olmalı, mesele adalet temelli olarak ele alınmalıdır. Hukuk devletinde adaletin kurumsallaşması, kuralların herkese eşit ve tutarlı şekilde uygulanması; toplumun ve bireylerin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak, toplumsal barışı ve devlete güveni artıracaktır. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ortaya koyacaktır.

Eğer toplumun adalete olan güvenini sağlam bir şekilde ayakta tutarsak geleceğe de daha sağlam adımlarla yürürüz. Devletin varoluşsal meşruiyeti ve siyasal istikrarının; hukukun üstünlüğüne ve adaletin tarafsız işleyişine duyulan toplumsal inanç ölçüsünde kalıcılık kazanacağını hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız gerekir. Tarihimizin her döneminde biz hukuk devletinden ve adaletten yana olduk.

Siyaset kurumu olarak bize düşen, hukukun ve adaletin peşinde olmaktır. Hangi şart altında bulunursak bulunalım doğrunun yanında durmak, hak ve hakikati savunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Buradan bir daha ifade ediyorum, herkes tarafından bilinmesini istiyorum ki haksızlığın hüküm sürdüğü her yerde Zülfikar gibi hakkın keskin yüzü olacağız. Mazlumun hakkına kim el uzatırsa uzatsın, adaletin tecellisi için Zülfikar gibi boynuna ineceğiz. Adaletin olduğu yerde yoksulluk olmaz.

Yoksulluk; ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel boyutları olan çok yönlü bir meseledir. Kimi siyasi eylemlerin veya devletin uyguladığı sosyal politikaların bir parçası ya da sonucudur. Bir yerde yoksulluk varsa yöneticilere ve siyasetçilere doğru kararların alınması ve uygulanması konusunda ciddi sorumluluk yükler. Sorumluluk sahibi siyasetçi ve yöneticilerin bu hakikate sırtlarını dönmemeleri gerekir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için projeler geliştirmek, geçici yardımların ötesine geçerek bunun yapısal nedenlerini ortadan kaldıran, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek durumundayız. Ülkemizde vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerine çözüm üretecek yer siyaset kurumudur.

YOKSULLUĞU BİTİRMENİN YOLU YOLSUZLUĞU BİTİRMEKTİR

Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli yollarından birisi de yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmektir. Yolsuzluk yalnızca yasaya aykırı davranışlarla sınırlı bir husus değildir. Aşırı tarafgirlik ile alınan kararlar veya yerleşik kamu politikaları ile çelişen tutumlar da dâhil olmak üzere, bir görevin gerektirdiği temel davranış standartlarının ve yükümlülüklerin her türlü ihlali de yolsuzluktur.

Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde ilk yara alan husus güven olur. Bir vatandaşın devlete, kurumlara ve sandığa olan inancı sarsılır, demokratik katılım azalır, toplum kendi geleceğine yabancılaşır. İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun; bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz. Haksız kazancın ve kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin onu kırmaya muktediriz.

Aziz vatandaşlarım, eğitim ve istihdam yolsuzlukla mücadele etmenin bir başka aracıdır. Devletin sosyal görevleri arasında eğitim önemli bir yer tutar. Eğitimin devletin sosyal görevleri arasında yer almasının sebebi; söz konusu hizmetin planlamaya ihtiyaç duyması, uzun dönemli plan ve programlar düzenlemeyi gerektiren yaygın ve geniş kapsamlı bir hizmet özelliği taşımasından, devlet destekli finans olanaklarını gerektirmesinden kaynaklıdır.

Eğitim, çağın gerçeklerine uygun bir biçimde sürekli yenilenen müfredatlar ile topluma etkin ve eşit bir şekilde sunulmalıdır. Bu şekilde kültür seviyesi artmış, bilinçli ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum meydana getirmek mümkündür. Kurumsal eğitim amaçsız bir faaliyet değildir. Bu açıdan bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir.

Bu istikamette değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözebilen, çevresiyle iyi ilişkiler geliştirebilen, takım çalışmaları gerçekleştirebilen, mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip teknik insan gücü yetiştirmeliyiz. Bir tarafta kamusal alanın, diğer tarafta özel sektörün bu konudaki beklentileri bizim açımızdan dikkate alınması gereken önemli bir husustur ve eğitimdeki yetkinlikler ile sektörlerin aradığı nitelikleri ortak noktada buluşturmalıyız.

