Gönül bağının en saf hali | Çocuklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı anlattı: "Çok güzel bir ses tonuyla konuşuyor"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın toplumun her kesimiyle kurduğu güçlü gönül bağı, bu kez çocukların saf ve samimi ifadeleriyle kayda geçti. Yayınlanan videoda miniklerin Başkan Erdoğan hakkındaki gözlemleri, bir liderin çocukların dünyasında nasıl bir umut ve güven simgesi haline geldiğini bir kez daha kanıtladı. Çocukların büyük çoğunluğu Erdoğan ismini; "başarı", "yenilik" ve "büyük Türkiye" kavramlarıyla özdeşleştirdi.
- "Çocukların Gözünden Erdoğan" isimli videoda çocuklara Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşünceleri soruldu.
- Çocuklar, Erdoğan'ı disiplinli ve özgüveni tam bir lider olarak tanımlayan cevaplar verdi.
- Videoda yer alan minikler, Başkan Erdoğan'ı uzun boylu ve yakışıklı olarak nitelendirdi.
7'den 70'e her yaştan vatandaşın sevgisinde olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez miniklerin penceresinden anlatıldı. "Çocukların Gözünden Erdoğan"videosu, bir liderin halkıyla kurduğu o sarsılmaz gönül bağını bir kez daha gözler önüne serdi.Çocukların gözünden Recep Tayyip Erdoğan
"TÜRKİYE'NİN LİDERİ, BİZİM AMCAMIZ!"
Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza "Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor?" diye soruldu; alınan cevaplar yüzleri gülümsetti. Kimi onu " Yakışıklı biri geliyor aklıma"olarak tanımladı, kimi ise "Çalışkan, dürüst, başarılı, Türkiye'nin lideri"diyerek hayranlığını dile getirdi.
Çocukların saf ve temiz dünyasında Erdoğan, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye'nin yarınlarını inşa eden o "Büyük Usta"olarak yer edinmiş durumda.
"BOYU UZUN, KALBİ GÜZEL, TAM BİR CAN DOSTU!"
Miniklerin Başkan Erdoğan hakkındaki fiziksel tarifleri ise izleyenlerin yüzünde sıcak bir tebessüm bıraktı. Erdoğan'ı"Uzun boylu, çok akıllı biri, çok güzel ses tonuyla konuşuyor, cesur, karizmatik" olarak nitelendiren çocuklar, onun her daim şık ve vakur duruşuna da dikkat çekti.