PKK/KCK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma sürecini takip edecek İzleme Komisyonu kuruluyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Saha boş değil" mesajı ile beraber TBMM'de hareketli günler yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partileri tek tek ziyaret edip görüşlerini aldı.



YENİ Parti "Biz bu işte yokuz" deyip yine tarihin yanlış safında yer alırken, komisyon hazırlıklarında sona gelindi.





"ARTIK SON MERHALEYE GEÇİYORUZ"



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



"Önümüzdeki en kısa içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacak" diyen Kurtulmuş, "İlk toplantıda usul ve esaslar belirlenecek. Bu süreç bundan sonra da başarıyla sürdürülecek. Artık son merhaleye geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu kuruluyor TERÖRSÜZ BÖLGENİN KURULMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM



Terörsüz Türkiye sürecinin Irak ve Suriye'deki yansımalarına dikkat çeken Meclis Başkanı, "Terörsüz bölgenin kurulması için çok önemli adım olacak. Bu adımların bir parçası da İzleme Komisyonu'nun kurulmasıdır" dedi.



Kurtulmuş, sürecin milletin vicdanı, devletin aklıyla yoğrulduğunun altını çizip "Kimsenin zarar verme hakkı yoktur" uyarısında bulundu. Kurtulmuş, komisyona üye sayısının henüz belirlenmediğini bildirdi. Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.