İsrail 'de ekim ayında düzenlenen genel seçimde hükümet kurmak için yeterli oy oranına ulaşamayan ve hükümet kurma görevinin rakibi Gadi Eisenkot'a verilmesiyle koltuğunu kaybetmek üzere olan Binyamin Netanyahu, İran savaşının fitilini tekrar ateşlemeye çalışıyor.

Haberde ayrıca, gerilimin ani şekilde yükselebileceği ihtimalinin hesaba katıldığı ve İsrail'in buna göre hazırlıklarını şekillendirdiği vurgulandı.

İsrail medyasına göre Tel Aviv, ABD ile İran hattındaki son gelişmeleri mercek altına aldı ve krizin kısa sürede derinleşebileceği senaryosuna karşı tedbir almaya başladı. İsrail merkezli Kanal 12'nin aktardığı haberde, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik mesajlarını anbean izlediği kaydedildi.

Avrupa'da Netanyahu ve Trump karşıtı protestolar. Fotoğraf: Reuters

ABD'nin İran konusunda ne kadar süre sabır göstereceği ve İranlılarla müzakerelerden ne zaman vazgeçeceğinin soru işareti olduğu belirtilen haberde, Washington'un sabrının giderek azaldığı yönünde bir değerlendirme yapıldığı ileri sürüldü.

Haberde, gerilimin İran'ın savaş başlatarak ABD ve İsrail hedeflerine saldırması ya da Tahran'dan kaynaklanan tehdit seviyesinin yükselmesi durumunda ABD ve İsrail'in harekete geçmesi şeklinde tırmanabileceği savunuldu.

ABD ile koordinasyonun İsrail için çok önemli olduğu belirtilen haberde, "başka bir seçenek kalmaması durumunda" İsrail'in İran'a tek başına saldırı düzenleyebileceği iddia edildi.

Haberde ayrıca İsrail'in askeri saldırılarla İran yönetimini devirmenin mümkün olmadığını anladığı, bu sebeple daha gerçekçi hedefler belirlediği iddia edilerek, söz konusu adımların ABD'nin uyguladığı ekonomik baskı ve abluka politikasıyla birleştirilmesinin Tahran yönetimini zayıflatabileceği savunuldu.

Öte yandan N12'de yer alan ayrıntılara göre Washington, petrol ve patlayıcı madde taşıyan yaklaşık 50 tankere yönelik siber saldırılarda Tahran'ın parmağı olup olmadığını ve çatışmanın Orta Doğu dışındaki limanlara sıçrama ihtimalini araştırıyor. Hürmüz Boğazı ve güney limanlarına uygulanan abluka nedeniyle ihracat ve ithalatının yüzde 80'i sekteye uğrayan İran'da enerji krizi derinleşirken İsrail basını önleyici saldırı ve 2 bin kilometreyi aşan füze menzili vurgusu yapıyor.

İSRAİL "TRUMP HENÜZ KARAR VERMEDİ" DİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı yönündeki baskılarına rağmen Trump henüz bu konuda bir karar vermedi.

İsmi paylaşılmayan kaynaklar, Trump'ın İran'a saldırı konusunda istekli olmadığı izlenimi uyandırdığını aktardı.

EISENKOT SALDIRI İSTEMİYOR

ABD-İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılara yeniden başlama ihtimali gündemdeki sıcaklığını korurken İsrail basını, Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a bu yönde baskı yaptığını öne sürmüştü.

Netanyahu'nun İran'a saldırıya işaret eden açıklamalarına karşın İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ve müttefikleri, acil saldırı düzenlemeyi gerektiren bir tehdit olmadığını dile getirmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıyı "değişim bloku" partilerini hem iktidar hem muhalefet kanadından partilerin oluşturduğu geniş tabanlı bir Siyonist birlik hükümetine zorlamak için son fırsat olarak gördüğünü iddia etmişti.

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