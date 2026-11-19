Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında 26 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.