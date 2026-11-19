İzleme Komisyonu'nda son viraj! Meclis'te terörü bitirecek "göz"... Saha verileri ne diyor, silahlar nerede iniyor?
Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu kuruluyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki en kısa içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacak. Artık son merhaleye geçiyoruz. Terörsüz Türkiye meselesi terörsüz bölgenin kurulması için çok önemli adım olacak. Bu adımların bir parçası da İzleme Komisyonu'nun kurulmasıdır" dedi. Kurtulmuş, komisyona üye sayısının henüz belirlenmediğini bildirdi. Öte yandan Takvim.com.tr, sahadan gelen son verileri ve silahların teslim edileceği noktaları derledi.
PKK/KCK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma sürecini takip edecek İzleme Komisyonu kuruluyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Saha boş değil" mesajı ile beraber TBMM'de hareketli günler yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partileri tek tek ziyaret edip görüşlerini aldı.
YENİ Parti "Biz bu işte yokuz" deyip yine tarihin yanlış safında yer alırken, komisyon hazırlıklarında sona gelindi.
Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu kuruluyor
"ARTIK SON MERHALEYE GEÇİYORUZ"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Önümüzdeki en kısa içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacak" diyen Kurtulmuş, "İlk toplantıda usul ve esaslar belirlenecek. Bu süreç bundan sonra da başarıyla sürdürülecek. Artık son merhaleye geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
TERÖRSÜZ BÖLGENİN KURULMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Terörsüz Türkiye sürecinin Irak ve Suriye'deki yansımalarına dikkat çeken Meclis Başkanı, "Terörsüz bölgenin kurulması için çok önemli adım olacak. Bu adımların bir parçası da İzleme Komisyonu'nun kurulmasıdır" dedi.
Kurtulmuş, sürecin milletin vicdanı, devletin aklıyla yoğrulduğunun altını çizip "Kimsenin zarar verme hakkı yoktur" uyarısında bulundu.
Kurtulmuş, komisyona üye sayısının henüz belirlenmediğini bildirdi.
Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.
SAHA BOŞ DEĞİL, MGK AŞAMASI YAKINDA
Başkan Erdoğan ise yakın zamanda MGK aşamasına gelineceğini vurguladı.
Erdoğan, "Latincede 'Yavaşça acele et.' anlamına gelen 'Festina lente' diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Temennimiz, çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak inşallah Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşılmasıdır. Tüm çabamız bunun içindir." şeklinde konuştu.
MİT teslim edilen silahların envanterini çıkarıp hazırlayacağı raporu MGK'ya sunacak.
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, patlayıcı madde, drone ve haberleşme araçları kayıt altına alınarak Irak'ta belirlenen uygun yerlerde teslim edilecek.
TAKVİM AÇIKLIYOR: PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI NOKTALAR
Takvim'in bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Duhok'a bağlı Amediye ilçesi ile Kani Masi bölgesinde, Erbil'in Binar ve Koye ilçelerinde, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık beldelerinde silahlar teslim alınacak.
SAHADAN GELEN SON VERİLER
PKK/KCK Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı.
PKK KARAKOÇAK'TAN ÇEKİLDİ... MAHMUR'A TEL ÖRGÜ
PKK'nın Suriye ve Irak arasındaki ana geçiş güzergahı olan Karaçok Dağı çevresindeki kamplar tamamen tasfiye edildi. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda teröristlerin tahliye ettiği 10 örgüt kampından 5'ine Irak ordusu, 5'ine ise Peşmerge birimleri yerleşti.
Güvenlik kaynakları, 1998 yılında kurulan Mahmur Kampı'nın çevresine polis kontrol noktaları kurulduğunu ve kamp içindeki terör hareketliliğinin tamamen sınırlandırıldığını duyurdu.
SİNCAR'DA 2 BİN PKK/YBŞ'Lİ IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE KATILDI
Irak'ın Sincar bölgesinde PKK/YBŞ'li 2 bin örgüt üyesi Irak güvenlik güçlerine entegre oldu. Sincar'daki güvenlik yapılanması Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçeceği belirtildi.