Kalyon Enerji ve Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu

Ülkemiz bu sene, 28 Ağustos- 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'da rekor bir katılımla tam 94 sporcu ile temsil edilecek.

Kalyon Holding iştiraklerinden Kalyon Enerji ve Kalyon PV , sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, yaşamın her alanına değer katan faaliyetlere imza atmayı sürdürürken, Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları yolunda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru oldu.

Faaliyetlerini toplumsal yaşama ve çevreye değer katma hedefiyle yürüttüklerini, spor alanında da sürdürülebilirliği desteklediklerini vurgulayan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata şunları söyledi:

Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin enerjideki geleceğini inşa ederken, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiklerini belirten Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise, "Kalyon PV olarak, yenilenebilir enerji alanında olduğu gibi toplumsal fayda yaratma konusundaki kararlılığımızı da bu değerli iş birliği ile pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi

Tüfekçi şunları söyledi:

"Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlamamızın yanı sıra bu gibi değerli iş birlikleriyle Türkiye'nin her alanda yükselişine katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Ülkemizin gurur kaynakları olan ve "bu topraklardan doğan güneşler" olarak addettiğimiz 94 paralimpik sporcumuzun Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve sporcularımızın yanında olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Paralimpik sporcularımıza verdiğimiz bu destek ile de toplumumuzun her kesimine enerji ve umut taşımayı hedefliyoruz."