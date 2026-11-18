Bedelli askerlikte 2026 rakamları açıklandı! 87 bin 977 başvuru, 33,6 milyar lira gelir
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi kapsamında bedelli askerlik verileri açıklandı. 2026 yılında 87 bin 977 kişinin başvurduğu bedelli askerlik uygulamasından 33,6 milyar lira gelir elde edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi kapsamında paylaşılan veriler, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin güncel rakamları ortaya koydu.
2026'DA GELİR 33,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2026 yılında 87 bin 977 kişi bedelli askerlik için başvuruda bulunurken uygulamadan toplam 33 milyar 682 milyon 432 bin lira gelir elde edildi.
2025'TE 101 BİN 212 KİŞİ BEDELLİ ASKERLİK YAPTI
Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılında toplam 101 bin 212 kişi bedelli askerlik hizmetinden yararlandı. Bu kapsamda bedelli askerlik uygulamasından 26,2 milyar lira gelir elde edildi.
2026'DA 87 BİN 977 KİŞİ BAŞVURDU
MSB'nin 2027 yılı bütçe teklifi kapsamında paylaşılan verilere göre, 2026 yılında 18 Kasım itibarıyla 87 bin 977 kişi bedelli askerlik için başvuruda bulundu. Aynı dönemde 6 bin 856 kişi dövizle askerlik hizmetine müracaat etti. Dövizle askerlikten Hazine'ye sağlanan gelir ise 51 milyon 51 bin 86 avro olarak kayıtlara geçti.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 472 BİN LİRAYI AŞTI
Bedelli askerlik ücretinde 2025 yılından bu yana artış yaşandı. 2025 yılının ikinci yarısında 280 bin 850 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2026 yılının ilk yarısında 333 bin 88 liraya yükseldi.
2026 yılının ikinci yarısında ise tutar 472 bin 653 lira olarak belirlendi. Böylece bedelli askerlik ücreti, 2025 yılının ikinci yarısına göre yaklaşık yüzde 68,3 arttı.
446 BİN 583 YÜKÜMLÜ SİLAH ALTINA ALINDI
Bakanlığın paylaştığı verilere göre, 2026 yılında açıklamanın yapıldığı tarihe kadar 446 bin 583 yükümlü silah altına alındı.
Öte yandan 2019 yılında yürürlüğe giren Askeralma Kanunu kapsamında bugüne kadar toplam 4 milyon 340 bin 32 yükümlünün askerlik hizmetinden yararlandığı bildirildi.