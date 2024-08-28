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Archie Brown hamlesi

Fenerbahçe’nin menajerler tarafından önerilen 22 yaşındaki İngiliz sol bek için Gent ile görüşmelere başladığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Archie Brown hamlesi

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Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe sol bek mevkisi için arayışlarına devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertiler'in gündemine sürpriz bir isim geldi.

Menajerlerin, Sarı-Lacivertliler'e Belçika ekibi Gent'te forma giyen Archie Brown'ı önerdiği öğrenildi. Yönetimin oyuncuyu Jose Mourinho'ya sunduğu ve alınan olumlu raporun ardından 22 yaşındaki İngiliz oyuncu için Belçika ekibi ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Stoperde de görev yapabilen 1.90'lık yıldızın kulübüyle kontratı 2027 yılında sona erecek.

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