Firmalar, sistemde tanımlanan GTİP kapsamındaki eşyaları ve verilen izin süresiyle sınırlı olmak üzere muafiyet kapsamında ithal edebilecek.

Yalnızca yetkili kurumlar tarafından bildirilen firmaların vergi numaraları, ilgili muafiyet kodlarıyla BİLGE sistemine tanımlanacak.

Uygun bulunan firmalar için firma adı, vergi numarası, talep edilen muafiyet kodu ve izin süresini içeren yıllık izin yazıları hazırlanacak. Bu bilgiler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirilecek.

Firmalar faaliyet alanlarına göre ilgili kuruma başvuracak.

MUAFİYETTEN YARARLANMAK İSTEYEN FİRMALAR NE YAPACAK?

MUAFİYETLİ EŞYA SATILABİLECEK VEYA KİRALANABİLECEK Mİ?

Genelgede, gümrük muafiyeti kapsamında ithal edilen eşyaların daha sonra devredilmesi, satılması, kiralanması veya farklı amaçlarla kullanılması da düzenlendi.

Muafiyetten yararlanma hakkı bulunmayan kişi, kurum ve kuruluşlara eşyanın ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi veya satılması istenirse gümrük idaresine yazılı başvuru yapılması gerekecek.

Bu talepler, eşyanın kontrol edilmesi ve sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinin ardından sonuçlandırılacak. İşlem kapsamında doğması gereken gümrük vergileri de tahsil edilecek.

Muafiyet hakkına sahip kuruluşlar arasındaki işlemler de belirli şartlara bağlandı. Muafiyet kapsamında ithal edilen eşyanın aynı haktan yararlanabilen başka bir kişi, kurum veya kuruluşa ödünç verilmesi, kiralanması, devredilmesi ya da satılması için de gümrük idaresine yazılı başvuru yapılacak. Başvurular, ibraz edilen belgeler incelenerek karara bağlanacak.