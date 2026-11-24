Sosyal medyaya bireysel dava yolu: Kullanıcı doğrudan hesap soracak! Gelirin yüzde 5’i ceza... Algoritma dayatmasına sert fren
Sosyal medya platformlarının denetimsizliğine ve kullanıcı güvenliğini zedeleyen uygulamalarına karşı Avustralya’da hazırlanan kanun tasarısı sertleştiriliyor. Avustralya hükümeti, sosyal medya şirketlerine doğrudan dava açılmasının önünü açarken ihlal cezalarını gelir bazlı hale getiriyor. Genişletilecek “Dijital Bakım Yükümlülüğü” yasa tasarısında, şikayetlere cevap süresini 24 saate indirilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre dijital tekeller algoritma kapatma seçeneği sunmak zorunda kalacak. Benzer denetim ve yaptırım mekanizmalarının Türkiye’de de hayata geçirilmesi bekleniyor.
Avustralya'da çevrim içi güvenlik kanunlarını hiçe sayan ve kullanıcı haklarını ihlal eden sosyal medya şirketlerinin doğrudan yargı önüne çıkarılabilmesini öngören "Dijital Bakım Yükümlülüğü" kanun tasarısının kapsamı genişletiliyor.
DOĞRUDAN HESAP VERME YOLU
ABC News'in aktardığı bilgilere göre, denetimsiz biçimde faaliyet yürüten sosyal medya platformlarının sorumluluğunu artırmayı hedefleyen kanun tasarısında önemli değişikliklere gidildi.
Yeni düzenlemeyle kullanıcıların, hak ihlali durumlarında Avustralya Çevrim İçi Güvenlik Komiserliğine (eSafety) başvurmaya gerek kalmadan sosyal medya şirketlerini doğrudan dava edebilmesi öngörülüyor.
ARTIK 'ÇEREZ PARASI' CEZASI YOK
Kullanıcı güvenliğini ikinci plana atan dijital platformlara karşı mali yaptırımların da ciddi oranda ağırlaştırılması planlanıyor.
Tasarıda daha önce ihlalci şirketler için öngörülen 109,2 milyon Avustralya doları tutarındaki azami para cezasının kaldırılarak, cezanın platformların toplam gelirinin yüzde 5'ine kadar çıkarılması hedefleniyor.
ALGORİTMA DAYATMASINA FREN
Düzenleme kapsamında kar odaklı hareket eden sosyal medya platformlarının, 18 yaşın altındaki kullanıcıları zararlı içeriklerden koruması kanuni zorunluluk haline getirilecek.
Platformların kullanıcılara yönelik içerik dayatmasının önüne geçilmesi için şirketlerin "kullanıcıların istemesi halinde algoritmayı açıp kapatabilmelerine" izin vermeleri mecburi olacak.
Bu adım, 16 yaş üstü Avustralyalıların "önerilen içerikleri hesaplarının ana akışında görüp görmemeyi seçebilecekleri" anlamına geliyor.
1 GÜN İÇİNDE CEVAP ŞART
Tasarı, dijital ortamdaki ağır ihlallere karşı müdahale hızını da artırmayı hedefliyor. Yeni kurallarla eSafety'nin "yapay zekayla çıplaklaştırılmış" içerikleri yayından kaldırmasının önü açılırken, siber zorbalık ve çevrim içi istismar şikayetlerine cevap süresinin 48 saatten 24 saate kısaltılması sağlanacak.
OYUNA DA UYGULAMAYA DA SIKI DENETİM
Başbakan Anthony Albanese hükümetinin 15 Ekim'de parlamentoya sunduğu "Dijital Bakım Yükümlülüğü" kanun tasarısı, yalnızca sosyal medya ağlarını değil oyunları, uygulamaları ve yapay zeka sohbet botlarını da asgari güvenlik standartlarına tabi tutmayı amaçlıyor.
YEŞİLLER'DEN DESTEK
Değişiklikle ayrıca hükümete, basit uyuşmazlıkları çözmek amacıyla gelecekte dijital şikayet ombudsmanlığı oluşturma yetkisi tanınıyor.
Söz konusu düzenlemelerin ardından Yeşiller Partisi'nin desteğini alan İşçi Partisi'nin yasa tasarısını Senato'dan geçirmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'DE BENZER ADIM BEKLENİYOR
Sosyal medya şirketlerinin kâr odaklı algoritmalarıyla özellikle çocukları zararlı içeriklere maruz bırakması ve kullanıcı şikayetlerine karşı duyarsız kalması, küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere yol açıyor.
Kamuoyunda ve dijital güvenlik çevrelerinde, platformların hesap verebilirliğini artıracak, çocukları ve gençleri koruyacak benzer caydırıcı adımların Türkiye'de de gecikmeksizin atılması yönünde yoğun talepler dile getiriliyor.
İsrail basını yazdı: Tel Aviv savaşa hazırlanıyor
Trump'tan sütyenli Jensen Huang paylaşımı