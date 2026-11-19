Yıllardır süren acıların ve uluslararası hukuk mücadelesinin ardından, Arakanlı Müslümanların uğradığı zulüm dünyanın en yüksek mahkemesi tarafından resmen tescillendi.

Birleşmiş Milletlerin en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), dönüm noktası niteliğindeki kararında, Myanmar'ın Rohingya Müslüman azınlığına karşı soykırım işlediğine hükmetti.

Kararda, yüz binlerce insanı ülkeden kaçmaya zorlayan acımasız askeri baskının, soykırımın kanıtlanması için kilit ölçüt olan grubu yok etme niyeti gösterdiği belirtildi.

'NİYET YOK ETMEK'

UAD Başkanı Yargıç Yuji Iwasawa kararında, "Bir bütün olarak ele alınan tüm deliller temelinde Divan, Myanmar'ın eylemlerini açıklayabilecek tek makul çıkarımın, korunan grubun önemli bir bölümünü, yani kuzey Rakhine Eyaleti'ndeki Rohingya nüfusunu yok etme niyeti olduğu görüşündedir" ifadelerine yer verdi.

Iwasawa, mahkemenin Myanmar'ın Soykırım Sözleşmesi kapsamına giren eylemlerde bulunduğuna tamamen ikna olduğunu söyledi.

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar güvenlik güçlerinin 2017'de yaklaşık 10 bin kişiyi öldürdüğünün delillerle sabit olduğunu kaydetti.

Myanmar ordusunun operasyonlarında özellikle Arakanlı Müslümanları hedef aldığını vurgulayan Divan, yalnızca Arakanlı Müslümanların yerleşim yerlerinin boşaltılıp yakıldığını ve doğrudan infazlar yapıldığını tespit etti.

Divan, Arakanlı Müslüman köylerinin yaklaşık yüzde 40'ının yıkıldığını, yerlerine hızla başka toplulukların yerleştirildiğini ve köylerin yıkılmasının Arakanlı Müslümanlara "dönecek yeriniz yok" mesajı verdiğini ifade etti.

SIRA GAZZE SOYKIRIMINDA

Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan bu kararın bağlayıcı ve kesin olduğu bildirildi.

Hükmün, Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze Şeridi'nde soykırım yapmakla suçladığı ayrı dava üzerinde de etkileri olabileceği değerlendiriliyor.