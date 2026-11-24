İngiltere'de FETÖ kavgası! Prens Andrew'a rüşvet davası: İlhan İşbilen'in eşi ile Adil Öksüz'ün yeğeni mahkemelik oldu
Firari FETÖ’cüler İngiltere’de birbirine girdi. Tutuklu İlhan İşbilen’in eşi Nebahat İşbilen, aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı isimlerinden FETÖ’cü Adil Öksüz’ün yeğeni olan danışmanı Selman Türk’e dava açtı. Davada, İşbilen’in pasaport ve oturum desteği vaadiyle eski Prens Andrew’a 750 bin sterlin transfer edildiğini iddia etmesi ve Türk'ün iddiaları üzerine Andrew’un mahkemede tanık olarak dinlenmesine karar verildi.
FETÖ'den tutuklanan ve 2018'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen, İngiltere'de Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen milyonlarca sterlinlik dolandırıcılık davasının bir numaralı isimlerinden biri haline geldi.
Nebahat İşbilen'in servetini emanet ettiği eski danışmanı FETÖ'cü Selman Türk tarafından pasaport vaadiyle eski Prens Andrew'a 750 bin sterlin transfer edildiğini iddia ettiği davada, Andrew'un tanık olarak dinlenmesine karar verildi.
Firari Adil Öksüz'ün yeğeni
Selman Türk aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı isimlerinden firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeğeni.
Duruşmaların başlamasıyla birlikte, İşbilen'in eski danışmanı Selman Türk tarafından pasaport ve oturum süreçlerinde destek sağlamak amacıyla eski Prens Andrew'a (Andrew Mountbatten-Windsor) 750 bin sterlin transfer edildiği iddiası mahkemede gündeme taşındı.
FETÖ'CÜLER İNGİLTERE'DE BİRBİRİNE GİRDİ
Mahkemeye sunulan bilgilere göre, FETÖ'cü eşinin 2015 yılında tutuklanmasının ardından Nebahat İşbilen, 2017'de Türkiye'den firar edip önce Yunanistan'a, 2018'de ise Londra'ya yerleşti. İşbilen, servetinin yönetimini devrettiği eski finans danışmanı Selman Türk'ün güvenini kötüye kullanarak milyonlarca sterlini kendi kontrolündeki şirketlere aktardığını ve sahte belgelerle kendisini yanılttığını iddia ediyor.
ANDREW'UN HESABINA 750 BİN STERLİN İDDİASI
Davanın en çok konuşulan başlıklarından biri, Kasım 2019'da İşbilen'in kaynaklarından eski Prens Andrew'un hesabına gönderilen 750 bin sterlinlik ödeme oldu.
Nebahat İşbilen bu ödemenin pasaport ya da İngiltere'de oturum/vize işlemlerine yardım sağlanması amacıyla yapıldığını ve Selman Türk'ün paranın amacı konusunda kendisini yanılttığını savunuyor. Söz konusu 750 bin sterlinin daha sonra iade edildiği belirtiliyor.
PRENSES BEATRICE'E DÜĞÜN HEDİYESİ
Mahkemeye yansıyan ayrıntılara göre Selman Türk'ün kraliyet ailesiyle bağlantılı başka ödemeler de organize ettiği öne sürüldü. İddialara göre Türk, eski Prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson için 2019'daki 60. doğum günü partisi kapsamında 15 bin sterlinlik ödeme ayarladı. Ayrıca Temmuz 2020'de Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenen Prenses Beatrice için de tutarı belirtilmeyen bir "düğün hediyesi" organize ettiği ileri sürüldü.
İşbilen'in iddiasına göre Türk, parasını koruma vaadiyle güvenini kazanıp sahte belgeler imzalatarak milyonları kendi şirketlerine aktardı. Eski Prens Andrew'a gönderilen 750 bin sterlin için ise "Türk pasaportu veya İngiltere oturumu işlemlerine yardımcı olması için verilmesi gereken bir hediye" diyerek kendisini yanılttığını ve ödemeye bu şekilde onay aldığını savunuyor.
"PASAPORT DEĞİL, TUTUKLU KOCASI İÇİN HEDİYEYDİ"
Selman Türk ise 750 bin sterlinin pasaport ya da İngiltere vizesi/oturumu için gizli bir ücret olduğu iddiasını reddediyor. Bu paranın, Türkiye'de tutuklu bulunan eşi İlhan İşbilen'e yardım etmesi umuduyla eski Prens Andrew'a verilen bir "hediye" olduğunu belirtiyor.
Dava dosyasında ayrıca kraliyet ailesiyle bağlantılı başka ödemeler de yer alırken Andrew'un bu davada suçlanan taraf olmadığı vurgulanıyor.
ANDREW VE FERGUSON İLE ÖZEL YEMEK
Selman Türk'ün avukatının mahkemeye yansıyan savunmasına göre Nebahat İşbilen Aralık 2019'da Türk'ün dairesinde özel bir akşam yemeği yedi. İddiaya göre beş-altı saat süren yemekte Nebahat İşbilen, eski Prens Andrew ve Sarah Ferguson ile bir araya geldi; düşesin yanında oturarak müebbete çarptırılan eşinin davasını bizzat bu buluşmada masaya yatırdı.
ANDREW TANIK OLACAK
Yargıç Adam Johnson'ın kararı doğrultusunda, davadaki iddiaların aydınlatılması amacıyla eski Prens Andrew'un tanık olarak mahkemeye çağrılmasına hükmedildi.23 Kasım'da başlayan dava kapsamında Andrew'un 14 Aralık'ta tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor. Yaklaşık 11 hafta sürmesi planlanan esas duruşmaların Mart 2027'de tamamlanması öngörülüyor.
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