Murat Kurum COP31’deki AB dayatmasını anlattı: Simon’a "Otur yerine" çıkışının perde arkası... "Kabile devleti değiliz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya’da düzenlenen organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin duruşunu ortaya koydu. Bakan Kurum, birilerinin dayatmalarına boyun eğmeyeceklerini belirterek, 196 ülkeyi ve 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladıkları zirvede 26 milyar doları aşan devasa anlaşmalara imza atıldığını duyurdu. Kurum, iklim krizinin bedelini ödeyen ülkelerin haklarını savunduklarını vurguladı. Avrupa Birliği’nin dayatmacı yaklaşımlarını eleştiren Kurum, milli menfaatlerin her şeyin üzerinde olduğunu dile getirdi. Bazı çevrelerin süreçleri sabote etme girişimlerine rağmen Türkiye’nin uzlaşı zeminini koruduğunu ifade eden Kurum, Simon Stell ile yaşadığı diyaloğa da açıklık getirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından COP31 zirvesinin son evresinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MİLLİ MENFAAT VURGUSU
Türkiye'nin iklim değişikliği zirvesinde sergilediği tutumu "Biz bir kabile devleti değiliz" sözleriyle açıklayan Murat Kurum, ülkenin ulusal menfaatlerinin her türlü çıkarın önünde geldiğini belirtti.
Birilerine şirin görünmek için adım atmayacaklarını dile getiren Kurum, iklim krizinin bedelini ödeyen ülkelerin haklarının korunması noktasında taviz verilmeyeceğini vurguladı.
Avrupa Birliği'nin zirve sürecindeki yaklaşımını eleştiren Kurum, "AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı; illa bu olacak diye… Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Milli menfaatlerimiz var, ülkemizin bir politikası var" değerlendirmesinde bulundu.
'BİZE KİMSE MÜDAHALE EDEMEZ'
Zirve sürecindeki bazı tartışmalara ve Simon Stell ile yaşanan diyaloğa açıklık getiren Murat Kurum, Türkiye'nin başkanlık sürecindeki egemenlik haklarını hatırlattı.
Kurum, "Normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. Şu şöyle olsun diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız" diye konuştu.
Gana temsilcisiyle yaşanan sürece de değinen Kurum, nezaket çerçevesinde yanlış anlaşılmaların giderildiğini ve sorunların çözüldüğünü ifade etti.
'BİR İFADE YÜZÜNDEN HEDEFLERE YAZIK OLDU'
Küresel ölçekte fosil yakıtlar konusunda yaşanan tıkanıklığa dikkat çeken Murat Kurum, Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela ve Rusya gibi devletlerin sürece olumlu katkı sağladığını belirtti.
Kurum, "Elektrifikasyon noktasında yüzde 35'e ilerleme ifadesini koyduk. Uyum finansmanının 3 katına çıkarılmasını koyduk. Yine karbon yakalama teknolojilerini 1,5 derece hedefi doğrultusunda koyduk. Metan emisyonlarının azaltılması noktasında mutabakata vardık. Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Yani kaybeden kim? Dünya. Kaybeden kim? İnsanlık. Yazık oldu" ifadelerini kullandı.
REKOR KATILIMLA 26 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
Zirvenin ev sahipliği boyutuna dikkat çeken Murat Kurum, Antalya'da 196 ülkenin temsilcilerini, 102 lideri ve 300'ü aşkın bakanı ağırladıklarını aktardı.
1 milyonun üzerinde ziyaretçiyle tarihin en büyük zirvelerinden birinin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Kurum, zirve boyunca farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşmalar imzalandığını bildirdi.
Müzakerelerin şeffaf yürütüldüğünü belirten Kurum, fotoğraf çektirmek için dahi yan yana gelmeyen ülkelerin uzlaşma masasına oturtulması için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydetti.
NE OLMUŞTU
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), 14. gününde Antalya'da düzenlenen kapanış oturumuyla sona ermişti.
Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin teknik gerekçelerle süreci tıkayarak oturumu terk etmişti.
Bu nedenle Türkiye'nin emisyonları yüzde 30 azaltmayı hedefleyen Antalya Mutabakatı ve Örtü Karar Taslağı kabul edilememişti.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kapanış oturumunda sözünü kesmeye çalışan UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell'e, "Simon yerine geç" diye tepki göstermişti.
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