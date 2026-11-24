Eski Prens Andrew. Fotoğraf: EPA

ANDREW'UN HESABINA 750 BİN STERLİN İDDİASI

Davanın en çok konuşulan başlıklarından biri, Kasım 2019'da İşbilen'in kaynaklarından eski Prens Andrew'un hesabına gönderilen 750 bin sterlinlik ödeme oldu.

Nebahat İşbilen bu ödemenin pasaport ya da İngiltere'de oturum/vize işlemlerine yardım sağlanması amacıyla yapıldığını ve Selman Türk'ün paranın amacı konusunda kendisini yanılttığını savunuyor. Söz konusu 750 bin sterlinin daha sonra iade edildiği belirtiliyor.

PRENSES BEATRICE'E DÜĞÜN HEDİYESİ

Mahkemeye yansıyan ayrıntılara göre Selman Türk'ün kraliyet ailesiyle bağlantılı başka ödemeler de organize ettiği öne sürüldü. İddialara göre Türk, eski Prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson için 2019'daki 60. doğum günü partisi kapsamında 15 bin sterlinlik ödeme ayarladı. Ayrıca Temmuz 2020'de Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenen Prenses Beatrice için de tutarı belirtilmeyen bir "düğün hediyesi" organize ettiği ileri sürüldü.