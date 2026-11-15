MÜZİSYEN DESTEK OLDU

Provanın ardından odasına geçen Küden'e olaya şahit olan diğer bir müzisyen arkadaşı destek verdi. Küden'in ismini vermek istemediği bir orkestra üyesi kendisine yaşananlarla ilgili "Niye böyle oldu, Fazıl niye böyle yaptı ya?" diye destek verdi. Küden de gelen müzisyene "Bu tavrın üzerine bu konseri gerçekleştirmeyeceğim" deyip sözlerini şöyle sürdürdü: "O da 'Ben de olsam konsere kalmazdım' dedi."

Orkestra şefi ve bazı müzisyenlerin yaşananlara tanık olduğunu belirten Küden, kendisine destek verildiğini söyledi.

ORKESTRA ŞEFİ OLAYIN FARKINDA

Yaşananlara şahit olan orkestranın şefi de daha sonra Küden'in yanına gelip çok üzgün olduğunu Türkçe bilmese bile Fazıl Say'ın aşağılayıcı bir tavırla konuştuğunu anladığını söyledi. Hatta kendisini savunduğu için ona destek olduğunu da belirtti.