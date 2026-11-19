Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 26 adrese eş zamanlı baskın: 4 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama, kamu kurumlarını dolandırma ve vergi suçlamalarıyla 7 ikamet ve 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında 26 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
7 İKAMET VE 19 İŞ YERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu kapsamda belirlenen 7 ikamet ve 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5 AYRI SUÇLAMAYLA SORUŞTURMA
Başsavcılığın açıklamasına göre operasyon, şu suçlamalar kapsamında gerçekleştirildi:
- "Suç örgütü kurma ve yönetme"
- "Suç örgütüne üye olma"
- "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama"
- "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık"
- "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet"
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3 ZANLI ARANIYOR
Eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliden 4'ü yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise firari olduğu bildirildi.
Emniyet ekiplerinin firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması devam ediyor.