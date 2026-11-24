Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faizlerin hesaplanmasında esas alınan referans oranı düşürdü. Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3,11 seviyesinde bulunan referans oran, 1 Aralık 2026'dan itibaren yüzde 2,94 olarak uygulanacak. Referans orandaki 0,17 puanlık indirim, kredi kartlarının yanı sıra nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerine de yansıyacak.

Merkez Bankası kredi kartı faizinde indirime gitti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) KREDİ KARTINDA YENİ FAİZ ORANLARI

TCMB'nin yeni düzenlemesiyle kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı dönem borcu 30 bin TL'nin altında olanlar için yüzde 3,08'e, 30-180 bin TL arasında olanlar için yüzde 3,58'e, 180 bin TL'nin üzerinde olanlar için yüzde 4,08'e düşerken, gecikme faizleri ise sırasıyla yüzde 3,38, yüzde 3,88 ve yüzde 4,38'e gerileyecek. KREDİ KARTINDA YENİ FAİZ ORANLARI TCMB'nin yayımladığı tabloya göre, kredi kartlarında dönem borcuna bağlı olarak uygulanacak aylık azami faiz oranları şöyle değişecek: Dönem borcu Akdi faiz

(eski → yeni) Gecikme faizi

(eski → yeni) 30 bin TL altı %3,25 → %3,08 %3,55 → %3,38 30-180 bin TL arası %3,75 → %3,58 %4,05 → %3,88 180 bin TL üzeri %4,25 → %4,08 %4,55 → %4,38