Trump'tan sütyenli Jensen Huang paylaşımı: "Seks satar beyler" dedi! Gizlice konuştuk itirafı
Nvidia yönetim kurulunun casusluk ve yasak aşk iddiaları sonrası görevden aldığı CEO Jensen Huang’ı yeniden göreve getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, karar öncesinde Huang ile gizli bir telefon görüşmesi yaptığını ve skandalın büyümesini "seks satar" sözleriyle değerlendirdiğini açıkladı. Trump ayrıca Truth Social hesabından, suikast girişimi sonrası çekilen ikonik fotoğrafının montajlanmış ve Huang’ın elinde kırmızı sütyen tutar şekilde düzenlenmiş halini paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump Çinli casusla yasak aşk iddialarıyla görevden alınan ve ardından tekrar göreve getirilen Nvidia CEO'su Jensen Huang ile gizli bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Trump ayrıca Truth Social hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı.
HUANG İLE GİZLİ GÖRÜŞME
CNBC'ye röportaj veren Trump, yeniden göreve getirilmeden hemen önce Huang'la konuştuğunu söyledi ve "Dün gece onunla konuştum. Ona 'Jensen bana sadece bir şey için söz ver: Çok çalışacaksın.' dedim." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca Huang'a "Zekan yerinde, her şeyin yolunda. Çok çalışacaksın ve çok çalışırsan kimse seni yenemez." dediğini belirtti.
"SEKS SATAR BEYLER"
Trump röportajda ayrıca, "Talihsiz bir hataydı, kaçamağı için özür diledi. Muhtemelen olayı bu noktaya taşıyan da buydu, çünkü seks satar beyler!" ifadelerini kullandı. Konuşmasını, "[Jim] Cramer bunu bilmez çünkü o son derece bağlı bir insandır. Ama seks satar." diyerek sürdürdü.
Huang göreve yeniden döndü
Nvidia yönetim kurulu dün yakın zamanda görevden alınan CEO'nun görevine geri döneceğini duyurdu.
Nvidia'dan 23 Kasım'da yapılan açıklamada, Huang'ın derhal geçerli olmak üzere şirket başkanlığına, CEO'luğuna ve yönetim kurulu üyeliğine yeniden getirildiği duyuruldu. Açıklamada, Yönetim Kurulunun Huang ile gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve toplantının ardından Huang'ın açıklamalarındaki samimiyetinden ve şirkete liderlik etme kabiliyetinden memnuniyet duyarak yeniden görevlendirme kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi.
Trump Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşım ile ise gündeme damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA SÜTYENLİ BOMBA
Trump 2023 yılında ABD başkanlık seçimi mitinginde kulağından vurulduktan sonra "savaş" diye bağırırken çekilen ikonik fotoğrafını yapay zeka ile değiştirdi. Fotoğrafın yeni versiyonunda Huang elinde kırmızı bir sütyen tutarken görülüyor.
Görselin sağ alt köşesinde yer alan filigranda da görüldüğü üzere montaj ilk olarak "@GRANDOLDMEMES" adlı popüler bir muhafazakar/Trump yanlısı sosyal medya hesabı tarafından üretildi. Trump da bu paylaşımı kendi Truth Social hesabından yeniden paylaştı.
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