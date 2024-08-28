Archie Brown hamlesi

Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe sol bek mevkisi için arayışlarına devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertiler'in gündemine sürpriz bir isim geldi.

Menajerlerin, Sarı-Lacivertliler'e Belçika ekibi Gent'te forma giyen Archie Brown'ı önerdiği öğrenildi. Yönetimin oyuncuyu Jose Mourinho'ya sunduğu ve alınan olumlu raporun ardından 22 yaşındaki İngiliz oyuncu için Belçika ekibi ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Stoperde de görev yapabilen 1.90'lık yıldızın kulübüyle kontratı 2027 yılında sona erecek.