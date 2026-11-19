EREN dolanan mühimmat seri üretime hazırlanıyor! 100 kilometreyi aşan menzil 3 kuvvete tam uyum
İsmini şehit Eren Bülbül’den alan milli dolanan mühimmat EREN, Türkiye’ye muharebe sahasında yeni kabiliyet kazandırıyor. Seri üretime geçmesi beklenen akıllı güdüm mimarili EREN, hedef bölgesi üzerinde 15 dakikadan fazla kalarak keşif ve taarruz görevlerini icra edebiliyor. 2 metre uzunluğa, 160 milimetre çapa ve turbojet motor itkisine sahip mühimmat, çift yönlü kriptolu veri bağı sayesinde operatöre canlı görüntü takibi ve hedef güncelleme imkanı tanıyor. Seri üretimde TEI üretimi TJ90U turbojet motorunu kullanacak sistemin hem TSK’ya teslim edilmesi hem de dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve şehit Eren Bülbül'ün adını taşıyan EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat, 100 kilometreyi aşan menzili ve yapay zekalı arayıcı başlığıyla dikkat çekiyor.
Bayraktar AKINCI TİHA ile gerçekleştirilen atış testinde hedef İHA'yı havada imha eden EREN mühimmatının, seri üretime geçirilmesinde geri sayım sürüyor.
35 kilogram ağırlığı ve turbojet motor mimarisiyle kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilebilen yerli mühimmat EREN, sivil görünümlü konteynerlerden sürpriz salvo atışı yapabiliyor.
İYİ Kİ VARSIN EREN
İsmini 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'den alan yerli mühimmat sistemi, hem milli hafızanın korunması hem de asimetrik muharebe sahasındaki dinamik tehditlere yüksek sürat ve hassasiyetle karşılık verilmesi hedefleriyle tasarlandı.
KAMİKAZE İHA'LARA ETKİN FORMÜL
Modern harp sahasında dron ve kamikaze İHA tehditlerinin artması, geleneksel hava savunma füzelerine kıyasla esnek, yüksek hızlı ve maliyet etkin çözümleri zorunlu kılıyor.
ROKETSAN'ın öz kaynaklarıyla yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları neticesinde şekillenen EREN projesi, konsept aşamasından seri üretim hazırlıklarına rekor sürede geçerek savunma sanayiinde eşine az rastlanır bir geliştirme hızı sergiledi.
Güvenlik analistlerine göre EREN, hava ve kara hedeflerini imha etmesinin yanı sıra, asimetrik harp ortamında dost unsurlara kesintisiz operasyonel üstünlük ve caydırıcılık sağlayan milli sembol olma özelliği taşıyor.
YÜKSEK SÜRATLİ AERODİNAMİK YAPI VE TURBOJET İTKİSİ
EREN, klasik tasarımlardan ayrılan aerodinamik formu ve yüksek hıza odaklanmış gövde yapısıyla dikkat çekiyor.
2 metre uzunluğa, 35 kilogram ağırlığa ve 160 milimetre gövde çapına sahip sistem, bu kompakt boyutları sayesinde hem SİHA kanat altı salanlarından hem de karada ve denizde dar fırlatma haznelerinden ateşlenebiliyor.
Toplam 8 adet kanat yapısına sahip mühimmat, yüksek süratli seyir anında keskin manevra kabiliyeti sergiliyor.
Sistemin kalbinde ise turbojet motor mimarisi yer alıyor.
TEI tarafından geliştirilen, 400 Newton itki gücüne ve FADEC sistemine sahip TEI TJ90U turbojet motorunun entegre edilmesi planlanan mühimmat, 100 kilometrenin üzerindeki menzillere ulaşabiliyor.
EREN, hedef bölgesi üzerinde 15 dakikadan fazla havada kalarak keşif, hedef tespiti ve taarruz görevlerini başarıyla icra edebiliyor.
SİNYAL BOZUCULARI KIRAN ÖZELLİK
EREN'i benzer sistemlerden ayıran en belirgin teknolojik avantaj, otonom hedef tespiti ile operatör kontrolünü birleştiren hibrit seyrüsefer ve arayıcı başlık mimarisinde gizli.
GPS destekli Ataletsel Seyrüsefer Sistemi ile görev yapan mühimmat, burun kısmında yapay zeka algoritmalarıyla güçlendirilmiş Kızılötesi Görüntüleyici ve Elektro-Optik arayıcı başlık taşıyor. Bu teknoloji sayesinde EREN, karmaşık arazi veya yoğun elektronik harp ortamında bile hedeflerini otonom olarak teşhis edip sınıflandırabiliyor.
SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRMEYE MÜSAİT SİSTEM
Çift yönlü kriptolu veri bağı üzerinden görüş hattı haberleşmesi sağlayan sistem, insan kontrolünde operasyon kabiliyeti sunuyor.
Operatörler, arayıcı başlıktan gelen canlı görüntüleri anlık takip ederek uçuş esnasında hedef koordinatlarını güncelleyebiliyor veya sivil zayiat riski gibi durumlarda dalıştan vazgeçme talimatı verebiliyor.
İHA'DAN DA İDA'DAN DA FIRLATILABİLİYOR
Çok yönlü görev profili esasına göre tasarlanan EREN, tek bir platforma bağımlı kalmaksızın hava, kara ve deniz kuvvetlerinin ortak kullanımı için optimize edildi.
Hava platformlarında Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, ANKA ve AKSUNGUR gibi İHA'ların yanı sıra insanlı veya insansız helikopterlere entegre edilebilen sistem, karada zırhlı araçlar ve sabit sığınaklarda, denizde ise hücumbotlar ile İnsansız Deniz Araçları üzerinde kullanılabiliyor.
Projenin yenilikçi bileşenlerinden olan sivil yük konteyneri görünümlü, 12 adet EREN lançeri barındıran modüler üniteler ise stratejik birliklere düşman derinliklerine sürpriz salvo atışları yapma imkanı veriyor.
MİLİM SAPMASIZ VURDU
EREN'in gelişim sürecindeki en kritik dönüm noktası, Bayraktar AKINCI TİHA ile gerçekleştirilen atış testleri oldu. Sinop açıklarında gerçekleştirilen testlerde yerden havalandırılan hedef İHA'yı, AKINCI'dan ateşlenen EREN mühimmatı havada tam isabetle imha etti.
Bu başarı, Türkiye'nin SİHA ve dolanan mühimmat entegrasyonunda geldiği noktayı ve hava-hava korumasında başlayan yeni dönemi kanıtladı.
Sistemin test ve Ar-Ge süreçleri kesintisiz devam ederken, kısa süre içerisinde seri üretime geçilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılmasının yanı sıra dost ve müttefik ülkelere ihracatı hedefleniyor.