Gönül bağının en saf hali | Çocuklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı anlattı: "Çok güzel bir ses tonuyla konuşuyor"

Hızlı Özet Göster "Çocukların Gözünden Erdoğan" isimli videoda çocuklara Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşünceleri soruldu.

Çocuklar, Erdoğan'ı disiplinli ve özgüveni tam bir lider olarak tanımlayan cevaplar verdi.

Videoda yer alan minikler, Başkan Erdoğan'ı uzun boylu ve yakışıklı olarak nitelendirdi.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın sevgisinde olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez miniklerin penceresinden anlatıldı. "Çocukların Gözünden Erdoğan"videosu, bir liderin halkıyla kurduğu o sarsılmaz gönül bağını bir kez daha gözler önüne serdi. Çocukların gözünden Recep Tayyip Erdoğan

"TÜRKİYE'NİN LİDERİ, BİZİM AMCAMIZ!"

Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza "Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor?" diye soruldu; alınan cevaplar yüzleri gülümsetti. Kimi onu " Yakışıklı biri geliyor aklıma"olarak tanımladı, kimi ise "Çalışkan, dürüst, başarılı, Türkiye'nin lideri"diyerek hayranlığını dile getirdi.