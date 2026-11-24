Merkez Bankası'ndan kredi kartına faiz indirimi: 1 Aralık 2026'da başlıyor!
Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında esas alınan referans oranı yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e düşürdü. 1 Aralık 2026'dan itibaren kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında azami faiz oranları gerileyecek. Peki, kredi kartı borcu olanlar ne kadar az faiz ödeyecek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faizlerin hesaplanmasında esas alınan referans oranı düşürdü. Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3,11 seviyesinde bulunan referans oran, 1 Aralık 2026'dan itibaren yüzde 2,94 olarak uygulanacak.
Referans orandaki 0,17 puanlık indirim, kredi kartlarının yanı sıra nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerine de yansıyacak.
KREDİ KARTINDA YENİ FAİZ ORANLARI
TCMB'nin yeni düzenlemesiyle kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı dönem borcu 30 bin TL'nin altında olanlar için yüzde 3,08'e, 30-180 bin TL arasında olanlar için yüzde 3,58'e, 180 bin TL'nin üzerinde olanlar için yüzde 4,08'e düşerken, gecikme faizleri ise sırasıyla yüzde 3,38, yüzde 3,88 ve yüzde 4,38'e gerileyecek.
Kurumsal kredi kartlarında ise dönem borcuna bakılmaksızın azami akdi faiz yüzde 4,08, gecikme faizi yüzde 4,38 olacak.
NAKİT AVANS VE KMH FAİZLERİ DE DÜŞÜYOR
Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, gecikme faizi yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e gerileyecek.
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde ise azami akdi faiz yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, gecikme faizi yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya inecek.
BORCU OLAN NE KADAR AZ FAİZ ÖDEYECEK?
İndirimden, kredi kartı dönem borcunun tamamını ödeyemeyerek kalan tutarı sonraki aya devreden kullanıcılar yararlanacak. Alışveriş borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar kapatanlar ise faiz ödemiyor.
Hesaplamalar, devreden borcun ilgili faiz dilimine girdiği ve bir ay boyunca değişmediği varsayımıyla, vergiler hariç yapıldı.
BANKALAR DAHA DÜŞÜK FAİZ UYGULAYABİLECEK
TCMB'nin açıkladığı oranlar, bankaların uygulayabileceği azami faiz sınırını gösteriyor. Bankalar bu sınırları aşmamak şartıyla faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecek. Dolayısıyla tüm bankaların aynı faiz oranını uygulaması gerekmiyor.