Eğitim ve istihdam arasındaki yapısal uyumsuzluklar yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal politikaları ve siyasi öncelikleri şekillendiren temel bir gündem maddesidir. Bunun için sürdürülebilir kalkınmanın temelini eğitim ve planlı istihdamda görüyor ve diyoruz ki: Doğru eğitim, güçlü istihdam, aydınlık gelecek, hep birlikte mutlu yarınlar ülkemizde…

ORTA SINIFIN EKONOMİK KAYIPLARI

Eğitim ve istihdamın yanında dikkate alınması gereken başka bir husus, orta sınıfın her geçen gün erimesidir. Orta sınıfın erimesi demek; geleneksel olarak toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi, nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması demektir. Orta sınıfın zayıflaması; ekonomiden siyasete, eğitimden demokratik yapıya kadar toplumun tüm temel sütunlarında zincirleme yapısal sorunlara yol açacaktır. Buna karşı tedbirler üretmek zorunluluktur.

Orta sınıfın zayıflaması demek; ekonomide iç talebin daralması, büyüme kaybı, borç sarmalı, finansal kırılganlık ve vergi gelirlerinde azalma demektir. Bu durum devletin kamu hizmetlerini finanse etme kapasitesini güçsüzleştirir. Aynı şekilde orta sınıfın zayıflaması; toplumsal gerilim ve kutuplaşmaya, beyin göçü ve nitelikli iş gücü kaybına, kültürel ve sanatsal üretimin gerilemesine yol açar, kurumlara güveni azaltır.

Sorun neyse teşhisini de biz koyacağız, tedavisini de biz yapacağız, gerektiği zaman sorumluluk almaktan hiçbir şekilde geri durmayacağız. Toplum iki uca sıkışmasın, refah tabana yayılsın, nefes alsın; amacımız budur. Gayretimiz bunun içindir.

"ETİK İLKELER VE DEĞERLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR"

Buradan da basınımıza sesleniyorum. Basın, toplumla ilgili olup elde ettiği bilgi ve düşünceleri işleyerek kamuoyuna ulaştıran kitle iletişim araçları ve kurumların bir türüdür. Bugün dijital mecralarda alanı daha da genişlemiştir. Basın toplumun gören gözü, işiten kulağı, düşünen beynidir. Topluma bilgi ulaştırırken meselelere, aksaklıklara, ilerlemelere atıfta bulunmak suretiyle insanı düşündürür ve daha iyiye ulaşma konusunda faaliyet ortaya koyar. Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir. Bu açıdan özgür basın önemlidir. Fakat basın da toplumu bilgilendirirken objektif olmalıdır. Her meslekte olduğu gibi basında da etik ilkeler ve değerler göz ardı edilmemelidir. Basının toplumsal değerlerimizi ve kültürel kodlarımızı merkeze alarak program hazırlaması, ülkemizin jeopolitik çıkarlarını ve bekasını hatırdan çıkarmaması, kriz dönemlerinde devlet politikalarına zarar vermemesi önemli bir husustur.

"BARIŞ VE HUZURU TESİS EDECEĞİZ"

Aziz ülküdaşlarım, geçmişten bugüne varoluş öykümüzün önemli bir eşiği olan 21. yüzyıl, bizi birçok değişkene bağlı olarak yeni şartlarla yüz yüze getirmektedir. Bu bir gerçekliktir. Gerçekle kavga edilmez. Olguyla münakaşaya girilmez. Bu, insanlığın ortak tecrübesinden damıtılarak gelen bir tecrübedir. Eğer bir siyasetçinin şahsına ve partisine karşı sorumlulukları olduğu gibi kolektif sorumlulukları da bulunmaktadır. İşte bu nedenle bu iki tespitin ışığında yapılması gereken, Türkiye'nin köklü meselelerine nasıl katkı sunulacağı üzerine düşünmektir. Bu, siyasetçinin, siyaset kurumunun, velhasıl herkesin ortak yükümlülüğüdür. Siyaset temel bir toplumsal kurumdur. Siyaset kurumunda da ortak sorumluluklar gerektirdiği zamanlar ve şartlar vardır. Özellikle realpolitik olarak dile getirilen ve siyaset yapma tarzını aşan, bu tartışmanın üstünde devletin ve milletin geleceği gibi yüksek değer ölçüsü içinde ifade edilebilecek olan varoluşsal iradeyi gerekli kılan meseleler tam olarak bu türdendir.

