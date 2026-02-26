Nottingham Forest - Fenerbahçe | UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI

DÜDÜK MARIANI'DE Mücadelede düdüğü İtalyan hakem Maurizio Mariani çalıyor. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marchetti olurken, VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi görev yapıyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamıyor. Fred Rodrigues ile sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ceza nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de kadroda yer alamıyor. Kaleci Mert Günok ile Anthony Musaba ise statü gereği maçta forma giyemiyor.

TUR İÇİN 4 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR Fenerbahçe'nin son 16'ya kalabilmesi için deplasmandaki rövanşı 4 farklı kazanması gerekiyor. İlk maçı 3-0 kazanan Nottingham Forest, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ya da 2 farklı yenilgilerde de turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertlilerin 3 farklı galibiyet alması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek; uzatmalarda denge bozulmazsa turu seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 300. MAÇINA ÇIKIYOR Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 299 karşılaşmada 117 galibiyet ve 117 yenilgi yaşarken, 65 müsabakada rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe bu süreçte 407 gol atarken, kalesinde 422 gol gördü.