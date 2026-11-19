Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 18 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısında, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri ve AB Delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Schengen vizesi uygulamalarına ilişkin prosedürlerin ve verilerin düzenli olarak değerlendirildiği toplantı, ilk kez Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk TIR sürücüleri için talep (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi/Yapay zeka)

4 TALEP MASADA



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye tarafı, AB'yle birçok alandaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekerek Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi. Bu çerçevede randevu bulmada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması, talep edilen belge sayısının azaltılması ve daha önce Schengen vizesi almış kişilerin işlemlerinin kolaylaştırılması yönündeki talepler yinelendi.

KADEMELİ VİZE SİSTEMİ DAHA YAYGIN UYGULANMALI



Türkiye ayrıca, çok girişli ve daha uzun süreli vizelerin önünü açan Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha yaygın şekilde uygulanmasını istedi. AB'yle ticaretin aksamaması amacıyla Türk TIR sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması ve mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunması gereği de vurgulandı.