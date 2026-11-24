ABD Başkanı Donald Trump Çinli casusla yasak aşk iddialarıyla görevden alınan ve ardından tekrar göreve getirilen Nvidia CEO'su Jensen Huang ile gizli bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Trump ayrıca Truth Social hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı.

Jensen Huang ve Trump. Fotoğraf: Reuters

HUANG İLE GİZLİ GÖRÜŞME

CNBC'ye röportaj veren Trump, yeniden göreve getirilmeden hemen önce Huang'la konuştuğunu söyledi ve "Dün gece onunla konuştum. Ona 'Jensen bana sadece bir şey için söz ver: Çok çalışacaksın.' dedim." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Huang'a "Zekan yerinde, her şeyin yolunda. Çok çalışacaksın ve çok çalışırsan kimse seni yenemez." dediğini belirtti.

"SEKS SATAR BEYLER"

Trump röportajda ayrıca, "Talihsiz bir hataydı, kaçamağı için özür diledi. Muhtemelen olayı bu noktaya taşıyan da buydu, çünkü seks satar beyler!" ifadelerini kullandı. Konuşmasını, "[Jim] Cramer bunu bilmez çünkü o son derece bağlı bir insandır. Ama seks satar." diyerek sürdürdü.

Huang göreve yeniden döndü Nvidia yönetim kurulu dün yakın zamanda görevden alınan CEO'nun görevine geri döneceğini duyurdu.



Nvidia'dan 23 Kasım'da yapılan açıklamada, Huang'ın derhal geçerli olmak üzere şirket başkanlığına, CEO'luğuna ve yönetim kurulu üyeliğine yeniden getirildiği duyuruldu. Açıklamada, Yönetim Kurulunun Huang ile gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve toplantının ardından Huang'ın açıklamalarındaki samimiyetinden ve şirkete liderlik etme kabiliyetinden memnuniyet duyarak yeniden görevlendirme kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi.