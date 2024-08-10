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Filenin Sultanları bronz için sahada | Hatice Akbaş'tan duygulu paylaşım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında bugün 18.15’te Brezilya ile karşılaşacak. Sultanlar galip gelip Olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını kazanmak istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Filenin Sultanları bronz için sahada | Hatice Akbaş’tan duygulu paylaşım

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalya mücadelesinde bugün Brezilya ile karşılaşacak. South Paris Arena'da oynanacak mücadele 18.15'te başlayacak. Filenin Sultanları, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Brezilya ile son olarak FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya gelen Türkiye, Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.


ALTIN MADALYANIN SÖZÜNÜ VERİYORUM
Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksörümüz Hatice Akbaş sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Akbaş, "Gönül isterdi ki altın madalya bizim olsun ama maalesef final heyecanını yönetmek benim için zor oldu. Biliyorum ki yolun başındayım, biliyorum ki güzel yollar böyle inşa ediliyor, o yüzden gönül rahatlığıyla size bir olimpiyat altını sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

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