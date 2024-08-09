İlkay Gündoğan’ın İstanbul kaçamağı | Transfer iddialarına noktayı koydu

Transfer döneminde özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili İstanbul'da flaş bir açıklama yaptı. 2 ezeli rakibin taraftarlarını heyacanlandıran yıldızın Barça'yla 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Barcelona'da futbolculara 2 gün izin verilirken, İlkay Gündoğan'ın eşiyle birlikte İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. İznini Türkiye'ye gelerek değerlendiren tecrübeli orta saha havalimanında konuştu. İlkay, "Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz" diyerek iddialara son noktayı koydu.

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