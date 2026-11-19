Suç örgütlerine sınır ötesi darbe! Kırmızı bültenle aranan 2 firari Emre Yalvan ve Murat Saydam Bulgaristan'dan iade ediliyor
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile Murat Saydam, Bulgaristan'da yakalanmalarının ardından Türkiye'ye iade ediliyor. 60 ayrı suç eylemiyle bağlantısı tespit edilen Yalvan'ın yanı sıra Saydam da uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranıyordu.
Türkiye'nin organize suç örgütleri ve zehir tacirlerine yönelik uluslararası mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile Murat Saydam'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanıyor.
İade süreci, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştiriliyor.
EMRE YALVAN 60 AYRI SUÇ EYLEMİYLE BAĞLANTILI
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Emre Yalvan'ın, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan arandığı belirtildi. Yalvan hakkında ayrıca 11 ayrı suçtan ulusal seviyede arama kararı bulunduğu bildirildi.
Yapılan incelemelerde yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi olduğu belirtilen Yalvan'ın, toplam 60 farklı suç eylemine karıştığı tespit edildi. Bu eylemler arasında;
- Kasten öldürmeye teşebbüs,
- Silahla kasten yaralama,
- İş yeri kurşunlama,
- Silahlı tehdit
suçlarının bulunduğu kaydedildi.
MURAT SAYDAM'IN SUÇ DOSYASI KABARIK
Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan diğer isim Murat Saydam'ın da çok sayıda ağır suçlamayla kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bildirildi.
Saydam'ın arandığı suçlar arasında şunlar yer alıyor:
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama,
- Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
- Ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma,
- Silahla tehdit,
- Hakaret.
ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE TÜRKİYE'YE GETİRİLİYORLAR
İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirlerinin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik uluslararası iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.
Bakanlık açıklamasında, operasyonel çalışmalarda görev alan emniyet birimlerine tebrik, Adalet Bakanlığı görevlilerine ise teşekkür edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarına dikkat çekildi.
ÇİFTÇİ: "ÇEMBER DARALIYOR!"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki firarinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Diplomatik girişimler ve uluslararası iş birliğinin sonuç verdiğini belirten Çiftçi, 11 Ağustos 2026'da Bulgaristan'da yürütülen temaslara da dikkat çekti.
Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz diplomatik girişimler ve güçlendirdiğimiz uluslararası iş birliğiyle firariler için çember daralıyor. Komşu ülkelerle geliştirdiğimiz iş birliği, yurt dışı ziyaretlerimiz ve 11 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan'da yürüttüğümüz temaslar, suçluların iadesinde somut neticeler veriyor.
Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan'dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı.
Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde; milletimizin canına, malına ve huzuruna kastedenlere, gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine ve karanlık güçlere karşı mücadelemizden taviz vermeyeceğiz.
Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin: Mücadelemiz sınırda bitmez! Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye'nin çelikten iradesiyle sizi tek tek bulacak, adalete teslim edeceğiz. Hiçbir sınır suçu örtmez, hiçbir mesafe hesabı kapatmaz!
Bulgaristan İçişleri Bakanı, kıymetli mevkidaşım Sayın Ivan Demerdzhiev ile Bulgaristan makamlarına iş birliği ve katkıları için; bu süreçte titizlikle çalışan kahraman polislerimiz ile Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına emekleri için teşekkür ediyorum.
Suç çeteleri, elebaşları ve zehir tacirleri için kaçışın sonu bellidir: Türk adaleti!"