Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2026 yılında 87 bin 977 kişi bedelli askerlik için başvuruda bulunurken uygulamadan toplam 33 milyar 682 milyon 432 bin lira gelir elde edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlikten elde edilen gelirin 33,6 milyar lirayı aştığını açıkladı. (Foto: AA)

2025'TE 101 BİN 212 KİŞİ BEDELLİ ASKERLİK YAPTI



Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılında toplam 101 bin 212 kişi bedelli askerlik hizmetinden yararlandı. Bu kapsamda bedelli askerlik uygulamasından 26,2 milyar lira gelir elde edildi.



2026'DA 87 BİN 977 KİŞİ BAŞVURDU

MSB'nin 2027 yılı bütçe teklifi kapsamında paylaşılan verilere göre, 2026 yılında 18 Kasım itibarıyla 87 bin 977 kişi bedelli askerlik için başvuruda bulundu. Aynı dönemde 6 bin 856 kişi dövizle askerlik hizmetine müracaat etti. Dövizle askerlikten Hazine'ye sağlanan gelir ise 51 milyon 51 bin 86 avro olarak kayıtlara geçti.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 472 BİN LİRAYI AŞTI

Bedelli askerlik ücretinde 2025 yılından bu yana artış yaşandı. 2025 yılının ikinci yarısında 280 bin 850 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2026 yılının ilk yarısında 333 bin 88 liraya yükseldi.

2026 yılının ikinci yarısında ise tutar 472 bin 653 lira olarak belirlendi. Böylece bedelli askerlik ücreti, 2025 yılının ikinci yarısına göre yaklaşık yüzde 68,3 arttı.