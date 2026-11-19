YÜKSEK SÜRATLİ AERODİNAMİK YAPI VE TURBOJET İTKİSİ

EREN, klasik tasarımlardan ayrılan aerodinamik formu ve yüksek hıza odaklanmış gövde yapısıyla dikkat çekiyor.

2 metre uzunluğa, 35 kilogram ağırlığa ve 160 milimetre gövde çapına sahip sistem, bu kompakt boyutları sayesinde hem SİHA kanat altı salanlarından hem de karada ve denizde dar fırlatma haznelerinden ateşlenebiliyor.

Toplam 8 adet kanat yapısına sahip mühimmat, yüksek süratli seyir anında keskin manevra kabiliyeti sergiliyor.

Sistemin kalbinde ise turbojet motor mimarisi yer alıyor.

TEI tarafından geliştirilen, 400 Newton itki gücüne ve FADEC sistemine sahip TEI TJ90U turbojet motorunun entegre edilmesi planlanan mühimmat, 100 kilometrenin üzerindeki menzillere ulaşabiliyor.

EREN, hedef bölgesi üzerinde 15 dakikadan fazla havada kalarak keşif, hedef tespiti ve taarruz görevlerini başarıyla icra edebiliyor.

35 kilogram ağırlığı ve yapay zeka destekli arayıcı başlığıyla öne çıkıyor.