Küresel şartların öngörülemezliğine, bölgesel şartların istikrarsızlığına teslim olunduğu, zamanın daraldığı ve tarihin hızlı aktığı bu şartlarda özel olarak her bir siyasetçiye, genel olarak siyaset kurumuna büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu yükümlülük duygusuyla siyasetçi, devlet ve millet adına ahlaki ve politik sorumluluğun gereği olarak içinde bulunduğu bulanık zaman kesitini berraklaştırmayı hedef olarak belirlemeli, buna eksiksiz destek vermelidir. İstikrarı hedefleyen ve öngörülebilir politikalar geliştirerek devlet ve millet adına sağduyulu kararlara imza atacak siyasetçilere ve bunu ameli eyleme dönüştürecek siyaset kurumuna ihtiyacımız her zaman olduğundan daha fazladır. Barış ve huzuru tesis edecek, kardeşlik hukukunu geliştirecek, varoluş irademizi güçlendirecek, daralan zaman ve hızlanan tarih akışında milletin ve devletin menfaatine olanı görecek, destekleyecek ve Türkiye'yi ideal şartlara taşıyacak siyaset kurumuna tam da bu zamanlarda önemli görevler düşmektedir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Bizim Terörsüz Türkiye'den emelimiz, içerideki barış ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektir. Son dönemdeki gelişmeler, terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir. Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz Terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır. Bu büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak ve bunun bir devlet politikası olduğunu, millet menfaatine yüksek bir siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir. Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar, müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın, biz hak yolunda, hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bunun için bu anlattıklarımı iyi dinleyin. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzurun en önemli adımı Terörsüz Türkiye'dir. Amacımız, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın dayanaklarını oluşturmak, tarihsel birikim ve deneyimlenmiş geçmişi referans alıp günün gerçekleriyle sentezleyerek bir dünya inşa etmektir. Kardeşliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmektir.

ORTA DOĞU'DA DÜZENİ TÜRKİYE KURACAK

Terörsüz Türkiye yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uyguluyoruz. Çatışmayı değil uzlaşmayı, ayrıştırmayı değil bütünleşmeyi, kavgayı değil barışı savunuyoruz. Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine güveniyoruz. Terörsüz Türkiye'nin ortak aklı ve toplumsal mutabakatı önceleyen, dürüst ve samimi adımlarla ilerleyen, dış dayatmalara kapalı, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirecek bir gelecek inşasının teminatı olduğuna inanıyoruz. Direkt tarihin en çalkantılı tecrübelerine şahitlik etmiş olan Orta Doğu, yine aynı kaderi yaşamakta ve çok ciddi, kırılgan süreçlere maruz kalmaktadır. Hiç kuşkusuz dünya durumundaki istikrarsızlıkların önüne geçilmeye çalışılacak ve düzen inşası için çabalar ortaya konulacaktır. Orta Doğu'da bu düzeni kuracak, tarihsel aklını, devlet geleneğini ve coğrafyaya dair tecrübesini bir düzen inşası için düşünsel ve ameli anlamda hayata geçirebilecek, bütün bölge ülkelerine katma değer üretecek tek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Terörsüz Türkiye'nin ilk eşiği, ilk cepheyi tahkim etmek, millî birlik ve beraberliğimizi tesis etmek ve gelecek yüzyılı emin adımlarla inşa etmektir. Terörsüz Türkiye'nin ikinci eşiği terörsüz bölgedir. Bölgede tesis edilecek barış, huzur ve kardeşlik, bölgeyi onlarca yıldır içine düşmüş olduğu sarmaldan kurtaracak, tarihin kalbinin attığı bu bölgede düzen tesis edilecektir. Terörsüz Türkiye politikasıyla beraber bölgede gerçekleşen hadiseler hem milletimiz hem de insanlık için çok önemli ve değerli sonuçlar doğurmuştur. Özellikle terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltması, bunların tespit ve teyidi, geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından da önemli bir adımdır."