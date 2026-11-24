'BİZE KİMSE MÜDAHALE EDEMEZ'

Zirve sürecindeki bazı tartışmalara ve Simon Stell ile yaşanan diyaloğa açıklık getiren Murat Kurum, Türkiye'nin başkanlık sürecindeki egemenlik haklarını hatırlattı.

Kurum, "Normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. Şu şöyle olsun diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız" diye konuştu.

Gana temsilcisiyle yaşanan sürece de değinen Kurum, nezaket çerçevesinde yanlış anlaşılmaların giderildiğini ve sorunların çözüldüğünü ifade etti.