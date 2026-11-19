Ayrıca O1179 ve O3222 numaralı araçlarda " Oto Çekmiyor " şeklindeki motor arızalarına, M2210 ve O1096 numaralı araçlarda ise basınçlı yağ hattı kaçağına rağmen araçların seferden çekilmediği, detaylı kontrolün iş bitimine bırakıldığı belirlendi.

Rapordaki verilere göre, K1751, O2086, O1082 ve O3262 kapı numaralı araçlarda " Fren-Retarder Frenlemesi Zayıf/Çalışmıyor " arızası tespit edilmesine rağmen, araçların servisi tamamladıktan sonra garaja gelmesinin istendiği veya sadece resetlenerek sefere devam ettirildiği görüldü.

İETT’nin 2025 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, İstanbulluların her gün bindiği otobüs ve metrobüslerdeki denetimsizliği ve ihmali belgeledi.

Arızaya ilişkin herhangi bir yol ustasından destek alınmadığı Sayıştay raporuna girdi.

Üstelik K1751 ile O2086 kapı nolu araçlardaki "Fren Körük-Retarder Frenlemesi Zayıf-Çalışmıyor" şeklinde kayıt altında alınan arızalara sadece telefonla müdahale edildiği belirlendi.

Rapora göre, fren, motor ve yağ kaçağı gibi can güvenliğini doğrudan tehdit eden arızalara rağmen araçların seferleri sonlandırılmadı ve onarımlar garaj dönüşüne ertelendi.

Arızaların zamanında giderilmemesinin ikincil hasarlara yol açabileceği ve İETT'yi olası kazalar nedeniyle hukuki ve idari sorumlulukla karşı karşıya bırakacağı Sayıştay müfettişlerinin raporunda bildirildi.

Bu durumun yolcu güvenliğinin tehlikeye girmesine sebep olacağı gibi şartnameler gereği arıza yapıp garaja dönen otobüsler için kesilecek cezaların da önüne geçtiği ifade edildi.

FREN VE MOTOR BOZULMASINA 'KRİTİK OLMAYAN ARIZA' SAVUNMASI

Denetim tespiti üzerine İETT tarafından yapılan açıklamada, "sefer sonrasına bırakma" uygulamasının yalnızca "kritik olmayan ve araç üretici sistemleri tarafından sürüşe izin verilen arızalar için uygulanan teknik yöntem olduğu" öne sürüldü.

Fakat Sayıştay, örnek tablodaki motor ve fren arızaları gibi riskli durumlarda da aynı yöntemin uygulandığını belirterek İETT'nin bulguyu karşılayamadığını kayda geçirdi.

Raporda, "Sefer esnasında meydana gelen arızaların önem ve risk düzeyine göre sınıflandırılmasını sağlayacak açık usul ve esasların belirlenmediği; yolcu ve araç güvenliğini etkileyen arızalarda seferin derhal sonlandırılarak gerekli teknik müdahalenin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir." denildi.

Cezai yaptırımlardan kaçınıldığı belirtilen bu uygulama nedeniyle yolcuların hayatı riske atılırken, kentte son 2 yılda meydana gelen İETT kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti.