38 SANİYELİK İNTERNET TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA Suç duyurusunda en dikkat çekici taleplerden biri, olay gecesindeki 38 saniyelik internet kullanımına ilişkin oldu. 26 Eylül 2025 günü saat 01.25.55 ile 01.26.33 arasındaki internet trafiğinin araştırılması istendi. WhatsApp, FaceTime ve benzeri uygulamalar üzerinden sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi talep edildi.

Gül Tut, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun kullandığı cihazlardaki verilerin karşılaştırılması, olası görüşmelere katılan kişilerin, telefonların ve uygulama hesaplarının tespit edilmesi istendi. Dilekçede ayrıca olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması, daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi ve telefonların konum ile iletişim verilerinin karşılaştırılması talep edildi.

'İŞTE ONLARI SİLMEN LAZIM' MESAJI DA DOSYADA Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasındaki 29 Kasım 2025 tarihli 'İşte onları silmen lazım sadece orayı' mesajı da suç duyurusunda yer aldı. Avukatlar, mesajın öncesindeki ve sonrasındaki yazışmaların incelenerek hangi içeriklerin silinmesinin istendiğinin belirlenmesini talep etti. Söz konusu yazışmanın olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Dilekçede, kayıtların bulunamamasının tek başına kasıtlı silme olarak değerlendirilemeyeceği de vurgulandı.

Güllünün ölümünde daraltılmış baz talebi! 4 farklı ses deşifre edildi: O gece evde başka biri mi vardı? 'ATLA CAMDAN' SÖZÜNDE ÇELİŞKİLİ ÇÖZÜMLEMELER Olay gecesine ait ses kayıtları üzerinde yapılan farklı çözümlemeler arasındaki çelişkiler de yeni başvurunun konuları arasında yer aldı. Dilekçede, kaydın 04.57'nci dakikasındaki 'Atla camdan' sözünün bir uzman görüşünde erkek sesine atfedildiği, Mustafa Arapoğlu'na ait olduğu belirtilen çözümlemede ise 04.56'ncı dakikadaki aynı sözün Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olarak değerlendirildiği belirtildi. 'Hadi görüşürüz' sözünün kime ait olduğu konusunda da farklı değerlendirmeler bulunduğu ifade edilerek kayıtların orijinal halleri üzerinden karşılaştırmalı incelenmesi istendi.