Tasarı, dijital ortamdaki ağır ihlallere karşı müdahale hızını da artırmayı hedefliyor. Yeni kurallarla eSafety'nin " yapay zekayla çıplaklaştırılmış " içerikleri yayından kaldırmasının önü açılırken, siber zorbalık ve çevrim içi istismar şikayetlerine cevap süresinin 48 saatten 24 saate kısaltılması sağlanacak.

Başbakan Anthony Albanese hükümetinin 15 Ekim'de parlamentoya sunduğu " Dijital Bakım Yükümlülüğü " kanun tasarısı, yalnızca sosyal medya ağlarını değil oyunları, uygulamaları ve yapay zeka sohbet botlarını da asgari güvenlik standartlarına tabi tutmayı amaçlıyor.

OYUNA DA UYGULAMAYA DA SIKI DENETİM

TÜRKİYE'DE BENZER ADIM BEKLENİYOR

Sosyal medya şirketlerinin kâr odaklı algoritmalarıyla özellikle çocukları zararlı içeriklere maruz bırakması ve kullanıcı şikayetlerine karşı duyarsız kalması, küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere yol açıyor.

Kamuoyunda ve dijital güvenlik çevrelerinde, platformların hesap verebilirliğini artıracak, çocukları ve gençleri koruyacak benzer caydırıcı adımların Türkiye'de de gecikmeksizin atılması yönünde yoğun talepler dile getiriliyor.