Arızalı metrobüs ve otobüslerdeki İETT ihmali Sayıştay raporunda: Fren bozuk ama sefere devam!
Son 2 yılda 14 İstanbulluya mezar olan metrobüs ve otobüslerin arızaların bilinmesine rağmen seferlerini sürdürdüğü, böylelikle vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye atıldığı Sayıştay raporuna yansıdı. Sayıştay’ın 2025 yılını kapsayan denetim raporuna göre sefer sırasında freni zayıflayan veya motor arızası veren İETT araçlarının yolcu taşımaya devam etti ve teknik müdahaleler sefer sonrasına ertelendi. İETT’nin ihmalkarlığını 18 örnekle sıralayan müfettişler, araçlarda sefer esnasında ortaya çıkan önemli arızaların, cezai yaptırımlardan kaçınmak ve seferi tamamlamak uğruna görmezden gelindiğine vurgu yaptı. Bazı fren arızalarına yol ustası müdahalesi yerine yalnızca telefonla müdahale edildiği kayıtlara geçti.
Her gün milyonlarca İstanbullunun canını emanet ettiği otobüs ve metrobüslerde ne denli büyük bir tehlikeyle yolculuk yapıldığı gün yüzüne çıktı. İETT'nin trafikteki çürük araçlarının freni tutmasa da motoru arızalansa da yolcu taşımaya devam ettiği ortaya çıktı.
ALLAH'A EMANETSİN İSTANBULLU
İETT'nin 2025 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, toplu ulaşımdaki ihmaller zincirini gözler önüne serdi.
Raporda yer alan bulguya göre, İETT tarafından işletilen otobüs ve metrobüslerde sefer esnasında meydana gelen, araç güvenliği ve hizmet sürekliliğini etkileyebilecek nitelikteki önemli arızaların, gerekli teknik müdahaleler yapılmaksızın sefer sonrasına bırakıldığı tespit edildi.
Yolcu ve araç güvenliğini tehdit eden arızalarda seferin derhal sonlandırılması gerekirken, İETT'nin araçları arızalı halde çalıştırmaya devam ettiği belirlendi.
İETT'nin ihmaliyle İstanbulluların can güvenliği açıkça tehlikeye atıldı.
FRENİ BOZUK AMA SEFERE DEVAM!
Sayıştay denetçilerinin raporunda, sefer sırasında oluşan arızalara yapılan müdahalelere ilişkin 18 örneğe yer verildi.
Rapordaki verilere göre, K1751, O2086, O1082 ve O3262 kapı numaralı araçlarda "Fren-Retarder Frenlemesi Zayıf/Çalışmıyor" arızası tespit edilmesine rağmen, araçların servisi tamamladıktan sonra garaja gelmesinin istendiği veya sadece resetlenerek sefere devam ettirildiği görüldü.
Ayrıca O1179 ve O3222 numaralı araçlarda "Oto Çekmiyor" şeklindeki motor arızalarına, M2210 ve O1096 numaralı araçlarda ise basınçlı yağ hattı kaçağına rağmen araçların seferden çekilmediği, detaylı kontrolün iş bitimine bırakıldığı belirlendi.
TELE-TAMİR
Üstelik K1751 ile O2086 kapı nolu araçlardaki "Fren Körük-Retarder Frenlemesi Zayıf-Çalışmıyor" şeklinde kayıt altında alınan arızalara sadece telefonla müdahale edildiği belirlendi.
Arızaya ilişkin herhangi bir yol ustasından destek alınmadığı Sayıştay raporuna girdi.
CEZADAN KAÇMAK İÇİN YOLCU GÜVENLİĞİ RİSKE ATILDI
Raporda, önemli sayılabilecek arızaların sefere engel olmayacağı değerlendirilerek sefer sonrası garajda kontrol edileceğinin belirtilmesine tepki gösterildi.
Bu durumun yolcu güvenliğinin tehlikeye girmesine sebep olacağı gibi şartnameler gereği arıza yapıp garaja dönen otobüsler için kesilecek cezaların da önüne geçtiği ifade edildi.
Arızaların zamanında giderilmemesinin ikincil hasarlara yol açabileceği ve İETT'yi olası kazalar nedeniyle hukuki ve idari sorumlulukla karşı karşıya bırakacağı Sayıştay müfettişlerinin raporunda bildirildi.
FREN VE MOTOR BOZULMASINA 'KRİTİK OLMAYAN ARIZA' SAVUNMASI
Denetim tespiti üzerine İETT tarafından yapılan açıklamada, "sefer sonrasına bırakma" uygulamasının yalnızca "kritik olmayan ve araç üretici sistemleri tarafından sürüşe izin verilen arızalar için uygulanan teknik yöntem olduğu" öne sürüldü.
Fakat Sayıştay, örnek tablodaki motor ve fren arızaları gibi riskli durumlarda da aynı yöntemin uygulandığını belirterek İETT'nin bulguyu karşılayamadığını kayda geçirdi.
Raporda, "Sefer esnasında meydana gelen arızaların önem ve risk düzeyine göre sınıflandırılmasını sağlayacak açık usul ve esasların belirlenmediği; yolcu ve araç güvenliğini etkileyen arızalarda seferin derhal sonlandırılarak gerekli teknik müdahalenin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir." denildi.
