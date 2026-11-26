Kararda "Mustafa Halil Abdi" adıyla yer alan Abdi'nin görev ve yetkilerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

ABDİ'YE DANIŞMANLIK VERİLDİ Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara , SDG'nin feshedilmesi sonrası Mazlum Abdi'yi danışmanı olarak atadığını açıkladı. Suriye'nin resmî haber ajansı SANA, atamanın 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle yapıldığını duyurdu.







ŞARA İMZALADI: İLHAM AHMED VEKİL OLARAK ATANDI



Örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed'in ise uzun süredir Suriye Halk Meclisi'nde görevlendirileceği konuşuluyordu. Beklenen oldu.





Suriye lideri Şara'nın imzasıyla Şam'da çıkarılan 200 sayılı ve 5 Kasım 2026 tarihli kararnameye göre, İlham Hanan Ahmed Suriye parlamentosu milletvekili olarak atandı.

Ahmed'in atanması entegrasyon mutabakatı çerçevesinde yapıldı.