Ek zamda refah payı ve seyyanen artış formülleri öne çıkıyor. EK İYİLEŞTİRME İÇİN NELER ÖNE ÇIKIYOR? Rutin ocak zamlarına ilave yapılacak artışta refah payı ve seyyanen zam formülleri öne çıkıyor. Ek zam tüm emeklileri kapsayacak. Bu zammın prim ve yaş kriterlerine göre kademeli olarak belirlenmesi üzerinde çalışılıyor. Buna göre, ek zam emeklilerin yaşına ve prim gün sayısına göre farklılık gösterebilecek. Daha çok primle emekli olan, yaşı daha büyük olan daha yüksek ek zam alabilecek. Çalışmalar sonucunda alternatifli formüller hazırlanacak. Bunların etki analizleri çıkarılacak. Uygulanmasına karar verilen formül TBMM'ye taşınacak.

Yaş ve prim gün sayısına göre kademeli zam seçeneği değerlendiriliyor. ZAM NASIL UYGULANACAK? Hem enflasyon zammı hem ek iyileştirme kök aylıklara yansıtılacak. Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında ödenen ek ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. Emekliler kök aylığını e-Devlet'ten 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylık oluyor.

Prim günü yüksek olan emeklilere daha fazla artış yapılması gündemde. PRİM KADEMELERİNDE NELER GÜNDEMDE? Çalışmalar sırasında prim kademelerine göre ek zam oranlarının belirlenmesi, prim gün sayısı arttıkça zam oranının yükselmesi gündemde. Örneğin prim kademeleri 3600 gün altı, 3600-5400 gün, 5400-7200 gün, 7200-9000 gün ve 9 bin gün üzeri şeklinde belirlenebilir.

Hem enflasyon zammının hem de ek iyileştirmenin kök aylıklara yansıtılması planlanıyor. TABAN AYLIK NE KADAR OLACAK? Hâlen ek ödeme dâhil kök aylığı 23 bin 552 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık düzenlemesi kapsamında 23 bin 552 lira yatırılıyor. Emeklilere ödenen tutar Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanıyor. Bu tutarın da ocak ayında artırılması gündemde. 6 aylık enflasyon artışı yapılırsa en düşük ödeme, enflasyon tahminlerine göre 25 bin 900-26 bin 8 lira seviyesine çıkabilir. Yüzde 10 artış da en düşük maaşı 25 bin 907 liraya yükseltir. Eğer ek zam taban aylık ödemesine de yansıtılırsa emeklilere en düşük ödeme bu tutarları da aşabilecek. Örneğin yüzde 10 zamma ilaveten yüzde 15 ek zam yapılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme 29 bin 793 liraya çıkacak. Yüzde 10 zamma ilaveten 5 bin lira seyyanen artış gibi bir formül uygulanması hâlinde ise taban aylık 30 bin 907 liraya ulaşacak. Ek iyileştirme düzenlemesinin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanırken, rutin ocak zammının oranı da 2027 yılının ilk günlerinde belli olacak. Tüm emeklilere mevcut zamlarına ilaveten yapılacak ek iyileştirmede yaş ve prim gün sayıları dikkate alınacak. Kademeli artışın refah payı ya da seyyanen zam olarak yapılması üzerinde durulurken, taban aylık ödemesinin de yükseltilmesi gündemde...