GELİYORUM DİYEN KAZALARDA 2 YILDA 14 CAN KAYBI
İhmalleri Sayıştay raporuna yansıyan İETT'nin seferlerini planladığı otobüs ve metrobüs kazaları son 2 yılda 14 İstanbullunun hayatına mal oldu.
2025 yılındaki 4 kazada 8, 2026 yılında ise 2 kazada 6 kişi can verdi.
Çeşitli gerekçelerle yaşanan bu ölümlü kazalar, sefer halindeki kritik arızaların zamanında giderilmemesinin ve araçların arızalı şekilde trafiğe çıkarılmasının ağır bedeli olarak kayıtlara geçti.
İşte Sayıştay raporunda İETT'nin bozuk araçlara rağmen sefere devam ettirdiği araçlarından örnekler:
- Araç Kapı No: K1751
Arıza Bilgisi: Fren-Retarder Frenlemesi ZayıfÇalışmıyor
Müdahale Tipi: Telefonla
Yapılan İşlem: Retarder Arızası/Araç Servisi Tamamladıktan Sonra Garaja Gelecek
- Araç Kapı No: O2017
Arıza Bilgisi: Klima Arıza- Klima Soğutmuyor
Müdahale Tipi: Telefonla
Yapılan İşlem: Klima Arızası/Araç Servisini Tamamladıktan Sonra Garaja Gelecek
- Araç Kapı No: O2086
Arıza Bilgisi: Fren Körük-Retarder Frenlemesi ZayıfÇalışmıyor
Müdahale Tipi: Telefonla
Yapılan İşlem: Retarder Arızası/Araç Servisi Tamamladıktan Sonra Garaja Gelecek
- Araç Kapı No: O3173
Arıza Bilgisi: Fren/Körük- Balata Seviye Sensörü Arızalı
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Balata Arızası/Oto Kontrol Edildi Balata Seviye Sensörü Arızalı İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecek
- Araç Kapı No: O1244
Arıza Bilgisi: Kapı Arızaları-Kapı Ayarı
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Kapı Arızası/ Usta ile Görüştürüldü, Oto Sefere Devam Ediyor İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecektir.
- Araç Kapı No: M4502
Arıza Bilgisi: Elektrik Sistemi Arızaları-Far Lamba Arızaları
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Far Arızası ve Ayna Kapak Arızası/Oto Kontrol Edildi, Far ayarı Yapıldı, Sefere Devam Ediyor İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecektir.
- Araç Kapı No: M4582
Arıza Bilgisi: Elektrik Sistemi Arızaları-Km Hız Sensörü Arızalı
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: 4. Kapı Hava Ayarları Yapıldı Araç Kontrol Edildi Garaja Bilgi Verildi İş Bitimi Hasanpaşa Garajında Kontrol Edilecek
- Araç Kapı No: O3138
Arıza Bilgisi: Motor Arızası-Seviye Düzenleme Yapmıyor
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Ekas Yapmıyor/Oto Mobil Tarafından Kontrol Edildi İş Bitimi Garajda Detaylı Kontrol Edilecek
- Araç Kapı No: O3241
Arıza Bilgisi: Isıtma Sistemi-Kalorifer Isıtmıyor
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Kalorifer Isıtmıyor/Oto Kontrol Edildi İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecek
- Araç Kapı No: O1179
Arıza Bilgisi: Motor Arızaları-Oto Çekmiyor
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Oto Çekmiyor/Oto Mobil Tarafından Kontrol Edildi İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecek
- Araç Kapı No: O1082
Arıza Bilgisi: Otomatik Şanzıman Arızaları-Retarder Frenlemesi ZayıfÇalışmıyor
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Retarder Arızası/Oto Kontrol Edildi Oto Resetlendi İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecek
- Araç Kapı No: O3267
Arıza Bilgisi: Süspansiyon Sistemi Arızaları-Seviye Düzenleme Yapmıyor
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Ekas Yapmıyor/Oto Mobil Tarafından Kontrol Edildi İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecek
- Araç Kapı No: O2215
Arıza Bilgisi: Isıtma Sistemi-Kalorifer Isıtmıyor
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Kalorifer Arızası - Çekiş Arızası/Oto Kontrol Edildi, Sefere Devam Ediyor İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecektir Servis.
- Araç Kapı No: O3136
Arıza Bilgisi: Amartisör Arızası-Ön Takım Kontrol
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Ön Takım Kontrol/Oto Kontrol Edildi İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecek
- Araç Kapı No: M2210
Arıza Bilgisi: Basınçlı Yağ Hattı Arızası-Yağ Kaçağı
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Yağ Kaçağı Yağ Kaçağı Giderildi İş Bitimi Garajda Kontrol Edilecek.
- Araç Kapı No: O3222
Arıza Bilgisi: Motor Arızaları-Oto Çekmiyor
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Oto Çekmiyor/Oto Kontrol Edildi Oto Resetlendi İş Bitimi Detaylı Kontrol Edilecek
- Araç Kapı No: O1096
Arıza Bilgisi: Basınçlı Yağ Hattı Arızası-Yağ Kaçağı
Müdahale Tipi: Yol Ustası
Yapılan İşlem: Yağ Kaçağı/Oto Kontrol Edilecek