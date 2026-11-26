Suriye'de "entegrasyon" ataması! Ve Şara imzaladı: Münfesih SDG/YPG'li İlham Ahmed'e yeni görev
Suriye'de SDG'nin entegrasyonu ile beraber önemli bir eşik aşıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Ağustos 2026'da Mazlum Abdi'yi danışmanı olarak atarken münfesih örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed'in uzun süredir Suriye Halk Meclisi'nde görevlendirileceği konuşuluyordu. Beklenen oldu. İlham Ahmed, entegrasyon mutabakatı çerçevesinde Suriye parlamentosu milletvekili olarak atandı. Ahmed'in dış ilişkiler komisyonunda yer alacağı konuşuluyor.
29 Ocak 2026'da imzalanan entegrasyon anlaşması çerçevesinde "Mazlum Abdi" kod adlı elebaşı Ferhat Abdi Şahin Ağustos 2026'da "Bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" deyip Şam'daki otoriteyi tanıdı.
ABDİ'YE DANIŞMANLIK VERİLDİ
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG'nin feshedilmesi sonrası Mazlum Abdi'yi danışmanı olarak atadığını açıkladı. Suriye'nin resmî haber ajansı SANA, atamanın 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle yapıldığını duyurdu.
Kararda "Mustafa Halil Abdi" adıyla yer alan Abdi'nin görev ve yetkilerine ilişkin ayrıntı verilmedi.
ŞARA İMZALADI: İLHAM AHMED VEKİL OLARAK ATANDI
Örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed'in ise uzun süredir Suriye Halk Meclisi'nde görevlendirileceği konuşuluyordu. Beklenen oldu.
Suriye lideri Şara'nın imzasıyla Şam'da çıkarılan 200 sayılı ve 5 Kasım 2026 tarihli kararnameye göre, İlham Hanan Ahmed Suriye parlamentosu milletvekili olarak atandı.
Ahmed'in atanması entegrasyon mutabakatı çerçevesinde yapıldı.
PARLAMENTO ÜYE SAYISI ARTTI
Bu yeni kararla birlikte Suriye Parlamentosu'nun üye sayısı 205'ten 206'ya çıktı.
IKBY merkezli Barzani medyası, Ahmed'in parlamentonun dış ilişkiler komisyonunda yer alacağını öne sürdü.
ANKARA ENTEGRASYONDA KİLİT ROL OYNADI
Öte yandan Ankara Suriye'de devlet otoritesinin ülkenin tamamında hakim kılınmasına ve SDG'nin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasında kilit rol oynadı.
Sürecin her aşamasında Şam'a destek verildi.
SURİYE TARİHİNDE İLK DEFA KÜRTLERE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN VERİLDİ
"Suriye, milli menfaatlerimiz bakımından önem taşımaktadır" vurgusu yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde TBMM'de şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'de toplumsal barışın sağlanması, geçmişteki acıların bir daha yaşanmaması için önem taşımaktadır. Halk meclisi seçim sürecinin tamamlanması ve yasama faaliyetlerine başlanması bu doğrultuda olumlu bir adım teşkil etmektedir. Suriye tarihinde ilk defa Kürtlere temel hak ve özgürlüklerinin verilmiş olması da ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda Suriye'de, Türkmenler de dahil olmak üzere, bütün kesimlerin eşit vatandaşlık ilkesi temelinde temsil edildiği, kapsayıcı bir siyasi düzeni destekliyoruz. İstikrarlı bir Suriye'nin tesis edilmesinin önündeki en önemli engellerden birisinin İsrail'in yayılmacı politikaları olduğunun farkındayız."
TAKVİM AYLAR ÖNCEDEN YAZDI
Takvim, İlham Ahmed'e Suriye Halk Meclisi'nde görev verileceğini 22 Ağustos 2026'da okurlarına duyurmuştu.