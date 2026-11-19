Güllü cinayetinde 38 saniyelik internet trafiği mercek altında! Dip sesler için yeni suç duyurusu: O gece kimle görüşüldü?
Şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Kardeşi Kader Tut'un avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan E. hakkında yeni suç duyurusunda bulundu. Olay gecesine ait kayıtlarda müzik ve ortam gürültüsünün altında kaldığı belirtilen dip seslerin ayrıştırılması, erkek sesinin kaynağının belirlenmesi ve 38 saniyelik internet trafiğinin incelenmesi istendi. Yeni delillerin TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.
Yalova'da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir hukuki adım atıldı. Gül Tut'un kardeşi Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut, Sultan Nur Ulu ile Kervan E. hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede, 26 Eylül 2025 gecesine ait ses kayıtlarının yeniden ve ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi. Daha önceki çözümlemelerde yer almayan veya farklı değerlendirilen konuşmaların bulunduğu belirtilerek, müzik ve ortam gürültüsü altında kalan seslerin teknik yöntemlerle ayrıştırılması talep edildi.
Avukatlar, erkek sesi veya birden fazla erkek konuşmacı bulunduğu yönündeki iddiaların henüz doğrulanmadığını belirterek seslerin insan konuşması olup olmadığının, kaç farklı kişiye ait bulunduğunun ve kaynağının tespit edilmesini istedi.
38 SANİYELİK İNTERNET TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Suç duyurusunda en dikkat çekici taleplerden biri, olay gecesindeki 38 saniyelik internet kullanımına ilişkin oldu.
26 Eylül 2025 günü saat 01.25.55 ile 01.26.33 arasındaki internet trafiğinin araştırılması istendi. WhatsApp, FaceTime ve benzeri uygulamalar üzerinden sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi talep edildi.
Gül Tut, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun kullandığı cihazlardaki verilerin karşılaştırılması, olası görüşmelere katılan kişilerin, telefonların ve uygulama hesaplarının tespit edilmesi istendi.
Dilekçede ayrıca olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması, daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi ve telefonların konum ile iletişim verilerinin karşılaştırılması talep edildi.
'İŞTE ONLARI SİLMEN LAZIM' MESAJI DA DOSYADA
Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasındaki 29 Kasım 2025 tarihli 'İşte onları silmen lazım sadece orayı' mesajı da suç duyurusunda yer aldı.
Avukatlar, mesajın öncesindeki ve sonrasındaki yazışmaların incelenerek hangi içeriklerin silinmesinin istendiğinin belirlenmesini talep etti. Söz konusu yazışmanın olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.
Dilekçede, kayıtların bulunamamasının tek başına kasıtlı silme olarak değerlendirilemeyeceği de vurgulandı.
'ATLA CAMDAN' SÖZÜNDE ÇELİŞKİLİ ÇÖZÜMLEMELER
Olay gecesine ait ses kayıtları üzerinde yapılan farklı çözümlemeler arasındaki çelişkiler de yeni başvurunun konuları arasında yer aldı.
Dilekçede, kaydın 04.57'nci dakikasındaki 'Atla camdan' sözünün bir uzman görüşünde erkek sesine atfedildiği, Mustafa Arapoğlu'na ait olduğu belirtilen çözümlemede ise 04.56'ncı dakikadaki aynı sözün Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olarak değerlendirildiği belirtildi.
'Hadi görüşürüz' sözünün kime ait olduğu konusunda da farklı değerlendirmeler bulunduğu ifade edilerek kayıtların orijinal halleri üzerinden karşılaştırmalı incelenmesi istendi.
"SULTAN NUR ULU'YA ATFEDİLEN SÖZLER İNCELENSİN"
Yeni ses çözümlemelerinde Sultan Nur Ulu'ya atfedilen 'Ben görmesini istiyorum', 'Kapıyı neden kapadın?' ve 'At' ifadelerinin gerçekten söylenip söylenmediğinin araştırılması talep edildi.
Bu sözlerin hangi bağlamda kullanıldığının, kime yöneltildiğinin ve olayın hangi aşamasına karşılık geldiğinin belirlenmesi istendi. Sultan Nur Ulu'nun olay öncesindeki bilgisi, olay sırasındaki davranışları ve diğer kişilerle iletişimlerinin birlikte değerlendirilmesi talep edildi.
YAPAY ZEKA MÜDAHALESİ İHTİMALİ DE ARAŞTIRILSIN
Avukatlar, ses kayıtları üzerinde yapılan teknik işlemlerin de açıklığa kavuşturulmasını istedi. Filtreleme, kesme, birleştirme, hız ve perde değiştirme gibi müdahalelerin incelenmesi talep edildi.
Yapay zeka tabanlı ses işleme yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığının ve bu işlemlerin kaynak kayıtta bulunmayan konuşma benzeri sesler oluşturup oluşturmadığının teknik olarak araştırılması istendi.
Bu kapsamda Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndan ve iki kriminalistik bilim uzmanından ayrı ayrı rapor alınması talep edildi.
YENİ DELİLLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ
Öte yandan Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru üzerine dosyaya sunulan yeni deliller için gerekli yazışmalar tamamlandı. Deliller, teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderildi.
Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları daha önce de güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarıyla ilgili incelemeler yaptırmış, erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E.'ye ait olabileceği iddiasıyla başvuruda bulunmuştu.
UZMAN RAPORLARINDA HANGİ İFADELER YER ALDI?
Dosyada daha önce 28 Ekim 2026 ve 6 Kasım 2026 tarihli iki ayrı uzman raporu hazırlandı.
İlk raporda Gül Tut'a atfedilen 'Bırak beni' ve 'Bırak', Sultan Nur Ulu'ya atfedilen 'At', Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen 'Atla camdan' ve 'Koş annem yok koş' ifadeleri yer aldı.
İkinci raporda ise Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen 'Ben kapattım kameraları' ve 'Nasıl yapacağımı düşünüyorum' sözleri de kaydedildi.
Erkek sesine atfedilen 'Sence korkutmaya mı çalışıyor?', 'Kapıyı kapat', 'Şeref yok', 'Atsın', 'Hayır' ve 'Görmek istemiyorum' ifadeleri de raporlarda yer aldı. Ancak erkek sesinin kime ait olduğu konusunda kesin bir tespit yapılamadı. İkinci uzman görüşünde kayıtların olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.
GÜLLÜ 6'NCI KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Olay, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi. Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı ve Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sultan Nur Ulu hakkında ise 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ulu'nun yargılaması sürerken hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Dilekçede son olarak Sultan Nur Ulu, Kervan E. ve incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenecek diğer kişiler hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müşterek faillik, azmettirme veya yardım etme kapsamında soruşturma yürütülmesi istendi. Avukatlar, yeterli şüphe ve tutuklama nedenlerinin bulunması halinde şüphelilerin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesini talep etti.
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